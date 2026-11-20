Home > Salute > Vista Vision e chirurgia refrattiva: innovazione tecnologica e personalizzazione dei trattamenti

Correggere miopia, astigmatismo e ipermetropia attraverso la chirurgia refrattiva. Le tecniche e la strategia di Vista Vision

La possibilità di correggere miopia, astigmatismo e ipermetropia attraverso la chirurgia refrattiva è il risultato di un’evoluzione che ha coinvolto sia le tecnologie laser sia le metodologie di valutazione oculistica. Gli strumenti diagnostici consentono di analizzare con maggiore precisione le caratteristiche dell’occhio, mentre le diverse tecniche chirurgiche permettono di individuare un trattamento compatibile con le condizioni del paziente. In questo scenario si inserisce l’attività di Vista Vision, network italiano di cliniche oculistiche che integra tecnologie dedicate alla correzione dei difetti visivi e percorsi specialistici personalizzati.

L’innovazione, tuttavia, non consiste soltanto nella disponibilità di apparecchiature moderne: il suo valore emerge soprattutto dalla capacità di scegliere quando intervenire, quale procedura utilizzare e quali risultati sia ragionevole attendersi.

Come le nuove tecnologie hanno cambiato la chirurgia refrattiva

La chirurgia refrattiva interviene sul sistema ottico dell’occhio per correggere i difetti che impediscono alle immagini di essere messe correttamente a fuoco sulla retina. Nelle procedure laser più diffuse, questo risultato viene ottenuto modificando la curvatura della cornea, la superficie trasparente che contribuisce alla messa a fuoco delle immagini. L’evoluzione delle apparecchiature ha reso possibile eseguire trattamenti sempre più precisi, con modalità differenti in base al difetto visivo e alla struttura corneale.

Tra le tecniche maggiormente utilizzate rientrano la PRK, la FemtoLASIK e la ReLEx SMILE, che si distinguono per il modo in cui viene trattato il tessuto corneale:

PRK: prevede il rimodellamento laser della superficie corneale dopo la rimozione dell’epitelio. Non richiede la creazione di un lembo corneale, ma comporta generalmente tempi di recupero visivo più lunghi rispetto alla FemtoLASIK.

prevede il rimodellamento laser della superficie corneale dopo la rimozione dell’epitelio. Non richiede la creazione di un lembo corneale, ma comporta generalmente tempi di recupero visivo più lunghi rispetto alla FemtoLASIK. FemtoLASIK: utilizza un laser a femtosecondi per creare un sottile lembo corneale, consentendo successivamente al laser a eccimeri di correggere il difetto visivo. È associata generalmente a un recupero funzionale relativamente rapido.

utilizza un laser a femtosecondi per creare un sottile lembo corneale, consentendo successivamente al laser a eccimeri di correggere il difetto visivo. È associata generalmente a un recupero funzionale relativamente rapido. ReLEx SMILE: impiega un laser a femtosecondi per creare un piccolo lenticolo all’interno della cornea, successivamente estratto attraverso una microincisione. Non richiede la realizzazione del lembo previsto dalla FemtoLASIK ed è indicata per specifici difetti refrattivi.

Queste procedure non sono intercambiabili e nessuna può essere considerata universalmente superiore alle altre. La tecnica più recente, per esempio, non è necessariamente quella più adatta a una persona con una determinata conformazione corneale. Il progresso tecnologico offre quindi maggiori possibilità di scelta, ma richiede una valutazione clinica altrettanto accurata.

La personalizzazione comincia dalla visita preoperatoria

Uno degli aspetti più importanti della moderna chirurgia refrattiva riguarda la diagnostica preoperatoria. Prima di stabilire quale trattamento effettuare, lo specialista deve verificare non soltanto l’entità del difetto visivo, ma anche le condizioni generali dell’occhio e la presenza di eventuali fattori di rischio. Due persone con lo stesso grado di miopia, per esempio, potrebbero avere caratteristiche corneali differenti e ricevere indicazioni chirurgiche diverse.

Gli esami possono comprendere la topografia e la tomografia corneale, utili per studiare forma e struttura della cornea, la pachimetria per misurarne lo spessore e la valutazione del film lacrimale. Si considerano inoltre la stabilità del difetto refrattivo, l’età, eventuali patologie oculari e le esigenze visive legate alla professione o alle attività quotidiane.

