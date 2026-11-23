Il convegno organizzato da SIPSIDI e Università Pegaso ha messo a confronto ricerca, clinica, etica e professione di fronte all’IA generativa

Che cosa accade alla relazione clinica quando il paziente porta in seduta le risposte di un chatbot? Su quali basi si può affidare a un algoritmo una parte della valutazione psicologica, del tutoraggio di uno studente o della selezione del personale? A queste domande è dedicato il 3° Convegno Nazionale di Psicologia Digitale, ‘Mente e psiche nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Ricerca, clinica, etica e futuro della professione nell’epoca dell’IA generativa‘, organizzato dalla Società Italiana di Psicologia Digitale (SIPSIDI) insieme all’Università Pegaso, che si è tenuto lo scorso 21 novembre presso Palazzo Zapata a Napoli.

Il dibattito è partito da una suggestione: i sistemi di IA generativa sono già entrati nei contesti in cui la psicologia opera – lo studio clinico, la scuola, l’università, le organizzazioni – più rapidamente di quanto la ricerca abbia potuto valutarne efficacia, rischi e condizioni d’uso.

Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe De Pietro, prorettore alla Ricerca dell’Università Pegaso; Luca Granata, presidente SIPSIDI; Anna Dipace, preside della Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport dell’Università Pegaso; Alessandro Gennaro, referente del progetto Proben; Sergio Salvatore, presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia; e Armando Cozzuto, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, i lavori sono stati aperti dal rettore dell’Università Pegaso, Pierpaolo Limone, con un intervento dedicato alla transizione digitale dell’università europea.

Il convegno ha affrontato il rapporto tra intelligenza artificiale e psicologia, approfondendo le opportunità e le criticità legate all’impiego delle nuove tecnologie nei diversi ambiti della disciplina. Tra i temi al centro del confronto, l’utilizzo dell’IA generativa e dei chatbot nel supporto alla salute mentale, le trasformazioni della relazione terapeutica, le applicazioni nella valutazione psicologica, nell’apprendimento e nello sviluppo di bambini e adolescenti, fino agli impatti sul mondo del lavoro. Ampio spazio è stato dedicato anche alle differenze tra intelligenza artificiale e cognizione umana, nonché alle questioni di etica, privacy, trasparenza e responsabilità professionale.

Ampio spazio è stato inoltre riservato alla sessione poster, aperta a ricercatori, professionisti, dottorandi, specializzandi e studenti, con i contributi selezionati destinati alla pubblicazione su un numero speciale di ‘TOPIC – Temi di Psicologia dell’Ordine degli Psicologi della Campania’. Durante l’evento sono stati assegnati i due riconoscimenti per il Miglior Poster di Ricerca ai Dott.ri Marco Angeloni e Silvia Bussone e per il Miglior Poster Applicativo, Teorico o Professionale alle Dott.sse Veronica Simoene, Marina Scappaticci e Cinzia Schiappaper, pensati per valorizzare sia gli studi empirici sia i modelli, le esperienze sul campo e le riflessioni etiche e metodologiche. I lavori sono stati giudicati attraverso una valutazione combinata che ha coinvolto i partecipanti al convegno e una Commissione scientifica nominata ad hoc, sulla base di criteri quali pertinenza, chiarezza espositiva, originalità, solidità metodologica e trasferibilità dei risultati.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Napoli, dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, dell’Associazione Italiana di Psicologia e dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto.