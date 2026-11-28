Un corpo che rallenta, si irrigidisce, a volte si blocca, e una voglia di reagire che non si ferma. È il Parkinson raccontato da ‘Un, due, tre, stella!’, il cortometraggio vincitore del primo contest cinematografico dedicato a questa patologia, promosso in occasione della Giornata nazionale del Parkinson dalla Confederazione Parkinson Italia con il patrocinio della Fondazione Limpe e il supporto non condizionante di Zambon.

Il gioco dell’infanzia diventa così la rappresentazione di una condizione in cui il corpo alterna fasi ON, quando i sintomi sono sotto controllo, e fasi OFF, quando invece non risponde come dovrebbe. Entro dieci anni dall’esordio della malattia oltre l’80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie, con conseguenze sulla quotidianità e sulla possibilità di organizzare i propri impegni.

Il contest cinematografico

Il progetto è nato dalla sfida lanciata agli studenti del Centro sperimentale di cinematografia: raccontare con il linguaggio del cinema una malattia neurodegenerativa cronica e progressiva che colpisce oltre 300mila persone in Italia. “Il linguaggio cinematografico è un mezzo potente per sensibilizzare anche su temi complessi e delicati come il Parkinson, non solo per intrattenere”, spiega Maurizio Nichetti, direttore artistico della sede lombarda del Centro.

“Formare registi significa educare alla responsabilità del racconto: gli studenti del corso di pubblicità e cinema d’impresa hanno risposto con talento e sensibilità, hanno portato alla giuria ben 9 progetti originali, mixando linguaggi diversi e raccontando la reazione umana oltre la malattia”, aggiunge Nichetti.

Gresti ha scelto di partire da un gioco conosciuto da tutti, mettendolo in apparente contrasto con una patologia spesso associata all’età avanzata. “Ho immaginato i pazienti che giocano e continuano a correre oltre la bambina, oltre il gioco stesso. Perché ogni volta che il Parkinson si volta per contare, i pazienti reagiscono, prendono la rincorsa e non si fermano. Da qui la frase che sintetizza il messaggio del corto: Quando il Parkinson si volta, noi corriamo”, racconta il regista.

La vita col Parkinson

Il Parkinson è una patologia in crescita: secondo le stime entro il 2050 i pazienti nel mondo supereranno quota 25 milioni, più del doppio rispetto a oggi. “Si tratta di una malattia multifattoriale e complessa, che compromette pesantemente il movimento, con oltre 8 pazienti su 10 che sviluppano fluttuazioni motorie entro dieci anni dall’esordio”, osserva Giovanni Fabbrini, neurologo e presidente della Fondazione Limpe.

“Ciò significa che alternano momenti di ON, in cui i sintomi sono sotto controllo, e di OFF, in cui il corpo non risponde come si vorrebbe, con un impatto pesante sulla qualità di vita. Un controllo motorio stabile e prolungato dei sintomi è ancora oggi una delle principali sfide nella gestione del Parkinson”.

Le fluttuazioni condizionano anche la vita di chi assiste i pazienti. “Le fluttuazioni motorie condizionano profondamente la giornata di pazienti e caregiver che si trovano costretti a organizzare i propri impegni di conseguenza: determinano se si può condividere un pasto con la famiglia, incontrarsi con una persona cara o semplicemente affrontare la giornata con serenità”, sottolinea Giangi Milesi, presidente della Confederazione Parkinson Italia.

“Eppure la capacità di reagire dei pazienti è più forte, come è ben rappresentato in ‘Un, due, tre, stella!’, un corto che sento molto vicino alla mia esperienza e a quella dell’intera comunità Parkinson”. Il cortometraggio sarà il video simbolo della campagna ‘Gioco anch’io. Il Parkinson non ferma la vita’, in programma nel 2027. È disponibile sui canali social e sul sito della Confederazione Parkinson Italia.