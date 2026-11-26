Oltre 35mila bambini necessitano di cure palliative pediatriche in Italia, ma solo una minoranza riesce ad accedervi. A pesare sono soprattutto le disparità territoriali e la carenza di équipe specialistiche e assistenza domiciliare. Un quadro che riporta al centro anche la necessità di garantire la continuità delle cure quando i piccoli pazienti raggiungono la maggiore età. Temi affrontati alla Camera dei Deputati durante il convegno Cure palliative pediatriche, tra continuità della cura, diritti e futuro’, promosso dall’onorevole Ilenia Malavasi e dalla Fondazione La miglior vita possibile, in occasione della proiezione del docufilm ‘La vita possibile’, di Sebastiano Luca Insinga.

Cure palliative pediatriche, il documentario

Il documentario racconta il lavoro di medici e infermieri che dall’hospice pediatrico di Padova raggiungono le case dei bambini con malattie inguaribili. È qui che prende forma il modello dell’ospedale liquido, in cui le competenze specialistiche si spostano nei luoghi di vita dei piccoli pazienti, e della cura fluida, un’assistenza capace di adattarsi ai loro bisogni, alternando domicilio, hospice e ospedale.

“Con il docufilm abbiamo voluto mostrare che cosa succede davvero nelle case delle famiglie”, dichiara Giuseppe Zaccaria, presidente della Fondazione La miglior vita possibile”. “Abbiamo chiesto alle istituzioni di guardare questa realtà e di prendersi impegni concreti per rendere queste cure accessibili ovunque in Italia”.

Un frame del documentario

Le priorità

Tra le priorità indicate, una presa in carico che accompagni le famiglie anche nel passaggio dall’assistenza pediatrica a quella per adulti. “Quando questi ragazzi diventano maggiorenni non possono ritrovarsi improvvisamente privi di riferimenti: il passaggio dai servizi pediatrici a quelli per adulti deve essere governato e strutturato a livello nazionale”, aggiunge Zaccaria.

Degli oltre 35mila bambini che in Italia necessitano di cure palliative, circa 11mila avrebbero bisogno di équipe specialistiche dedicate. Nonostante la legge 38 del 2010, che riconosce il diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, l’assistenza resta disomogenea sul territorio, con reti strutturate in alcune regioni e famiglie ancora prive di riferimenti in altre.

A spiegare le peculiarità di questo ambito è Franca Benini, già direttrice del Centro regionale veneto per la terapia del dolore e le cure palliative pediatriche. “Nell’adulto l’hospice interviene prevalentemente nelle ultime settimane o mesi di vita, in gran parte per patologie oncologiche. Nel bambino la diagnosi di inguaribilità può arrivare alla nascita, durante la gravidanza o nei primi anni di vita, e la presa in carico dura anni o decenni, accompagnando l’intero percorso di crescita”. Inoltre “le patologie pediatriche inguaribili sono per oltre l’80% non oncologiche; parliamo di malattie rare, metaboliche, neurodegenerative o esiti di gravissime lesioni cerebrali”.

Franca Benini



Per Benini la priorità è rafforzare una rete capace di portare l’assistenza vicino ai bambini e alle loro famiglie. “Il luogo naturale di vita del bambino è la sua casa, la sua scuola, i suoi giochi. L’hospice residenziale, come la nostra ‘Casa del Bambino’ a Padova, non sostituisce la casa, ma è un nodo di supporto specializzato per le fasi acute o per il sollievo della famiglia, lavorando sempre per far ritornare il bambino a casa in sicurezza”.

Dai servizi pediatrici a quelli degli adulti

“Grazie ai progressi dell’assistenza, sempre più ragazzi arrivano all’età adulta”, evidenzia Stefano Bellon, segretario della fondazione. “L’équipe che li ha seguiti fin da piccoli sa come si manifesta il dolore, quali interventi li aiutano e di quale assistenza hanno bisogno a casa. Per questo il passaggio ai servizi per adulti va preparato per tempo: le due équipe devono incontrarsi con il ragazzo e la famiglia, condividere la sua storia e concordare chi lo seguirà e a chi potrà rivolgersi”. Garantire le cure palliative, ricorda Bellon, “non è un atto di generosità o una concessione: è un diritto sacrosanto del bambino e della sua famiglia”.

Per Ilenia Malavasi, componente della Commissione Affari sociali della Camera, “le cure palliative pediatriche non rappresentano una ‘medicina della fine’, come si è erroneamente portati a pensare troppo spesso, ma la medicina della vita quotidiana”.

“Un’alleanza contro i divari territoriali”

Un diritto “sancito dalla Costituzione che oggi raggiunge solo una minoranza dei bambini che pure ne avrebbero necessità”. Per questo, conclude Malavasi, “occorre stabilire un’alleanza tra istituzioni, professionisti e terzo Settore per superare i divari territoriali, formare personale dedicato, accompagnare la vita e il passaggio all’età adulta di tanti pazienti e garantire a ogni bambino e alla sua famiglia, appunto, la miglior vita”.