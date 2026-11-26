“I tumori dell’ovaio sono eterogenei, borderline indica una via di mezzo fra malignità e benignità”. L’analisi dell’oncologo fra sintomi e mutazioni

Le parole di Antonella Elia nel corso del programma di Caterina Balivo “La volta buona” su Rai 1 hanno acceso i riflettori sul tumore dell’ovaio borderline. La showgirl, che già aveva parlato via social dei due interventi subiti in questi mesi al Policlinico Gemelli di Roma, non ha nascosto il suo timore. “Purtroppo, quando si entra nella malattia ci si illude che sia un percorso a breve termine, ma a volte è un percorso a lungo termine. Dopo il secondo intervento che ho subito il 13 novembre, ho ancora da fare. Cerco di prenderla meglio che posso, ma confesso che ho un tantino paura”.

Che cosa vuol dire vuol dire avere un tumore borderline? “I tumori dell’ovaio sono eterogenei, borderline indica una via di mezzo fra malignità e benignità. Si tratta di tumori al limite che, a seconda della prevalenza della parte maligna rispetto a quella benigna, richiedono trattamenti differenti”, spiega a LaSalute di LaPresse Saverio Cinieri, direttore dell’Unità operativa complessa Oncologia medica e Breast Unit dell’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi, già presidente di Aiom e Fondazione Aiom.

I numeri del tumore dell’ovaio borderline in Italia

“Antonella Elia è stata operata in un Centro di riferimento e questo è importantissimo: l’atto chirurgico in questi casi è fondamentale”, chiarisce Saverio Cinieri. “Farsi operare da un chirurgo esperto in questa patologia è fondamentale e fa la differenza in termini di sopravvivenza”. Ma qual è l’incidenza di questo tipo di tumori? “In Italia secondo i dati Airtum abbiamo circa 5.400 casi l’anno di tumore dell’ovaio e la sopravvivenza a cinque anni delle pazienti è del 43%. Nel caso del tumore borderline, pari a circa il 10% del totale (quindi circa 540 casi l’anno), la sopravvivenza è superiore al 90%”.

I sintomi e la raccomandazione dell’oncologo

“Il problema di questo tipo di tumori ginecologici femminili è che non danno sintomi specifici. Può esserci un dolore addominale e una sintomatologia sfumata. Ecco perché è importante che le donne facciano una visita ginecologica annuale”, raccomanda Cinieri.

“I disturbi più frequenti sono gonfiore o aumento di volume dell’addome, dolore o senso di peso addominale e pelvico, difficoltà digestive, perdita di appetito o senso di sazietà precoce e bisogno di urinare più spesso”, sottolineano gli specialisti dell’Istituto Regina Elena di Roma, in una guida aggiornata dedicata proprio al tumore dell’ovaio.

Dal punto di vista della ricerca e della terapia “per fortuna ci sono tante cose nuove. Alcuni tumori dell’ovaio dipendono dai famosi geni BRCA1 E BRCA2: ebbene i PARP-inibitori sono farmaci oncologici particolarmente efficaci nei tumori con mutazioni di questi geni. Inoltre anche nel caso dei tumori resistenti al platino, nuove scoperte ci stanno fornendo approcci innovativi”, spiega Cinieri.

L’effetto delle mutazioni genetiche e il percorso ad hoc

C’è poi un altro elemento di cui tener conto. “Le mutazioni genetiche giocano un ruolo cruciale, quindi avere una madre o una sorella con una storia di questa neoplasia deve imporre di fare il test”, raccomanda Cinieri.

Attenzione: “Avere una predisposizione genetica non significa sviluppare necessariamente un tumore, ma avere un rischio maggiore di ammalarsi. Saperlo permette di costruire percorsi personalizzati di prevenzione e sorveglianza”, ricordano gli specialisti del Regina Elena di Roma. Qui le donne con mutazione BRCA1 o BRCA2, o con una storia familiare significativa di tumore ovarico, hanno accesso a un percorso di prevenzione costruito su misura.

Nella struttura è attivo un ambulatorio dedicato, con un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale specifico, che individua le famiglie a rischio attraverso la consulenza genetica e il test BRCA. Per le portatrici di mutazione viene suggerito l’appropriato percorso di sorveglianza e viene offerta la chirurgia profilattica o la consulenza oncologica in caso di problematiche emergenti. Per la prevenzione del tumore ovarico, in età giovane si opta generalmente per la sorveglianza. L’asportazione chirurgica di ovaie e tube, quando indicata, viene proposta più avanti, anche in base al gene coinvolto. “Poiché questo intervento anticipa la menopausa, viene affiancato da una terapia ormonale sostitutiva, che riduce i rischi legati a una menopausa precoce senza modificare il beneficio della prevenzione”, concludono dall’Ire.