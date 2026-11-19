Home > Salute > Covid e lo scontro fra scienza e politica, i rischi di un secondo ‘caso Galileo’

“Non dovremmo mai dimenticare che la scienza è sempre dalla parte dell’uomo”. L’epidemiologo, i medici e gli specialisti sulla Commissione Covid

“Non si vedeva una cosa simile dall’abiura di Galileo. All’epoca dell’Inquisizione la politica si limitava a condannare senza accertare i fatti. Ma oggi non dovremmo mai dimenticare che la scienza è sempre dalla parte dell’uomo: senza i progressi e le scoperte scientifiche saremmo già estinti”. È l’amara riflessione dell’epidemiologo Massimo Ciccozzi, che interviene con LaPresse sulle modalità dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid-19, dopo l’appello dei 250 scienziati inviato ai presidenti di Camera e Senato e l’intervento di numerose società scientifiche e Ordine dei medici.

L’abiura di Galileo e il caso della Commissione Covid

Ciccozzi si riferisce al celebre processo al termine del quale Galieo Galilei, davanti al Sant’Uffizio, fu costretto all’abiura forzata della teoria eliocentrica. Un episodio del 1633 che ha segnato il rapporto fra rapporto tra scienza e autorità politica (che all’epoca coincideva con quella religiosa). “Non dimentichiamolo: scienza e politica sono su piani diversi. Quando si tratta di salute, mettere in ombra la scienza diventa pericoloso”, continua Ciccozzi dopo l’audizione del 10 novembre di Giovanni Rezza davanti alla Commissione Covid. “Lo stiamo vedendo con il ritorno del morbillo negli Stati Uniti“, aggiunge l’epidemiologo del Campus Bio-Medico.

La posizione dei medici Fadoi, no alla delegittimazione della medicina

A stigmatizzare il clima di ‘caccia alle streghe’ in Commissione è anche Fadoi, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. Analizzare e studiare quanto accaduto durante la pandemia da Covid-19 è un dovere nei confronti dei cittadini, delle vittime e di tutti i professionisti sanitari. Ma questa ricostruzione non deve trasformarsi “in un processo sommario contro chi ha operato in condizioni di straordinaria emergenza”, sottolineano gli internisti.

“Non possiamo rimanere indifferenti di fronte al rischio che un’indagine parlamentare, certamente legittima, possa trasformarsi in una sede di delegittimazione della medicina e di chi ha combattuto la pandemia in prima linea”, ha detto il presidente Fadoi Andrea Montagnani. “I nostri medici hanno lavorato senza sosta, affrontando una malattia sconosciuta, con conoscenze scientifiche limitate e in continua evoluzione. Molti professionisti si sono ammalati e alcuni hanno perso la vita. Quell’esperienza merita rispetto, non giudizi sommari”.

La pandemia Covid e il senno di poi

Pretendere di giudicare le decisioni del 2020 utilizzando le conoscenze del 2026 “significa ignorare il funzionamento stesso della medicina scientifica”, ha sottolineato Montagnani, appellandosi alla Commissione parlamentare e ai presidenti di Camera e Senato affinché sia garantito un confronto rigoroso, equilibrato e rispettoso delle competenze scientifiche, evitando ogni strumentalizzazione politica.

Una linea analoga rispetto a quella della netta mozione sul rispetto della scienza che arriva dalla Fnomceo. “Auspichiamo che il lavoro della Commissione contribuisca a valorizzare l’esperienza maturata in un particolare momento emergenziale e drammatico, per trarne insegnamenti preziosi e rafforzare la capacità del nostro Paese di prevenire e affrontare future emergenze sanitarie”, afferma il Comitato Centrale.

Non dimenticare chi ha combattuto il virus in prima linea

Fnomceo si unisce così alle voci di quanti, dopo l’audizione di Gianni Rezza, hanno richiamato la necessità di salvaguardare il rispetto delle persone, delle competenze professionali e delle evidenze scientifiche. Le scelte fatte in pandemia devono essere valutate “considerando una malattia inizialmente sconosciuta, l’incertezza scientifica e clinica, l’evoluzione delle evidenze e le difficoltà organizzative di quella stagione”, dicono dal Comitato Centrale Fnomceo. Anni durante i quali 385 medici e dentisti hanno perso la vita nel rispetto del giuramento d’Ippocrate.

“La politica ha il dovere di perseguire il bene comune e la scienza quello di ricercare la conoscenza attraverso la verifica dei fatti e delle evidenze. Il rispetto reciproco di queste responsabilità è una condizione essenziale della democrazia e della tutela della salute”, ha concluso il Comitato Centrale. Il rischio è quello di dimenticare la lezione più preziosa di Covid-19, mentre i medici e gli infermieri celebrati come ‘eroi’ tutto sommato sembrano essere finiti di nuovo nell’ombra.