Trasformare i ricordi che abitano la nostra mente in polaroid grazie all’intelligenza artificiale. The Memory Radio Station, progetto di Eli Lilly e Domestic Data Streamers, arriva a Firenze per raccontare il legame tra memoria e malattia di Alzheimer. Il 27 novembre, dalle 10 alle 12, l’installazione interattiva sarà aperta al pubblico in piazza Bambine e Bambini di Beslan.

The Memory Radio Station

Si parte dal Radio Booth, lo studio radiofonico in cui il visitatore, sollecitato dalle domande del team, può ricostruire nel dettaglio il ricordo a cui vuole dare vita. Il resto lo fa Syntethic Memories, la tecnologia di Domestic Data Streamers, che utilizza l’AI generativa per dare forma visiva alle parole dell’intervistato.

Il percorso è arricchito da un’attività dedicata al legame tra musica e memoria – con la possibilità per i visitatori di associare una canzone a un ricordo speciale e condividerla attraverso la stazione radio – e da contenuti informativi sulla malattia di Alzheimer, dalla diffusione della patologia ai primi sintomi, fino all’impatto sulla persona e sulle relazioni e all’importanza di riconoscere precocemente eventuali cambiamenti.

“Ricordi essenza della personalità”

“I ricordi sono l’essenza della nostra personalità, quelli che l’Alzheimer finisce per rubare”, dice a LaPresse Federico Villa, vice president Corporate affairs e patient access di Lilly, attiva da più di trent’anni nella ricerca sulla malattia. “L’Alzheimer non è un tema di invecchiamento, ma una malattia vera e propria che va conosciuta e affrontata”, chiarisce Villa. “Con questa installazione itinerante vogliamo sottolineare l’importanza di prendersi cura della memoria e dei ricordi, imparando a riconoscere precocemente i sintomi dell’Alzheimer”.

Alzheimer, i segnali da non trascurare

È importante quindi “non trascurare quei momenti di dimenticanza che colleghiamo magari alla stanchezza o all’invecchiamento: meglio parlarne col nostro medico che potrà eventualmente indirizzarci verso un centro specialistico per la diagnosi”. Se nel 2023 in Europa convivevano con la malattia quasi 7 milioni di persone, il numero è destinato a raddoppiare entro il 2030 e potrebbe raggiungere i 17,5 milioni entro il 2050.

“Quando si incomincia a perdere la memoria, si perde la propria identità, e a risentirne è tutto il nucleo familiare. È successo anche a me con mio padre”, sottolinea il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Questa installazione – prosegue – ci fa comprendere quanto siano importanti la memoria e i ricordi per la nostra identità”. Dopo Firenze, The Memory Radio Station farà tappa anche a Torino e a Napoli.