L’approccio di Vista Vision tra tecnologie laser e percorsi individuali

L’integrazione tra strumenti diagnostici, competenze specialistiche e diverse tecniche correttive caratterizza anche l’organizzazione dei centri dedicati alla chirurgia refrattiva. Il network di cliniche oculistiche Vista Vision Group offre visite oculistiche, valutazioni preoperatorie e trattamenti laser per la correzione dei difetti visivi, affiancati da servizi di chirurgia della cataratta e trattamento di patologie oculari. La disponibilità di differenti tecnologie consente agli specialisti di individuare, quando sussistono le condizioni cliniche, la procedura più coerente con le caratteristiche del singolo paziente.

Nelle strutture del gruppo, la valutazione preliminare rappresenta una fase essenziale del percorso. Gli esami diagnostici permettono di raccogliere informazioni sulla morfologia corneale, sulle caratteristiche del difetto refrattivo e sulle condizioni complessive dell’occhio. Questi elementi orientano la scelta tra le procedure disponibili, tra cui PRK, FemtoLASIK e ReLEx SMILE, in funzione dell’idoneità individuale e delle tecnologie presenti nella struttura.

La personalizzazione riguarda anche gli obiettivi visivi. Un professionista che trascorre molte ore davanti al computer, per esempio, può avere esigenze differenti rispetto a chi pratica sport con frequenza o svolge attività lavorative che richiedono un’elevata qualità visiva in condizioni di scarsa illuminazione. Lo specialista deve considerare tali abitudini senza trascurare i limiti anatomici dell’occhio e le possibili conseguenze dell’intervento. In determinate situazioni, inoltre, la chirurgia laser può non essere indicata: tra le alternative valutabili rientrano le lenti fachiche, che consentono di correggere alcuni difetti refrattivi senza rimodellare direttamente la cornea.

Dalla scelta della tecnica al recupero visivo: perché conta l’intero percorso

La precisione degli strumenti utilizzati durante l’intervento rappresenta soltanto una parte del percorso di chirurgia refrattiva. Per valutare correttamente una procedura occorre considerare anche la preparazione preoperatoria, i tempi di guarigione e il monitoraggio successivo. Le modalità di recupero cambiano in base alla tecnica impiegata e alla risposta individuale: dopo una PRK, per esempio, la guarigione dell’epitelio corneale richiede generalmente più tempo rispetto al recupero funzionale iniziale tipico della FemtoLASIK.

Anche i possibili effetti indesiderati devono essere discussi prima dell’intervento. Secchezza oculare, sensibilità alla luce, aloni intorno alle sorgenti luminose e oscillazioni temporanee della qualità visiva sono alcune delle condizioni che possono verificarsi durante il decorso postoperatorio. Sebbene molti disturbi tendano a ridursi con il tempo, possono manifestarsi anche complicanze persistenti. Per questo il paziente deve ricevere informazioni comprensibili sui benefici attesi, sulle limitazioni della procedura e sull’eventualità di dover continuare a utilizzare occhiali o lenti a contatto in determinate circostanze.

La continuità assistenziale assume quindi un ruolo importante. Le visite di controllo permettono di verificare la guarigione corneale, valutare l’evoluzione della capacità visiva e individuare eventuali anomalie che richiedano un intervento specialistico. Il risultato non dovrebbe essere giudicato esclusivamente dalla rapidità con cui il paziente riprende le proprie attività, ma anche dalla stabilità della correzione e dalla qualità della visione raggiunta.

L’evoluzione della chirurgia refrattiva mostra come innovazione tecnologica e personalizzazione siano due aspetti strettamente collegati. Disporre di più soluzioni permette di affrontare condizioni visive differenti, ma è l’interpretazione dei dati clinici a determinare l’appropriatezza di ciascun trattamento. In questa prospettiva, il progresso più significativo non coincide necessariamente con l’introduzione di una nuova tecnica laser, bensì con la possibilità di costruire un percorso terapeutico proporzionato alle reali esigenze e alle caratteristiche dell’occhio.

Contenuto sponsorizzato