Per la cromoterapia ogni organo avrebbe un colore e una frequenza propri e la malattia sarebbe una deviazione da questo equilibrio. Il focus

Avete mai visto rosso dalla rabbia, o desiderato di circondarvi di verde per una dose extra di relax? Sui social non mancano gli elenchi di colori “giusti” per ogni disturbo, dall’ansia all’ipertensione, passando per insonnia e malumore. Ma la cromoterapia, che promette di curare con la luce, ambienti colorati o persino acqua ‘caricata’ di colore funziona davvero? A rispondere sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). E i risultati dell’analisi fanno pensare.

“Il colore è luce, e la luce agisce davvero sul nostro organismo, per esempio sul sonno, ma dire che ogni colore cura una malattia non ha prove scientifiche solide, se non in specifici casi: come l’ittero nei neonati”, puntualizzano gli esperti. Le prove scientifiche a sostegno della cromoterapia sono molto scarse. Vediamo allora cosa dice la ricerca.

Che cos’è la cromoterapia?

Al centro del focus c’è una pratica alternativa che usa i colori per curare le malattie. Per la cromoterapia ogni organo avrebbe un colore e una frequenza propri e la malattia sarebbe una deviazione da questo equilibrio: il colore giusto servirebbe a ristabilirlo.

Rosso, giallo e arancione sarebbero colori stimolanti, mentre il blu e il viola sarebbero calmanti e antinfiammatori, indicati per mal di testa, irritabilità, insonnia e depressione. Ma come ‘somministrare’ la cronoterapia? I metodi vanno dalla “luce diretta sul corpo con filtri colorati, ad ambienti dipinti o illuminati e perfino acqua, olio o latte esposti ai colori e poi somministrati. Idee in parte molto antiche e in parte risalenti all’Ottocento e ai primi del Novecento”, spiegano i dottori anti-bufale.

La luce agisce davvero sul nostro corpo

Dobbiamo essere chiari: l’effetto della luce sull’organismo esiste, ed è alla base dei ritmi circadiani. Nella retina infatti, oltre alle cellule che ci fanno vedere, ce ne sono altre che aiutano a regolare ad esempio l’alternanza tra sonno e veglia. Si ritiene che la luce agisca sui ritmi del nostro organismo soprattutto attraverso queste cellule, sensibili a quella blu.

Blu contro verde? Cosa dice la ricerca

Uno studio ha messo a confronto luce blu e luce verde. Hanno partecipato giovani adulti sani, ricoverati in ospedale per alcuni giorni ed esposti alla luce di notte per diverse ore. All’inizio la luce verde riduceva la melatonina, l’ormone che favorisce il sonno, quanto la blu. Col passare del tempo, però, l’effetto della luce verde diminuiva rispetto a quella blu. Questi risultati, di un piccolo studio, ci dicono che la luce, e in particolare quella blu, influisce sui ritmi del corpo. Ma non che ogni colore abbia un effetto diverso su ogni parte dell’organismo.

Un’altra revisione di 128 studi conferma che la luce di sera e di notte può spostare i ritmi del corpo, e che “la luce blu riduce la melatonina più di quella verde. Anche in questa revisione gli studi sono in gran parte piccoli e fatti in laboratorio, su giovani adulti”.

Eine Seite im Ausmalbuch für Erwachsene «Mein phantastischer Ozean» von Johanna Basford, fotografiert am 16.03.2016 in Sieversdorf (Brandenburg). Die Bücher mit Gärten, Wäldern und Tieren zum Kolorieren stürmen die Bestsellerlisten. Sie sollen nach Ansicht von Verlagen ein gelungener Ausgleich für Erwachsene zu den hohen geistigen Anforderungen im Informationszeitalter sein. Photo by: Patrick Pleul/picture-alliance/dpa/AP Images

Il caso dei neonati

Attenzione: la luce blu è davvero terapeutica per i neonati con l’ittero, cioè l’ingiallimento della pelle dovuto alla bilirubina. “In ospedale la prima cura è la fototerapia, un fascio di luce che aiuta a eliminare più facilmente la bilirubina. Per questo trattamento si usa luce blu, e le moderne lampade a Led abbassano la bilirubina con una rapidità simile a quella delle lampade tradizionali. Si tratta però di un trattamento medico, non una luce colorata scelta per “riequilibrare” il corpo.

Cromoterapia, colori e umore

C’è poi l’effetto sull’umore: le persone associano i colori alle emozioni in modo abbastanza costante. “I colori chiari richiamano emozioni positive, quelli scuri emozioni negative. Blu, verde e bianco si legano a emozioni positive e tranquille, giallo e arancione a emozioni positive e vivaci. Attenzione, però: si tratta di associazioni, cioè di ciò che ci viene in mente guardando un colore. Gli stessi autori scrivono che bisognerà verificare se queste associazioni si traducano in effetti reali sulle emozioni che proviamo. Questa revisione, inoltre, non ha esaminato cure basate sui colori”, avvertono i dottori anti-bufale.

“Anche una revisione sistematica di studi psicologici sui colori osserva che, nonostante l’opinione diffusa, la ricerca scientifica ha appena iniziato a rispondere alle domande di base sugli effetti psicologici dei colori”. Insomma, la luce ha effetti reali sul corpo e in ospedale quella blu è una cura per l’ittero dei neonati. Ma le prove disponibili “non ci permettono invece di affermare che ogni colore abbia un effetto terapeutico specifico”, concludono gli esperti.