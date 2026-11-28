La musica per raccontare una malattia rara e dare voce a chi convive con essa. La Galleria Umberto I di Napoli ha ospitato oggi la prima esecuzione pubblica di ‘Aria di Vita’, componimento iniziato dal Maestro Peppe Vessicchio e terminato dal Maestro Enrico Melozzi nell’ambito dell’omonima campagna di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare promossa da Msd Italia, con il patrocinio di Amip e Aipi, le associazioni dei pazienti. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Napoli.

L’iniziativa si inserisce nel mese di novembre, dedicato alla sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare, patologia rara, progressiva e invalidante che colpisce cuore e polmoni e interessa circa 3.500 persone in Italia. Attraverso la musica, la campagna punta a far conoscere una condizione ancora poco nota e spesso diagnosticata tardivamente.

Ad accompagnare Melozzi è stata un’orchestra da camera composta da 14 musicisti, con la partecipazione del solista Donato Sensini e del Coro Exultate. La scelta della Galleria Umberto I ha portato il progetto in un luogo di passaggio e incontro, aperto alla cittadinanza. Ai presenti sono stati distribuiti anche materiali informativi sulla patologia.

“Le associazioni Amip e Aipi mi hanno fatto ascoltare storie fragili e coraggiose di persone con ipertensione arteriosa polmonare, e da quelle storie è venuta la musica. Suonarla nella Galleria Umberto I, in mezzo a chi passa e si ferma, la porta dove deve stare: tra la gente”, ha affermato il Maestro Melozzi. “Questo brano lo ha iniziato il Maestro Peppe Vessicchio e io ho avuto l’onore di terminarlo. Eseguirlo a Napoli, la sua città, è il modo più giusto di restituirglielo”, ha aggiunto.

L’iniziativa conclude idealmente anche il viaggio di ‘Note di Vita’, il grande sassofono realizzato in stampa 3D e simbolo della campagna, che negli ultimi mesi ha attraversato l’Italia portando il suo messaggio a contatto con migliaia di persone. Al centro del progetto resta la necessità di favorire una maggiore conoscenza della malattia e ridurre i ritardi diagnostici.

“L’ipertensione arteriosa polmonare è una patologia rara, cronica, progressiva e debilitante che colpisce il cuore e i polmoni”, spiega Michele D’Alto, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’ospedale C.T.O., presidio dell’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli. “Il sintomo principale è la mancanza di respiro, spesso accompagnata da affaticamento, che rende difficili anche le attività quotidiane più semplici, come salire le scale o camminare”. I sintomi iniziali, aggiunge, “possono essere confusi con quelli di altre condizioni respiratorie o cardiache più comuni, determinando ritardi diagnostici che incidono sul percorso di cura”.

“Convivere con l’ipertensione arteriosa polmonare vuol dire affrontare ogni giorno una sfida silenziosa, ma profondamente impattante sulla qualità della vita”, sottolinea Marika Gattus, membro del Consiglio direttivo di Aipi. “Portare ‘Aria di Vita’ tra la gente, nel cuore di Napoli, è stato un momento davvero speciale: la campagna ha saputo raccontare con autenticità ed emozione il vissuto di chi convive con la malattia, dando voce ai pazienti attraverso un linguaggio universale come la musica”, aggiunge.

“Ogni occasione che permette di raccontare l’ipertensione arteriosa polmonare al grande pubblico rappresenta un passo avanti importante, soprattutto per una patologia rara che in Italia troppo spesso viene riconosciuta con ritardo”, dichiara Vittorio Vivenzio, presidente di Amip.

“Per Msd innovare significa anche cambiare il modo di parlare di salute: portare conoscenza e informazione corretta sulle patologie in modo nuovo e non convenzionale, esplorando linguaggi e canali capaci di arrivare davvero alle persone”, afferma Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia.

“È un progetto coerente con quanto facciamo da oltre dieci anni nelle malattie rare e, in particolare, nell’ipertensione arteriosa polmonare dove portiamo innovazione a chi ne ha bisogno: investire in una ricerca all’avanguardia e lavorare insieme a tutti gli ‘attori’ coinvolti del sistema salute, perché le innovazioni terapeutiche raggiungano i pazienti in modo tempestivo, equo ed efficace”, aggiunge.

Il brano ‘Aria di Vita’ e i contenuti della campagna sono disponibili sul sito Informati per la Vita, dove cittadini, pazienti e caregiver possono trovare informazioni e approfondimenti dedicati alla patologia.