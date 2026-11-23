Alla fine la decisione tanto attesa è arrivata: Jannik Sinner si sottoporrà a un intervento chirurgico in Finlandia per risolvere il problema al ginocchio destro – per la precisione alla bandelletta ileotibiale – che lo tormenta da mesi. I tempi di recupero sono stati stimati in 3-4 mesi. “Un’ipotesi verosimile”, dice a LaPresse Fabrizio Tencone, specialista in Medicina dello sport e direttore del Centro di riabilitazione sportiva Isokinetic di Torino.

La natura dell’operazione, le ipotesi

È difficile sapere in che cosa consisterà esattamente l’intervento prima che questo venga effettuato, ma “sono due le tipologie di operazione più probabili: ridurre la parte ossea che sfrega contro la bandelletta oppure, attraverso una serie di piccoli taglietti, allungare un pochino la bandelletta stessa e renderla più elastica”, spiega Tencone.

I tempi di recupero

Quanto alla prognosi, la stima di 3-4 mesi per il recupero è considerata verosimile dallo specialista. Una volta terminato l’intervento, tuttavia, sarà fondamentale rispettare i tempi necessari per tornare all’attività agonistica, senza cercare di anticipare il rientro.

Perché Sinner ha scelto di operarsi

La decisione di ricorrere alla chirurgia, sottolinea Tencone, arriva generalmente quando tutte le altre strade percorse non hanno dato i frutti sperati. “Per atleti del calibro di Sinner, quando ci sono delle infiammazioni croniche, si cercano sempre soluzioni conservative”, sottolinea. “Se si è optato per l’intervento vuol dire che sono state fatte tutte le valutazioni del caso”.

I possibili rischi

Quanto ai possibili rischi dell’operazione per il prosieguo della carriera del tennista, è difficile sbilanciarsi a priori, ma Tencone offre una prima indicazione generale: “Questo tipo di intervento di solito non presenta rischi particolarmente elevati”.