Test rapidi e gratuiti per favorire la diagnosi precoce dell’Hiv e promuovere la cultura della prevenzione. Gli Istituti fisioterapici ospitalieri (Ifo) aderiscono alla European testing week 2026, la campagna europea dedicata al testing per Hiv, epatiti virali e infezioni sessualmente trasmissibili, offrendo test rapidi Hiv gratuiti e su base volontaria ai pazienti degli ambulatori dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e dell’Istituto Dermatologico San Gallicano e ai loro accompagnatori maggiorenni. L’iniziativa, in programma dal 23 al 30 novembre, è aperta a tutti, indipendentemente dal motivo della visita o dalla presenza di fattori di rischio dichiarati.

“Il test Hiv è un’opportunità di attenzione alla propria salute, non un giudizio sui comportamenti personali”, sottolinea Alessandra Latini, responsabile di Malattie tropicali e malattie sessualmente trasmesse del San Gallicano. Il messaggio dell’edizione 2026 della campagna è ‘Testare. Trattare. Prevenire. Nessuno escluso’, un invito a garantire a tutti l’accesso ai test e alle cure, superando pregiudizi e discriminazioni. Conoscere il proprio stato sierologico è infatti fondamentale: una diagnosi precoce dell’Hiv permette di iniziare tempestivamente le terapie, migliorare la qualità della vita e ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione.

I test saranno disponibili dal 23 al 27 novembre e lunedì 30 novembre, dalle 8 alle 13. Saranno attivi due punti di accoglienza e orientamento, nella hall principale degli Ifo, al piano 0, e negli ambulatori del San Gallicano, al piano -2. Il personale dedicato fornirà informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di adesione, indirizzando gli interessati al servizio competente per l’esecuzione del test.