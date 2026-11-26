Home > Salute > Andy Taylor e il tumore della prostata, i sintomi e i 40mila nuovi casi l’anno in Italia

Con circa 40mila nuove diagnosi l’anno, il tumore della prostata è quello diagnosticato più spesso negli uomini in Italia. Se la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è di circa il 91%, le cose cambiano nel caso di lesioni metastatiche. Aveva proprio un tumore della prostata metastatico Andy Taylor, il chitarrista dei Duran Duran (nella foto principale) morto a 65 anni. Nel 2022 il musicista aveva rivelato di essere affetto da un tumore alla prostata metastatico al quarto stadio.

I sintomi e gli esami

Ma quali sono i sintomi di questa neoplasia? “Nelle fasi iniziali il tumore della prostata spesso non dà sintomi. I disturbi urinari sono comuni e nella maggior parte dei casi non dipendono da un tumore. Un getto urinario debole, il bisogno di urinare spesso o di alzarsi di notte sono di solito legati all’ingrossamento benigno della prostata”, spiegano gli specialisti dell’Istituto Regina Elena di Roma, in una guida aggiornata dedicata al tumore della prostata.

È comunque importante riferire al medico disturbi urinari nuovi o persistenti, sangue nelle urine o dolore osseo persistente.

La diagnosi del tumore della prostata

“Nessun esame, da solo, basta a definire il quadro”, avvertono gli specialisti analizzando le tappe della diagnosi. Il Psa è un esame del sangue che segnala possibili alterazioni della prostata. Un valore elevato non significa necessariamente presenza di tumore: “Il Psa aumenta anche in condizioni benigne, come l’ingrossamento o l’infiammazione della prostata. Per questo il risultato va letto insieme ai valori precedenti, all’età, ai fattori di rischio e alla visita urologica, che può comprendere l’esplorazione rettale, cioè il controllo della prostata con un dito attraverso il retto”.

“Molti uomini tendono a rimandare la visita urologica, ma si tratta di un controllo semplice e veloce, particolarmente importante in caso di familiarità o di disturbi urinari”, raccomandano dal Regina Elena. In caso di sospetto, la risonanza magnetica multiparametrica, che combina più tipi di immagini, permette di studiare la prostata nel dettaglio, individuare eventuali aree sospette e capire se serve una biopsia. La biopsia prostatica conferma la diagnosi e definisce le caratteristiche del tumore.

Dopo la diagnosi, quando è necessario verificare l’eventuale diffusione della malattia, può essere utilizzata la Pet/TC con PSMA. L’esame usa un tracciante, cioè una sostanza debolmente radioattiva che si lega al PSMA, una proteina presente in quantità elevate sulla superficie di molte cellule del tumore della prostata, e aiuta a individuare l’eventuale coinvolgimento dei linfonodi o di altri organi.

Definire con precisione le caratteristiche e l’estensione della malattia è fondamentale per scegliere il percorso di cura più appropriato. All’Istituto Regina Elena visita urologica, diagnostica per immagini, biopsia e analisi del tessuto fanno parte di un percorso integrato che accompagna il paziente dalla diagnosi alla definizione della cura, personalizzata in base all’estensione e dall’aggressività del tumore, ma anche all’età, alle condizioni generali di salute e alle caratteristiche della persona.