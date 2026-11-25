E gli adulti? Fanno sesso in media due volte al mese. L’indagine tra pornografia, digitale e piacere solitario

Niente sesso, siamo inglesi. Sembra parafrasare la celebre commedia britannica l’indagine che arriva da Oltremanica: i sudditi di Sua Maestà – specie i più giovani – hanno rapporti sessuali meno frequenti rispetto alle generazioni passate, o non ne hanno affatto. Tuttavia, molti guardano materiale pornografico o si dedicano al “sexting” (lo scambio di messaggi o immagini a sfondo sessuale). La fotografia arriva dal “National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles” (Natsal), un’indagine sulle abitudini e gli stili di vita sessuali della popolazione britannica, che per la prima volta include anche domande sui comportamenti intimi online.

Ebbene, come si legge sulla Bbc online nell’ultimo anno metà delle persone tra i 16 e i 24 anni ha inviato o ricevuto immagini a sfondo sessuale per telefono. Inoltre una giovane donna su due e quasi nove giovani uomini su dieci dichiarano di aver guardato materiale pornografico. Allo stesso tempo, però, un terzo degli under 24 non ha mai fatto sesso: una quota in crescita rispetto a un quinto rilevato nello studio precedente, condotto 12 anni fa.

E gli adulti? Sesso solo due volte al mese

Anche gli adulti sotto i 45 anni non brillano fra le lenzuola: in media fanno sesso due volte al mese, contro una volta alla settimana registrata nel 1990. Ma che cosa sta succedendo?

Meno sesso, più pornografia?

Le cose cambiano un po’ quando si passa al porno. Più di una donna su tre (37%) ha dichiarato di aver guardato materiale pornografico nell’ultimo anno. Tra gli uomini, la percentuale sale a circa quattro su cinque (81%).

Nella fascia 16-24 anni, metà delle donne e la maggior parte degli uomini (86%) ha fatto uso di materiali hot, meno diffusi fra chi non ha mai avuto rapporti sessuali. Secondo gli autori dell’indagine, questo suggerisce che il piacere solitario oppure quello online non stiano semplicemente sostituendo i rapporti sessuali ‘dal vivo’.

Per Soazig Clifton del team Natsal, ricercatrice presso l’University College London, “in futuro potremmo trovarci a esaminare anche l’impatto dell’intelligenza artificiale sul comportamento sessuale delle persone e sulle loro relazioni”.

La co-ricercatrice, Wendy Macdowall della London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) invece osserva che, sebbene possa essere facile dare la colpa di tutto al tempo trascorso davanti agli schermi, è probabile che entrino in gioco numerosi altri fattori per spiegare il crollo del sesso. E questo “soprattutto per quanto riguarda i giovani”.

I giovani, ad esempio, consumano meno alcol rispetto alle generazioni passate e un numero maggiore di loro vive ancora con i genitori. Potrebbe aver influito anche l’aumento dei problemi di salute mentale e la pandemia da Covid-19 che ha limitato le uscite. Secondo l’esperta, una discussione più aperta sul consenso potrebbe aiutare i giovani a decidere con maggiore consapevolezza se e quando avere rapporti sessuali.

C’è poi la questione dell’imbarazzo e del disagio. Una donna su sette (14%) ha riferito di provare ancora turbamento per comportamenti subiti da altri in passato, nell’ambito della propria vita sessuale. La stessa percentuale maschile ha ha dichiarato di provare vergogna per alcuni dei propri pensieri e desideri sessuali. Ecco perché il porno e lo schermo aiutano.