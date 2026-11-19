I problemi che non finiscono e le voci di un viaggio negli Stati Uniti: Andrea Bernetti e guai al ginocchio per Jannik Sinner

“Allo stato attuale, anche solo riuscire a competere al Six Kings Slam e poi all’Australian Open sarebbe fantastico”. Così Andrea Bernetti, segretario generale Simfer e ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento, dopo gli ultimi aggiornamenti sui guai al ginocchio destro di Jannik Sinner. Il campione sarebbe in partenza per gli Stati Uniti per un nuovo consulto medico, dopo i problemi al ginocchio che finora non gli hanno permesso di tornare in campo dopo la finale di Wimbledon vinta a luglio. Secondo Vanity Fair, dopo gli accertamenti in Italia, Sinner avrebbe deciso di chiedere un ulteriore parere Oltreoceano.

“Ciao a tutti, insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita”, aveva annunciato a ottobre in un post su Instagram Jannik Sinner. A causare lo stop sarebbe stata una sindrome della bandelletta ileotibiale.

“Evidentemente ha ancora qualche problema che non gli permette di essere sicuro, in vista del rientro previsto per fine anno. La visita prevista negli Stati Uniti è segno evidente di come necessiti una ulteriore opinione per la gestione della problematica”.

Il tempo stringe, mentre si moltiplicano i rumor sulla salute di Sinner

Il Six Kings Slam è in programma a Riad dal 27 al 30 dicembre. Intanto si molitiplicano i rumor su ulteriori problemi per il tennista. Il dolore continuerebbe a limitare la possibilità di lavorare con regolarità in palestra e sul campo, si legge su RaiNews, che ipotizza un lieve fastidio anche a livello del menisco, elemento che spiegherebbe la prudenza del team medico.

“Anche se naturalmente conoscere con precisione quale sia la condizione di cui soffre è impossibile, la sfida maggiore è capire se Sinner è in grado di ritornare nei tempi annunciati e in quali condizioni”, conclude Bernetti.