“Più che una scelta, è una strategia difensiva nei confronti di una realtà percepita come insostenibile”. Descrive così il fenomeno degli Hikikomori David Lazzari, psicologo della salute presidente dell’Osservatorio Benessere Psicologico e Salute Benèpsys. Giovani e giovanissimi che si chiudono in casa o nella cameretta, optando per un ritiro dalla vita sociale “che nasce come una forma di protezione e finisce per diventare una prigione” e che è al centro di un emendamento alla legge di Bilancio proposto da Azione.

L’emendamento prevede infatti l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale sul ritiro sociale presso il ministero della Salute, con una dotazione di 5 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029. Obiettivo, dare risposte a tanti giovanissimi e alle loro famiglie in difficoltà.

Nato in Giappone tra gli anni Ottanta e Novanta, l’Hikikomori è ormai presente anche nel nostro Paese. Secondo i dati Espad Italia del Cnr circa il 2% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha sperimentato forme di ritiro sociale di almeno sei mesi. La stima complessiva di 200mila persone coinvolte è indicativa, perché non disponiamo ancora di un censimento nazionale. È un fenomeno in gran parte sommerso”, spiega Lazzari a LaSalute di LaPresse.

Che cos’è il fenomeno degli Hikikomori e quali sono i sintomi

Facciamo un passo indietro. Parliamo infatti di “una forma grave e prolungata di ritiro sociale, nella quale la persona abbandona progressivamente la vita scolastica, lavorativa e relazionale, isolandosi nella propria abitazione. Difficilmente questi ragazzi chiedono aiuto spontaneamente. È quindi fondamentale una rete tra famiglie, scuola, medici e servizi psicologici territoriali. Bisogna intercettare il disagio prima che il ritiro si consolidi, anche attraverso interventi domiciliari, quando necessario”, evidenzia Lazzari.

Come si curano gli Hikikomori?

La buona notizia è che la conoscenza su questo fenomeno è aumentata. “Occorrono interventi psicologici personalizzati che coinvolgano anche la famiglia. Bisogna ricostruire gradualmente la fiducia in se stessi e negli altri, sviluppando le risorse emotive e relazionali. Non si tratta semplicemente di riportare questi ragazzi nel mondo, ma di aiutarli a costruire un rapporto con il mondo che sia per loro sostenibile”, scandisce lo psicologo.

I segnali di allarme

Il primo passo sta nell’individuare il problema. Per Lazzari “le crescenti assenze scolastiche, l’abbandono delle amicizie e degli interessi, la permanenza sempre più prolungata nella propria stanza, l’inversione del ritmo sonno-veglia, la riduzione della comunicazione familiare” sono tutti segnali di non sottovalutare. “Ciò che deve preoccupare – chiarisce – è la progressiva restrizione degli spazi di vita”.

Covid, Hikikomori e le fragilità dei giovanissimi

Secondo lo specialista la pandemia ha accelerato un fenomeno già presente. “Una ricerca del Cnr mostra che gli adolescenti che non incontrano gli amici fuori dalla scuola sono passati dal 5,6% del 2019 al 9,7% del 2022. Non sono tutti Hikikomori, ma il dato segnala una crescente fragilità delle relazioni sociali. Covid-19 ha favorito l’isolamento, ma le radici del fenomeno sono più profonde”.

Possiamo disegnare un identikit dei pazienti? “Non esiste un profilo unico e il fenomeno riguarda entrambi i sessi”, chiarisce Lazzari. “Spesso sono giovani particolarmente sensibili al giudizio altrui, con vissuti di inadeguatezza, paura del fallimento, talvolta esperienze di esclusione o bullismo. Vivono una forte sproporzione tra le richieste del mondo esterno e le risorse che sentono di possedere per affrontarle. Anche la crescente pressione sociale sulla prestazione e sul successo può contribuire al fenomeno”.

A fronte di tutto ciò, “un Osservatorio nazionale può colmare importanti lacune conoscitive e favorire una strategia coordinata di intervento. La sua utilità dipenderà dalla capacità di tradurre la conoscenza in azioni concrete, investendo nella prevenzione, nella presenza psicologica nelle scuole e nei servizi territoriali, nel sostegno alle famiglie. Perché il fenomeno Hikikomori ci pone di fronte a una domanda: quanto la società che stiamo costruendo è psicologicamente abitabile per i nostri giovani?”, conclude Lazzari.