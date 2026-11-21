La longevità pone interrogativi rilevanti sulla tenuta del welfare e del sistema sanitario: vivremo fino a cent’anni, ma chi si prenderà cura di noi e con quali strumenti? L’intelligenza artificiale, i gemelli digitali e la robotica aprono nuovi scenari nella prevenzione e nella gestione della salute. Prospettive e temi indagati dal nuovo saggio di Gianluca Zanini e Margherita Lopes, ‘La società dei centenari. Gli AI Native Senior tra Digital Twin e robotica: il futuro di salute, longevità e assicurazioni’, pubblicato da Glow Books.

Gli anziani di domani, invecchiati con l’AI

Gli anziani di domani saranno profondamente diversi da quelli di oggi. I cinquantenni attuali, abituati a utilizzare quotidianamente strumenti digitali, algoritmi e assistenti virtuali, saranno la prima generazione a entrare nella terza età dopo aver trascorso decenni a contatto con l’intelligenza artificiale. Sono gli AI Native Senior. Una trasformazione che cambierà anche le aspettative nei confronti della medicina e dei servizi di assistenza.

“I Senior del 2050 non saranno gli over 65 di oggi, ma saremo noi che ogni giorno usiamo email, algoritmi e chatbot: i primi esseri umani invecchiati insieme all’intelligenza artificiale”, spiegano gli autori. “Adulti smart, che entrano nella vecchiaia portando con sé decenni di dimestichezza digitale, archivi personali, gemelli digitali e abitudini costruite nell’arco di una vita”.

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Dalla medicina reattiva alla prevenzione

Tra le tecnologie che potrebbero incidere maggiormente sulla salute degli anziani c’è il Digital Twin, il gemello digitale personale. Attraverso l’integrazione di dati clinici, parametri fisiologici e informazioni raccolte da dispositivi connessi, questi sistemi potrebbero costruire rappresentazioni dinamiche delle condizioni di una persona, contribuendo a individuare precocemente segnali di rischio e a personalizzare gli interventi.

L’obiettivo è affiancare alla medicina che interviene quando la malattia si manifesta un modello più orientato alla prevenzione e al monitoraggio continuo. Una prospettiva che richiede però tecnologie validate, dati affidabili e garanzie sulla riservatezza delle informazioni sanitarie. L’intelligenza artificiale, nella visione degli autori, non dovrà sostituire il medico, ma diventare uno strumento a supporto della cura.

La robotica al servizio dell’assistenza domiciliare

Un altro ambito destinato a cambiare è quello dell’assistenza domiciliare. La robotica potrebbe aiutare le persone anziane nelle attività quotidiane, nella mobilità, nella sicurezza e nella gestione delle terapie. I sistemi di robotica relazionale potrebbero inoltre sostenere alcune esigenze cognitive e sociali. Resta però il limite di una tecnologia che, per quanto avanzata, non può sostituire gli affetti e la presenza umana. La sfida sarà integrare strumenti digitali, professionisti sanitari, caregiver e famiglie, senza trasformare l’automazione in una nuova forma di isolamento.

Il nuovo ruolo delle assicurazioni

La longevità riguarda anche il sistema economico e assicurativo. Se le tecnologie permetteranno di monitorare alcuni fattori di rischio e intervenire prima che si traducano in problemi di salute, le compagnie potrebbero progressivamente superare un modello basato soprattutto sul risarcimento, assumendo un ruolo più attivo nella prevenzione e nella protezione della salute.

In questo scenario si inserisce anche la figura del Longevity Manager, un professionista chiamato ad aiutare persone e famiglie a orientarsi tra informazioni sanitarie, servizi assistenziali, tecnologie e strumenti assicurativi. Una prospettiva che apre interrogativi sulla gestione dei dati personali e sul rischio che l’accesso alle nuove opportunità di prevenzione diventi un privilegio per chi dispone di maggiori risorse economiche.

Governare la trasformazione

“Questo libro racconta quella trasformazione e si rivolge a quanti si troveranno a viverla, ma anche a governarla”, sottolineano Zanini e Lopes. “Perché le decisioni che le assicurazioni, i sistemi sanitari, le aziende tecnologiche e le imprese delle scienze della vita prenderanno nei prossimi tre-cinque anni definiranno chi governerà questa relazione e plasmeranno ‘la società dei centenari”.

Una trasformazione che, secondo gli autori, è già cominciata. La questione non è soltanto quanto a lungo riusciremo a vivere, ma in quali condizioni e con quali garanzie di autonomia. Perché aggiungere anni alla vita non basta: occorre anche costruire le condizioni per viverli con dignità, salute e relazioni.