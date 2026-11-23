Non esistono cibi afrodisiaci capaci di aumentare il desiderio o migliorare le prestazioni sessuali. Ostriche, peperoncino e cioccolato restano falsi miti, mentre un’alimentazione equilibrata può contribuire concretamente alla salute sessuale e riproduttiva maschile. A richiamare l’attenzione sul legame tra dieta e funzionalità andrologiche è la Società Italiana di Andrologia (Sia), in occasione del mese della prevenzione andrologica.

Il legame tra dieta, funzione erettile e fertilità

Le evidenze scientifiche mostrano come le abitudini alimentari incidano sulla funzione erettile e sulla fertilità. Uno studio dell’Università degli Studi della Campania condotto su uomini obesi con disfunzione erettile ha rilevato che, dopo due anni di dieta ipocalorica e attività fisica regolare, il 31% dei partecipanti ha recuperato una funzione erettile nella norma.

Gli alimenti più funzionali

Anche la scelta degli alimenti può fare la differenza. Un monitoraggio durato dieci anni su oltre 25mila uomini, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, ha associato il consumo regolare di alimenti ricchi di flavonoidi, come frutti di bosco, agrumi e tè, a una riduzione del 9-11% del rischio di disfunzione erettile. Sul fronte della fertilità, invece, l’assunzione di circa 60 grammi al giorno di frutta secca per 14 settimane è risultata associata a miglioramenti del numero, della vitalità, della motilità e della morfologia degli spermatozoi.

No agli ultraprocessati

Di segno opposto i possibili effetti di una dieta ricca di alimenti ultraprocessati. Alcuni studi recenti, tra cui Led-Fertyl 2024 e una ricerca dell’Università di Copenaghen pubblicata su Cell Metabolism nel 2025, indicano che questi prodotti, anche a parità di calorie, favoriscono l’aumento del grasso corporeo e si associano a livelli più bassi di testosterone e FSH e a una minore motilità spermatica.

I falsi miti sugli afrodisiaci

“Ostriche, peperoncino e cioccolato, da sempre considerati nell’immaginario collettivo come alimenti afrodisiaci, non aumentano il desiderio né curano un deficit erettile”, spiega Alessandro Palmieri, presidente della Sia. Da sfatare anche il mito della bistecca come alleata del testosterone.

“L’idea che un consumo elevato di carne rossa potenzi la virilità è infondata”. Al contrario, un eccesso di grassi saturi e carni lavorate può danneggiare l’endotelio vascolare, ostacolando l’afflusso di sangue necessario all’erezione. Anche l’alcol, se consumato in eccesso, compromette la salute dei vasi sanguigni e riduce la produzione di testosterone.

La dieta mediterranea

Per proteggere la salute sessuale, gli andrologi raccomandano di seguire il modello della dieta mediterranea, privilegiando alimenti freschi, verdura, ortaggi, legumi e pesce azzurro. Spazio anche a frutta di stagione, agrumi, frutti di bosco e una manciata quotidiana di frutta secca, mentre è importante limitare zuccheri, prodotti ultraprocessati, carni lavorate e alcol. Una strategia che punta a tutelare la circolazione sanguigna, l’equilibrio ormonale e la qualità degli spermatozoi.