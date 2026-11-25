Meno di un anziano su due è vaccinato contro l’influenza, mentre continuano ad aumentare le infezioni respiratorie. Nella stagione 2025-2026 la copertura vaccinale antinfluenzale tra gli over 65 si è fermata al 49,81%, in calo rispetto al 52,5% dell’anno precedente e lontana dall’obiettivo minimo del 75%. Intanto, nell’ultima settimana monitorata, dal 9 al 15 novembre, sono stati stimati circa 487mila nuovi casi di infezioni respiratorie acute, con un’incidenza di 8,66 per mille assistiti. A richiamare l’attenzione sulla prevenzione è la Società italiana dei medici di medicina generale e delle cure primarie (Simg), alla vigilia del 43° Congresso nazionale, in programma dal 26 al 28 novembre a Firenze.

Influenza, i dati della sorveglianza

I dati della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità mostrano una crescita graduale delle infezioni respiratorie, passate dai circa 395mila casi stimati nella settimana 12-18 ottobre agli oltre 487mila della settimana 9-15 novembre. Dall’inizio del monitoraggio sono stati registrati circa 2,2 milioni di episodi. L’incidenza complessiva resta tuttavia a bassa intensità e in linea con quella dello stesso periodo della stagione precedente. A essere maggiormente colpiti sono i bambini tra zero e quattro anni, con quasi 30 casi ogni mille assistiti.

Attenzione, però, a non confondere le infezioni respiratorie con l’influenza. Soltanto il 6,5% dei campioni analizzati è risultato positivo ai virus influenzali. Tra gli altri patogeni circolanti prevalgono i rinovirus (19,8%), seguiti da Sars-CoV-2 (7,9%) e virus parainfluenzali (5,1%). Anche il monitoraggio del Laboratorio di Epidemiologia e demografia, economia clinica e sociale (Ledecs), realizzato in collaborazione con Simg e Gpg, evidenzia un andamento a due velocità: nella settimana 9-15 novembre la crescita complessiva delle infezioni respiratorie ha rallentato al +1,8%, mentre la positività ai virus influenzali è salita dal 5,2% al 6,5%.

“Stiamo osservando due fenomeni distinti: da una parte rallenta la crescita complessiva delle infezioni respiratorie, dall’altra aumenta la quota di campioni positivi all’influenza”, sottolinea Claudio Cricelli, presidente emerito vicario Simg e direttore scientifico Ledecs. Da qui anche la richiesta di maggiore tempestività nel monitoraggio delle coperture vaccinali: “In Italia conosciamo le coperture vaccinali nazionali soltanto a campagna conclusa, quando è ormai troppo tardi per intervenire. Abbiamo bisogno di dati aggiornati durante la stagione, per individuare tempestivamente le popolazioni meno protette e rafforzare le campagne vaccinali dove necessario”.

Resta inoltre difficile prevedere l’andamento della stagione influenzale. Le informazioni provenienti dall’emisfero australe, dove la stagione si è già conclusa, mostrano differenze tra Paesi per sottotipi virali e intensità epidemiche. “Questi dati rappresentano un elemento utile per la sorveglianza internazionale, ma non consentono di prevedere con certezza né la diffusione né la gravità dell’influenza in Italia nei prossimi mesi”, spiega Tecla Mastronuzzi, responsabile Macroarea prevenzione Simg, che invita a interpretare le informazioni epidemiologiche “con prudenza, evitando previsioni allarmistiche non sostenute dalle evidenze disponibili”.

La protezioni dei fragili

A preoccupare i medici è soprattutto la protezione delle persone più fragili. Negli anziani e nei pazienti con patologie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche, l’influenza può provocare polmoniti, complicanze cardiovascolari, riacutizzazioni delle malattie preesistenti e ricoveri ospedalieri. “La vaccinazione antinfluenzale deve essere parte integrante della presa in carico delle cronicità e della prevenzione delle complicanze”, afferma Alessandro Rossi, presidente Simg uscente. “Proteggere un anziano con più patologie significa contribuire a preservarne la salute e l’autonomia, riducendo il rischio di aggravamenti che possono compromettere seriamente la qualità della vita”.

L’uso appropriato degli antibiotici

La stagione respiratoria riporta infine al centro anche il tema dell’uso appropriato degli antibiotici, inefficaci contro le infezioni virali. “Dobbiamo migliorare la capacità di distinguere le infezioni virali da quelle batteriche e valutare la reale necessità della terapia”, osserva Pietro Tasegian, dell’Area prevenzione Simg. Tra gli strumenti che potrebbero aiutare i medici di famiglia ci sono i test diagnostici rapidi e le tecnologie di point-of-care testing, da inserire però in percorsi validati scientificamente.