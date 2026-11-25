La salute di Jannik Sinner ha tenuto per giorni gli appassionati di tennis col fiato sospeso. Ora, dopo l’intervento al ginocchio a Turku, in Finlandia, e le rassicurazioni dello specialista Lasse Lempainen, l’attenzione si sposta sulla riabilitazione del campione di tennis. Ma cosa c’è nell’immediato futuro del campione altoatesino?

“A seconda delle fasi del recupero, occorre intervenire con diverse modalità e un approccio personalizzato. Dopo un atto chirurgico, infatti, lo stato infiammatorio dei tessuti coinvolti richiede un po’ di pazienza. L’obiettivo è dare un intervallo temporale ai tessuti per favorire la guarigione. Questo non vuol dire che l’atleta debba stare in assoluto riposo: fin dal giorno zero può iniziare il suo percorso di recupero, con la giusta cautela e interventi mirati per contrastare i sintomi principali, che sono dolore ed edema”. Lo spiega a LaPresse Pierpaolo Corbetta, responsabile UO di riabilitazione specialistica degli Istituti Clinici Zucchi di Monza – Gruppo San Donato.

I sintomi principali dopo l’intervento subito da Sinner

“Il dolore si può trattare con farmaci o con cure fisiche come il laser e la Tecar. Mentre il gonfiore, se presente – ma per l’intervento che ha fatto Sinner non dovrebbe essere massivo – può essere gestito con bendaggi specifici che creino compressione sulla sulla zona interessata del ginocchio”, chiarisce lo specialista. E il ghiaccio? “Certamente va associato – risponde Corbetta – In commercio ci sono device che riescono a creare insieme alla compressione l’effetto refrigerante, da applicare nelle primissime fasi post intervento”.

L’allenamento della forza e gli esercizi in acqua

“Occorre poi iniziare a dare la giusta sollecitazione per il recupero della funzione dell’articolazione. Quindi, seguendo un timing che dà il chirurgo e che può variare in base al singolo paziente, bisogna cercare di far recuperare l’autonomia all’atleta, iniziando ad allenare la forza. Questa prima fase in linea di massima può durare dalle due alle tre settimane, ma anche meno. I tempi sono indicativi, perché vanno tarati anche sul tipo di risposta del paziente”.

Il monitoraggio ecografico e la valutazione continua dei fisioterapisti permette di vedere ‘in tempo reale’ come rispondono i tessuti, per gestire poi la durata di questa fase. “Dopo i primi 15 giorni può essere utile anche un allenamento in acqua, monitorando la ferita chirurgica. Adesso – spiega Corbetta – c’è la possibilità di creare bendaggi protettivi che permettono di fare esercizi in acqua, utili perché si toglie una quota di stress per l’articolazione”.

Quattro mesi per un recupero della performance

“Dopodiché si può iniziare a spingere un po’ di più in palestra e sul campo”. Ma quanto ci vorrà? “Per un recupero della performance ad alto livello quattro mesi sono un tempo ragionevole: dobbiamo recuperare non solo la forza massima, ma anche quella esplosiva e la forza reattiva. Bisogna ritrovare la velocità, prima con la corsa lineare, poi con i cambi di direzione e tutti quegli esercizi di agilità e di controllo dell’equilibrio essenziali per giocare a tennis a un certo livello”, dice lo specialista.

Corbetta è ottimista: “Non vedo delle problematiche nel recupero. Ovviamente si parla di tornare a essere il numero uno nel mondo, è questo è complicato a prescindere. Ma Jannik Sinner è abituato a un certo tipo di allenamento per arrivare a quella performance. Quindi buona parte degli esercizi che farà nella fase finale del recupero, saranno quelli che ha sempre avuto nei suoi programmi di allenamento”, conclude.