Si può dare forma visiva ai ricordi delle persone solo ascoltando il loro racconto? È l’obiettivo che si è data l’azienda farmaceutica Lilly con “The Memory Radio Station” inaugurata oggi a Firenze. L’installazione, per la prima volta in Italia, consentirà a chiunque di raccontare ai microfoni del “Radio booth” un ricordo personale che si materializzerà, grazie all’intelligenza artificiale generativa, su una foto in formato polaroid, cristallizzando il momento per sempre. Scopo dell’iniziativa di Lilly promuovere una maggiore consapevolezza sulla malattia di Alzheimer che, secondo le stime attuali dell’Alzheimer’s Disease International, Global Brain Health Institute, potrebbe raggiungere 14 milioni di persone in Europa entro il 2030, il doppio rispetto al 2023. Realizzata in collaborazione con lo studio creativo Domestic Data Streamers (DDS) questa speciale stazione radio sarà disponibile nel capoluogo toscano dal 25 al 29 novembre in Piazza Bambine e Bambini di Beslan. “I ricordi sono l’essenza della nostra personalità e l’Alzheimer ce li vuole rubare” spiega il Direttore Relazioni esterne di Eli Lilly Italia Federico Villa, “Noi vogliamo dare quindi uno strumento ai cittadini per tradurre il loro ricordo in una polaroid. Questo per far capire come sia importante difendere la nostra mente, curarci del nostro cervello, ma anche essere in grado di identificare precocemente quei potenziali sintomi di malattia”. “The Memory Radio Station” non si limita all’esperienza individuale del Radio booth ma ospita anche momenti di approfondimento con interviste a medici e ricercatori dedicate ai temi della memoria e della malattia di Alzheimer. Con l’installazione “che sarà itinerante in tutte le principali città europee” prosegue Villa, “vogliamo proprio mettere al centro l’importanza di curarsi della memoria, dei nostri ricordi, di conoscere l’Alzheimer, di identificare i sintomi e di poterne parlare quindi con il proprio medico”. Il percorso comprende inoltre un’attività dedicata al rapporto tra musica e memoria. Sarà possibile associare una canzone a un ricordo significativo e condividerla attraverso la stazione radio. Lo spazio propone infine contenuti informativi sulla malattia di Alzheimer, dalla diffusione della patologia ai primi segnali e all’impatto che può avere sulle persone e sulle relazioni, sottolineando il valore di una corretta informazione e dell’attenzione ai cambiamenti cognitivi. La scelta di Firenze come prima tappa italiana di “The Memory Radio Station” non è casuale. Lilly, che ha da poco festeggiato i suoi 150 anni di vita, scelse proprio il capoluogo toscano per aprire i suoi primi stabilimenti italiani nel 1962. Al taglio del nastro anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Si calcola che 4 milioni sui 60 milioni di italiani si trovino a vivere la condizione di familiare di una persona con Alzheimer. Anch’io l’ho fatto con mio padre” dichiara Giani. “E quindi ecco che quando una grosso multinazionale della farmaceutica come Eli Lilly costruttivamente si applica alla ricerca e sviluppa i propri farmaci vanno accompagnati, perché è davvero il passo che dobbiamo fare”. “Per Firenze e per la Toscana” aggiunge Giani, “questo progetto in Italia significa poter vivere ciò che l’articolo 32 della Costituzione ci dà: la salute come diritto fondamentale del cittadino. L’espressione «diritto fondamentale» la Costituzione italiana la usa solo una volta, nell’articolo 32. La parola «fondamentale» non è ad uso nella nostra Costituzione, è usata solo per la salute. E questo progetto va proprio in questa direzione”.