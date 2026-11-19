Investire risorse per promuovere una corretta igiene orale a casa non migliora soltanto la salute dei cittadini, ma è anche uno strumento per prevenire specifiche malattie come diabete mellito e artrite reumatoide e far risparmiare risorse al Servizio sanitario nazionale. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da Sapienza Università degli Studi di Roma, attraverso il Centro di ricerca ImpreSapiens, che ha analizzato l’impatto economico sul Ssn di una campagna di prevenzione che incentivi l’uso di strumenti come lo spazzolino elettrico a casa. L’analisi è stata presentata oggi in Sala Nassiriya, in Senato, all’evento “In bocca alla salute”, con l’obiettivo di trasformare la consapevolezza scientifica in una prospettiva concreta di salute pubblica. Questo l’obiettivo del Comitato Scientifico Multidisciplinare per la salute Orale e Sistemica guidato dal professori Enrico Gherlone.

Lo studio si concentra sulle tre principali patologie sistemiche associate alla parodontite: diabete mellito, malattie cardiovascolari e artrite reumatoide. Punto di caduta dell’evento un emendamento alla legge di Bilancio che prevede il rimborso fino al 50% del costo di acquisto di spazzolini elettrici con un importo massimo di 50 euro per ciascun nucleo familiare. Una misura prevista per le famiglie che non superano i 10.140 euro di ISEE. Secondo lo studio il risparmio netto per il Ssn sarebbe di 40,4 milioni di euro in dieci anni. Riducendo la barriera economica, il voucher mira a favorire l’accesso agli strumenti di igiene orale domiciliare e quindi una più efficace prevenzione delle patologie parodontali.

Le linee guida per una corretta igiene orale

Le linee guida del ministero della Salute per una corretta igiene orale sono chiare: lavarsi i denti almeno due volte al giorno preferibilmente con uno spazzolino elettrico e utilizzare dentifricio fluorato e filo interdentale ogni giorno ed effettuare visite di controllo specialistiche con periodicità. Come ricorda Maria Teresa Agneta del Comitato Multidisciplinare Salute Orale: “Tutto ciò che avviene all’interno del cavo orale si riflette inevitabilmente a livello di tutto l’organismo e lo dimostrano le diverse evidenze scientifiche, perché vi è una correlazione con il diabete, con le malattie reumatologiche, con le malattie cardiovascolari che sono patologie basate su processi infiammatori e sono correlate con una patologia orale. Quindi il nostro obiettivo è quello di lavorare cioè cercare di impedire questi processi infiammatori attraverso azioni di prevenzione e di promozione della salute orale”.

Lo studio della Sapienza ha utilizzato il modello economico-sanitario dinamico detto “di Markov” sviluppato su un orizzonte temporale di dieci anni, confrontando uno scenario senza interventi preventivi con diversi scenari di adesione alla campagna (20%, 30%, 40% e 50%) e differenti livelli di investimento pubblico, pari a 5, 10 e 15 milioni di euro su base triennale.

Il diabete mellito rappresenta l’ambito con il maggiore ritorno economico stimato per il Ssn: i risparmi lordi a dieci anni variano da 7,86 a 31,85 milioni di euro, le malattie cardiovascolari mostrano un potenziale significativo, con risparmi lordi compresi tra 5,47 e 22,18 milioni di euro, mentre per quanto riguarda l’artrite reumatoide, la ricerca rileva risparmi sanitari lordi compresi tra 0,33 e 1,34 milioni di euro.

“L’idea è stata quella di sistematizzare e tradurre in termini culturali economici la letteratura scientifica nota che ci consente di dire che esiste un legame fra la parodontite ed alcune patologie e quindi la prevenzione della parodontite e il risparmio conseguente” spiega la professoressa di Statistica Economica alla Sapienza Maria Felice Arezzo: “I risultati sono molto interessanti. Noi abbiamo provato diversi scenari, naturalmente in tutti gli scenari comunque si ha un risparmio per il sistema sanitario, ovviamente più cospicuo o meno cospicuo, anche a seconda dei fondi e delle persone che sono raggiunte, e nello scenario migliore il risparmio netto è di 40 milioni di euro, a fronte di un investimento invece di 15 milioni di euro”.

Quanto al contributo economico per lo spazzolino elettrico in Manovra la senatrice Elena Murelli dichiara: “Oggi ribadiamo un concetto: la salute inizia dalla bocca, in un concetto di salute sistemica, perché nel momento in cui parliamo di prevenzione orale curiamo anche tutto il nostro corpo. Quindi come Gruppo Lega noi abbiamo presentato un emendamento in legge di Bilancio per istituire un fondo da 1,8 milioni di euro nel triennio 2027-2029 proprio per parlare di prevenzione orale”.

Grazie alle evidenze dell’analisi realizzata dal Centro di ricerca ImpreSapiens, il Comitato Scientifico Multidisciplinare consegna così alle istituzioni una base di analisi e confronto per considerare l’igiene orale domiciliare non una scelta individuale, ma una componente parte integrante delle politiche di prevenzione delle cronicità, accessibile e riconosciuta delle strategie di tutela della salute collettiva.