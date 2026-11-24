I rischi dei farmaci dimagranti acquistati online, l’importanza della prescrizione e del controllo medico e di un’alimentazione personalizzata e la moda della dieta chetogenica. Ne parla con LaPresse il dottor Marco Marchetti, nutrizionista e collaboratore della S.S. Lazio, intervenendo anche sulla dieta chetogenica e sul ruolo della nutrizione nello sport professionistico.

Per Marchetti il ricorso ‘cosmetico’ ai farmaci per perdere peso nasce soprattutto dalla ricerca di una soluzione rapida, che eviti le rinunce alimentari e le difficoltà di un percorso che può essere complesso. “Il paziente vuole risolvere un problema nel modo più veloce possibile, senza difficoltà”, spiega. Ma come hanno evidenziato anche dei casi di cronaca, gli acquisti illegali, al di fuori dei canali regolamentati, presentano dei rischi per la salute. “I farmaci devono essere prescritti, somministrati e dispensati da personale competente. Non c’è alcuna necessità di ricorrere a canali non ufficiali”.

Il mercato nero, osserva il nutrizionista, non riguarda soltanto i farmaci per dimagrire, ma anche quelli legati alle prestazioni sessuali maschili. “Esistono canali non autorizzati e illegali, che vanno stigmatizzati a tutela della salute dei pazienti”.

Cosa spinge agli acquisti di farmaci nei canali non ufficiali

Non è soltanto il risparmio economico a spingere verso queste soluzioni, secondo Marchetti, ma anche quello di tempo. Però, anche quando si tratta di prodotti autentici, l’assunzione senza controllo medico comporta rischi. “L’assunzione di qualsiasi farmaco senza controllo medico, indicazione e visita è assolutamente rischiosa. Phàrmakon significa allo stesso tempo rimedio e veleno: nel farmaco è insita la possibilità di effetti collaterali”. L’autoprescrizione può provocare conseguenze indesiderate e ridurre l’efficacia della terapia, quando invece sarebbero necessarie una visita accurata e un approccio personalizzato.

I farmaci nati per il trattamento del diabete possono avere anche un’indicazione per il contrasto dell’obesità, ricorda Marchetti. La prescrizione, però, deve essere riservata a categorie di pazienti con caratteristiche specifiche, come un indice di massa corporea superiore a determinati valori e la presenza di comorbidità. “La valutazione spetta sempre a un medico abilitato, che deve stabilire efficacia e necessità della terapia”.

Quanto ai dosaggi, il nutrizionista ricorda che la scelta deve essere effettuata dal medico sulla base degli studi disponibili e delle caratteristiche del singolo paziente. “Avere un’opzione in più è un’arma aggiuntiva per il professionista”. Marchetti insiste poi sulla necessità di accompagnare la terapia farmacologica con un’alimentazione costruita sulle esigenze individuali. Perdere peso, infatti, non significa sempre perdere massa grassa: si può perdere massa muscolare oppure acqua. “Questi nuovi farmaci determinano anche un’importante perdita di massa magra e muscolare, che è un bene prezioso per la salute. Senza una dietoterapia personalizzata che aiuti a conservarla, gli effetti collaterali possono essere maggiori e più prolungati”.

La dieta chetogenica

Quanto alla dieta chetogenica, molto in voga per perdere peso, l’esperto mette in guardia dal fai da te. “È un’alimentazione poverissima di carboidrati e di diversi micronutrienti. La durata dipende dalle caratteristiche del paziente: per alcuni la chetosi può essere transitoria, per altri può essere necessaria anche a lungo termine”. Marchetti invita inoltre a non confondere la dieta chetogenica con quella chetogenica ipocalorica: non tutte sono finalizzate alla perdita di peso.

La nutrizione degli sportivi

Nel lavoro con gli atleti della Lazio, l’obiettivo del team di nutrizione è migliorare la performance e contribuire a ridurre la durata degli infortuni. “Tutto deve essere personalizzato in base all’attività sportiva, al ruolo, al periodo della stagione, all’impegno e al dispendio energetico”. Una rosa di 23-25 giocatori presenta esigenze diverse, legate anche alle abitudini alimentari e alle provenienze dei singoli calciatori: “Tutti devono essere gestiti con estrema precisione e personalizzazione”.

Infine, sul rapporto tra nutrizionista e paziente, Marchetti sottolinea l’importanza della componente umana accanto alle competenze professionali. “Una buona dose di psicologia serve in qualsiasi lavoro che preveda uno scambio e un incontro tra due persone. Un professionista deve essere principalmente bravo. Se, oltre alla competenza, ha anche una dose importante di calore umano, tanto meglio”.