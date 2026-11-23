Home > Salute > Ebook e libri digitali a scuola, l’emendamento e i 4 vantaggi per il pediatra

“La soluzione degli ebook a scuola è moderna, economica, amica dell’ambiente e istruttiva per i ragazzi dell’era digitale”. L’analisi

“Trovo assurdo usare ancora nelle scuole il dizionario cartaceo, pesante e ingombrante da portare. Idem per i vocabolari di lingue antiche come latino e il greco, o moderne come l’inglese, il tedesco e francese. Si tratta di spese inutili, mentre imparare a usare il vocabolario digitale è importante”. Parola del pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera Università degli Studi di Scienze umane e tecnologiche United Campus of Malta, che interviene sul dibattito relativo all’adozione di ebook e libri digitali come testi scolastici. Per l’esperto si tratta di una soluzione con 4 vantaggi: “È moderna, economica, amica dell’ambiente e favorisce l’apprendimento di un mezzo che sarà fondamentale per il resto della vita” dello studente.

L’emendamento della discordia

Ma che cosa è successo? Nei giorni scorsi l’Aula del Senato ha approvato l’emendamento di Fratelli d’Italia su ebook e libri di testo digitali per le scuole. La norma – fortemente criticata da editori e librai – impone ai primi di rendere disponibili i libri di testo per scuola e università anche in versione digitale integralmente stampabile, a un prezzo pari al 50% di quello dell’edizione cartacea.

Una misura che ha incassato la contrarietà di parte della Maggioranza e che non cessa di far discutere. Ora la ‘palla’ passa alla Camera (Forza Italia ha presentato in commissione Cultura un emendamento soppressivo della norma introdotta al Senato) e la politica si divide.

Ebook a scuola, il parere del pediatra

“Attenzione, se una volta si scriveva con lo stilo o il calamaio e oggi si usano smartphone e pc, non dobbiamo dimenticare che siamo entrati nell’era digitale: anche gli strumenti per la scuola devono adeguarsi”, taglia corto Farnetani.

“Si parla tanto di carovita: l’onere per le famiglie legato all’acquisto dei libri scolastici mediamente, secondo Federconsumatori, è di 550 euro l’anno, inclusi appunto i dizionari. Ecco perché ribadisco di essere favorevole agli ebook a scuola: far risparmiare le famiglie è una priorità. Dal punto di vista ecologico non dimentichiamo poi quanti alberi vengono distrutti per realizzare libri che, alle volte, vengono utilizzati solo in parte. Inoltre, come pediatra, ritengo che formare i ragazzi all’uso della rete e del computer sia fondamentale per la società moderna. La scuola oggi dovrebbe insegnare ai ragazzi a muoversi nel mondo digitale, sfruttando tutti i mezzi che ha”.

D’altra parte, ragiona Farnetani, la soluzione dei libri digitali non sarebbe una novità. “Da anni consiglio gli ebook per i compiti delle vacanze. E questo proprio per evitare una spesa complessiva stimabile intorno ai 250 milioni di euro per le famiglie”, conclude.