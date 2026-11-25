L’8,5 % delle donne è stato vittima di cyberstalking mentre gli alcolici hanno un effetto trigger per la violenza. L’Iss e i dottori anti-bufale

Alcol e tecnologie digitali sono insidie sottovalutate per le donne italiane. L’alcol infatti può alimentare la violenza e rendere gli episodi più frequenti e gravi, mentre la connessione continua attraverso smartphone e tablet espone a nuove forme di cyberabuso, dai messaggi indesiderati a sfondo sessuale al revenge porn, fino agli abusi basati su immagini manipolate. Ad accendere i riflettori su questi due elementi – in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne – sono l’Istituto Superiore di Sanità e i dottori anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici).

Tutti i numeri in Italia e il ministero della Salute si colora di rosso

In occasione della Giornata Internazionale sono stati pubblicati i dati del monitoraggio ministero della Salute-Istat sugli accessi in pronto soccorso e i ricoveri ospedalieri delle donne vittime di violenza, rilevati nel 2025 e confrontati con l’anno 2017.

Ebbene nel 2025 si sono registrati 19.265 accessi di donne in Pronto Soccorso con l’indicazione di violenza, un dato in aumento (+34,4%) rispetto a quello rilevato nel 2017 (erano 14.333). Sempre nello stesso periodo 1.545 donne sono state ricoverate con indicazione di violenza (il totale è di 1.683 ricoveri), in crescita rispetto al 2017 (+8,2% le donne, +9,5% i ricoveri).

“I dati confermano che non possiamo rassegnarci a un fenomeno odioso che continua a colpire migliaia di donne e che non ammette alcuna giustificazione”, ha detto il ministro Orazio Schillaci. “Il Servizio sanitario nazionale è al fianco delle donne che vivono situazioni di violenza: nei Pronto Soccorso possono trovare professionisti preparati ad ascoltarle, accoglierle e accompagnarle in un percorso di uscita dalla violenza, verso il recupero della propria libertà e autonomia”. Lungotevere Ripa oggi si illumina di rosso per dare un segnale forte di vicinanza alle vittime di violenza e testimoniare l’impegno contro ogni forma di abuso e sopraffazione.

Il ministero della Salute

Se il pericolo corre sul web

Ma di che numeri parliamo? Secondo l’ultima indagine Ue (2020-2024) l’8,5 % delle donne è stato vittima di cyberstalking e il 7% delle donne lavoratrici ha subito molestie sessuali online. Ma si può parlare di violenza anche quando non c’è contatto fisico? “Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la violenza contro le donne comprende qualsiasi atto capace di provocare sofferenza fisica, mentale o sessuale, anche in assenza di contatto fisico. Queste forme di abuso sono un fenomeno recente, in molti studi si comincia a distinguerle usando l’espressione ‘violenza sessuale facilitata dalla tecnologia’”, rispondono i dottori anti-bufale.

Inoltre la ricerca ha documentato che la violenza sessuale online non è meno grave di quella inflitta con contatto fisico. Le aggressioni virtuali possono influenzare concretamente la vita privata, costringendo chi ne è vittima a vivere in uno stato di insicurezza e paura. Per violenza sessuale facilitata dalla tecnologia si indicano i comportamenti abusanti che possono procurare danni, anche a lungo termine, manifestandosi sia con sintomi fisici, sia come disagio psichico.

“Molti di questi comportamenti si accompagnano al cyberstalking, il pedinamento informatico: chi lo subisce sa di essere controllata, si sente costantemente in pericolo”, dicono i dottori anti-bufale. Alcune ricerche includono anche il cyberflashing, che consiste nell’invio non richiesto di foto o video di nudi. In altri casi, poi, la tecnologia viene utilizzata per sorvegliare la vittima: il partner può controllare i suoi spostamenti con la geolocalizzazione oppure isolarla dai contatti con gli altri.

Quali sono gli effetti della violenza digitale sulla salute?

“Tra le donne che hanno subito abusi online sembrano frequenti depressione e ansia, talvolta associate a un maggiore ricorso ai farmaci. Sono comuni disagi come stress, riduzione dell’autostima, senso di colpa, vergogna, tendenza a isolarsi socialmente. Due ricerche hanno rilevato associazioni con il disturbo post-traumatico da stress, e in uno studio i pensieri suicidari erano più frequenti tra chi aveva subito molestie online. Sono inoltre emerse associazioni con il rischio di autolesionismo e disturbi del comportamento alimentare, ma le prove sono limitate”, avvertono i dottori anti-bufale.

I falsi fatti con l’AI

Con le nuove tecnologie di generazione delle immagini è possibile creare foto e video con contenuti intimi che possono imitare o manipolare la voce, il volto e il corpo di una persona. “Esistono già numerosi casi accertati di creazione e diffusione di contenuti falsificati che coinvolgono anche minorenni. Si tratta dei deepfake”, spiegano gli esperti di Dottoremaeveroche.

Come prevenire o contrastare la violenza online?

Bisogna essere chiari: “La responsabilità della violenza digitale è sempre e soltanto di chi la commette, mai di chi la subisce. Tuttavia, non sempre è facile riconoscerla e comprendere le possibili conseguenze. Per questo è importante sapere che esistono persone e servizi a cui rivolgersi e chiedere aiuto. Rivolgersi al proprio medico di medicina generale è utile e raccomandato, anche per valutare la necessità di un intervento sanitario urgente o di un consulto psicologico. Mentre per ricevere informazioni o chiedere aiuto è possibile chiamare il 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking, gratuito e attivo 24 ore su 24”, dicono i dottori anti-bufale.

L’alcol e la violenza contro le donne

Secondo i dati diffusi dall’Istat nel 2025 sono circa 6 milioni e 400mila (31,9%) le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Ebbene, quasi un autore di violenza su quattro (24,8%) presenta una forma di dipendenza da alcol, sostanze o gioco d’azzardo. Un altro recente studio italiano del 2024, analizzando i dati dei Centri Antiviolenza del Lazio nel periodo 2021-2023, ha messo in evidenza che su 3.159 percorsi di presa in carico il 33% degli autori di violenza presentava forme di dipendenza da sostanze o alcol.

Mentre il progetto pilota ViolHelp dell’Istituto Superiore di Sanità su oltre cento chiamate ricevute indica che quasi una persona su tre (29,4%) tra quelle che hanno contattato la helpline per problemi correlati all’alcol ha riferito segnali di violenza nei confronti di altre persone, mentre una persona su otto (12,4%) ha riferito segnali di violenza verso sé stessa.

Per Simona Pichini, direttore del Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’Iss, all’interno del quale opera l’Osservatorio Nazionale Alcol, “è necessario riconoscere e comunicare il ruolo che l’alcol può giocare, senza mai sollevare gli autori delle violenze dalle proprie responsabilità, né lasciar intendere che l’alcol possa giustificare gli atti di violenza contro le donne”. E questa è la giornata giusta per iniziare.