Con l’arrivo del Black Friday entra nel vivo la ‘caccia’ ai regali di Natale. Ma come orientarsi fra le mille proposte destinate ai bambini? “Quando si tratta di scegliere un dono per bimbi e ragazzi, il primo consiglio è puntare sulle tendenze del momento. I prodotti più popolari offrono infatti una buona garanzia di successo, perché nascono da attente ricerche di mercato sui gusti dei più piccoli. Ma c’è anche una ragione psicologica: bambini e adolescenti sentono il bisogno di sentirsi parte del gruppo e di rispecchiarsi nei propri coetanei, motivo per cui tendono naturalmente a desiderare gli stessi oggetti e a seguire le stesse mode”. Parola del pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche United Campus of Malta.

I giochi, spiega il pediatra a LaPresse, “devono divertire, ma nello stesso tempo anche aiutare la crescita”. Ecco allora i suoi 5 consigli rivolti a genitori, nonni e zii per trovare i regali perfetti per i piccoli di casa.

Come orientarsi nella scelta dei regali

Al secondo punto, Farnetani invita a privilegiare un altro aspetto: “Quando si acquistano giocattoli, meglio puntare sulla varietà che sul pezzo unico. Oggi i bambini trascorrono spesso molto tempo da soli in casa e avere a disposizione più passatempi li aiuta a trovare alternative stimolanti rispetto alla televisione o agli schermi. Proprio come succede a noi adulti con i vestiti nell’armadio, anche per loro è importante poter scegliere: ci saranno regali che useranno subito con entusiasmo e altri che riscopriranno col tempo”, continua.

Quanto al budget, “l’ideale è restare su una fascia di prezzo media, evitando sia gli articoli troppo costosi sia quelli troppo economici. Seguendo questa indicazione riusciremo a offrire qualche opzione in più”, aggiunge.

Giochi da fare da soli? Meglio di no

Un altro aspetto fondamentale è non trasformare il gioco in un’attività solitaria. “È sempre preferibile scegliere proposte che invitino a stare insieme, coinvolgendo gli amici o, ancora meglio, mamma e papà. In questo modo il gioco diventa un’occasione preziosa di dialogo, condivisione e crescita relazionale”. Dunque al quarto punto ci sono attività divertenti da fare in gruppo. “Se da un lato resistono grandi classici come le bambole, i trenini o le automobiline, i giochi da tavolo si confermano la scelta vincente per mettere d’accordo proprio tutti”, assicura Farnetani.

La regola d’oro però, al quinto punto del vademecum del pediatra, “resta quella di ascoltare i diretti interessati, chiedendo loro cosa desiderano davvero”, conclude il pediatra. Nel caso dei più piccoli la ‘classica’ letterina a Babbo Natale può essere d’aiuto, ma per intercettare le offerte del Black Friday bisogna fare in fretta.