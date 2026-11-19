Negli ultimi dieci anni è cresciuto l’uso e anche i comportamenti a rischio legati ai social: il report

Più di uno studente su quattro trascorre oltre quattro ore al giorno su chat e social network. Mentre in Parlamento prende forma la proposta di vietare l’accesso autonomo alle piattaforme ai minori di 16 anni, con uno stop assoluto per gli under 13, lo studio Espad Italia 2026 restituisce le dimensioni di un fenomeno che desta preoccupazione. Il 27,4% degli studenti trascorre più di quattro ore al giorno sui social, mentre l’11,5% supera le sei ore. L’8,4% presenta segnali di uso a rischio.

Social, uso in crescita negli ultimi dieci anni

“Il tempo trascorso sui social è cresciuto in modo netto nell’ultimo decennio”, spiega Sabrina Molinaro, dirigente di ricerca del Cnr-Ifc e coordinatrice dello studio. “Nel 2014 superava le 4 ore al giorno il 20,2% degli studenti. La quota è salita al 26-27% negli anni precedenti la pandemia e ha toccato il massimo del 36,4% nel 2021, l’anno del rientro dopo il lockdown. Da allora si è ridimensionata, ma resta più alta di dieci anni fa”.

Tra le ragazze la quota di chi trascorre oltre quattro ore al giorno sui social è passata dal 25,5% del 2014 al 45,3% del 2021, fino all’attuale 34%. Tra i ragazzi si è passati dal 14,9% del 2014 al 27,4% del 2021, fino al 20,8% di oggi. Anche l’uso a rischio è aumentato: dal 5,4% del 2014 all’8,4% del 2026, con un picco del 9,4% nel 2021. “Dopo la pandemia l’uso a rischio non è tornato ai livelli precedenti, ma si è assestato su valori più alti, e la crescita riguarda principalmente le ragazze: dal 6,9% al 10,9%, mentre tra i ragazzi è rimasto tra il 4% e il 6%”, osserva Molinaro.

Insoddisfazione, disturbi alimentari e autolesionismo

“Dietro l’uso a rischio dei social troviamo spesso un malessere che si esprime anche in altri modi, e che nelle ragazze è più marcato”, commenta la ricercatrice. Tra le studentesse con un uso problematico il 37,8% è insoddisfatta di sé, contro il 21,2% delle coetanee non a rischio, mentre il 48,9% non è soddisfatta del proprio aspetto fisico (34,9%).

Il 38% riferisce di aver sofferto o di soffrire di disturbi alimentari, contro il 25,4% delle altre ragazze. Il 33% ha praticato autolesionismo e il 22,5% lo ha fatto più di una volta. Tra i ragazzi con un uso a rischio, l’autolesionismo riguarda il 25,6%, quasi tre volte la quota dei coetanei (9,5%).

Preoccupa anche il ricorso agli psicofarmaci senza prescrizione: nell’ultimo anno li ha utilizzati il 26,9% delle ragazze con un uso a rischio, circa 36mila, contro il 12,1% delle coetanee. Il fenomeno è particolarmente frequente anche tra i più giovani: tra i quindicenni con un uso problematico, il 26,3% ha assunto psicofarmaci senza prescrizione, contro l’8,7% degli altri studenti della stessa età.

Gaming, azzardo e cyberbullismo

L’utilizzo problematico dei social si accompagna più spesso anche ad altri comportamenti a rischio. Tra i ragazzi con un uso problematico, il 36,8% presenta un uso a rischio dei videogiochi, contro il 17,3% dei coetanei, mentre il 20,1% ha un rapporto problematico con il gioco d’azzardo. Tra le ragazze le quote sono rispettivamente del 17,8% e dell’8,8%.

Frequenti anche le esperienze di violenza e cyberbullismo. Il 42,9% dei ragazzi con un uso a rischio ha compiuto almeno un atto violento nell’ultimo anno, contro il 20,3% dei coetanei. Il 45,3% è stato sia vittima sia autore di episodi di cyberbullismo, una quota doppia rispetto agli altri studenti (22,4%). Tra le ragazze con un uso problematico il coinvolgimento nel cyberbullismo riguarda il 33,3%, contro il 15% delle coetanee.

Il ruolo di genitori e scuola

Lo studio individua anche alcuni fattori associati a un utilizzo più equilibrato dei social. Tra gli studenti che si sentono sostenuti affettivamente da entrambi i genitori, il 93,5% non presenta segnali di uso problematico, contro l’88,2% di chi non si sente sostenuto. Incidono anche gli interessi coltivati fuori dallo schermo: la quota sale al 94% tra chi legge libri per piacere ogni settimana e al 92,7% tra chi pratica hobby come musica e disegno.

“Il controllo da solo non basta: conta di più la qualità della relazione”, conclude Molinaro. Servono interventi precoci, già nel primo biennio delle superiori, che considerino l’uso dei social insieme al benessere psicologico, al rapporto con il corpo e alle relazioni con i pari. La scuola può intercettare i segnali di disagio, mentre le famiglie vanno sostenute nel restare presenti e in ascolto, più che nel vietare”. Anche le piattaforme, sottolinea la ricercatrice, hanno una responsabilità nella progettazione di ambienti digitali più sicuri per i minori.