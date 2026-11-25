I temi e i protagonisti della seconda edizione della ‘Bussola della Scienza. Orientarsi tra (falsi) miti e post-verità’

Fiducia, attenzione, velocità e controllo. Sono i quattro punti cardinali che possono guidare l’azione di chi vuol dare voce alla scienza nell’era, caotica e sfidante, di social e intelligenza artificiale. Perché dimenticare che la “tecnologia deve essere uno strumento per servire l’umano e non asservirlo”, come ha sottolineato Monsignor Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia della Vita, può davvero costarci il futuro. Un rischio che corriamo anche dimenticando che, “dopo l’acqua potabile, i vaccini sono la soluzione che ha salvato più vite umane”, come ha ribadito Massimo Ciccozzi, professore di Epidemiologia e Statistica sanitaria all’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Navigare senza perdere la rotta nel mare magnum delle notizie sulla salute via social e web è una delle sfide analizzate nella seconda edizione della ‘Bussola della Scienza. Orientarsi tra (falsi) miti e post-verità’, una iniziativa promossa da Healthcare Policy (spin-off di Formiche dedicato alle politiche della salute) con il supporto di Multiversity e Nestlé, presso la Sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani a Roma.

“La qualità del dibattito pubblico si misura anche dalla capacità di distinguere ciò che sappiamo da ciò che crediamo di sapere”, ha evidenziato Ilaria Donatio, direttrice di Healthcare Policy. “Con ‘La Bussola della Scienza’ vogliamo riportare al centro questa distinzione, senza contrapporre il rigore scientifico alla necessità di un linguaggio comprensibile. È qui che si gioca una parte decisiva della fiducia: nella possibilità di trasformare la conoscenza in scelte consapevoli per la tutela della salute e per il futuro e lo sviluppo del Paese”.

Ilaria Donatio e Monsignor Paglia

Scienza e società, il valore della fiducia

“La fiducia non si costruisce dicendo che tutti hanno ragione, ma dicendo la verità: che la scienza è un cantiere con le impalcature, e che il compito di chi comunica non è nasconderle, ma spiegare perché servono”, ha evidenziato Giuseppe Novelli, professore di Genetica medica all’Università di Roma Tor Vergata, ricordando come Covid ci abbia insegnato che “la scienza in diretta è fatta di incertezze, errori, dati che cambiano. Ma ‘non lo sappiamo ancora’ è cosa diversa da ‘tutte le opinioni si equivalgono’. La lezione della pandemia è che la scienza è un metodo”. Fatto di ipotesi, verifiche, controlli, fondamentali per non perdere la bussola.

Il legame tra ricerca e imprese

Del ruolo della scienza quale motore di crescita e competitività hanno parlato la senatrice Ylenia Zambito, segretaria della Commissione Affari sociali e sanità, Sergio Strozzi, capo Ufficio Promozione delle filiere industriali innovative e start-up del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la deputata Giulia Pastorella, componente della Commissione Trasporti, Poste e telecomunicazioni.

“Investire nella scienza significa investire nel Paese, ma quel valore regge solo sulla fiducia dei cittadini. In Commissione Covid ho visto troppe volte il Parlamento offrire la stessa cassa di risonanza a evidenze e tesi screditate: è così che la fiducia si incrina e il prezzo lo paga la salute pubblica. La scienza non è di destra né di sinistra: va ascoltata, non strumentalizzata”, ha sottolineato Ylenia Zambito.

D’altra parte per Giulia Pastorella “dal 5G di ieri, ai data center di oggi, troppe paure infondate hanno frenato il progresso. Risultato? Nonostante l’Italia eccella nella ricerca, fatica però ad adottarne i risultati. Per favorire la competitività serve restituire centralità alla comunità scientifica, insegnando fin dalla scuola a fidarsi dei dati e della scienza”. Qualcosa però sta cambiando. “Eravamo grandi inventori nel Rinascimento, possiamo tornare ad esserlo”, ha sottolineato Sergio Strozzi, evidenziando le potenzialità delle filiere industriali innovative in una riflessione che ha collegato la valorizzazione della ricerca e dei giovani talenti alla competitività di un Paese che vanta preziose eccellenze.

Da sinistra: Ilaria Donatio, Sergio Strozzi, Giulia Pastorella e Ylenia Zambito

Anche le parole hanno un peso

Se la scienza resta chiusa nei laboratori, non riesce a cambiare le scelte delle persone e la società. Ecco allora che “il luogo di lavoro, dove passiamo 8 ore ogni giorno, può essere uno spazio importante per promuovere una cultura della prevenzione, favorendo la diffusione di informazioni autorevoli e creando condizioni che aiutino le persone a tradurre la consapevolezza in comportamenti concreti”, è la riflessione di Ramona Politanò, Employee Health Manager di Nestlé Group Italy.

Anche l’Università ha una responsabilità fondamentale: “Non solo produrre nuova conoscenza, ma trasmetterla alla società. Un ruolo che passa anche attraverso la promozione del metodo scientifico, fondato sulla verifica delle evidenze e sul confronto critico, e la capacità di comunicarne i risultati in modo chiaro e rigoroso”, ha chiarito Vilberto Stocchi, rettore dell’Università Telematica San Raffaele Roma.

“Comunicare la scienza e la salute significa assumersi una responsabilità importante nei confronti dei cittadini”, ha testimoniato Margherita Lopes, capo redattrice Salute di LaPresse. “Oggi la disinformazione trova sempre nuovi mezzi: ecco perché è fondamentale promuovere una comunicazione capace di rafforzare il rapporto di fiducia tra scienza e società, cercando anche di conquistare nuovi spazi, come i social media. Il tutto senza dimenticare la verifica con specialisti dei vari settori, preziosi per ‘surfare’ nel mare delle pubblicazioni senza perdere la bussola”.

Anche Gian Antonio Girelli, deputato e componente della Commissione Affari sociali, ha evocato l’esperienza della Commissione Covid: “La scienza ci ha consegnato risultati incredibili, in vari campi. Spesso non se ne è pienamente consapevoli: in sanità ha saputo trasformare patologie mortali in cronicità. La scienza ha però bisogno di finanziamenti, indipendenza, rapporto con le persone. Deve essere in condizione di comunicare i risultati che ottiene, l’importanza di seguirne le indicazioni, il beneficio che i singoli e l’intera collettività ne riceve. E la politica? Deve investire nella scienza e coglierne le indicazioni, distinguendo la scienza dalla non scienza senza strumentalizzare la comunicazione”.

“Viviamo una fase di straordinario progresso scientifico, in cui la ricerca continua ad aprire nuove opportunità per la tutela della salute. Eppure, la disponibilità di nuove conoscenze e strumenti non è di per sé sufficiente a garantirne la piena comprensione da parte dei cittadini”, ha ricordato Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie infettive all’Università di Roma Tor Vergata e componente del Consiglio Superiore di Sanità. “Resta fondamentale accompagnare l’innovazione con una comunicazione scientificamente solida, chiara e accessibile, capace di rafforzare la fiducia nella scienza. Poi, certo, la politica prenderà le sue decisioni”, ha concluso Andreoni.