Home > Salute > Colesterolo alto, perché tanti italiani sono a rischio senza saperlo e le novità della ricerca

Pensiamo di sapere tutto sul colesterolo, ma forse anche noi siamo vittime della ‘sindrome dell’asterisco’. Se infatti una persona su cinque nel mondo ha il colesterolo alto, solo un paziente in cura su tre raggiunge livelli corretti per abbattere il rischio cardiovascolare. Parliamo di un’insidia silenziosa, che ‘avvelena’ cuore e vasi, senza causare sintomi: in Italia sono 225mila i morti per malattie cardiovascolari ogni anno, come se sparissero in un colpo città come Messina o Venezia.

“Ancora non c’è consapevolezza del pericolo legato al colesterolo Ldl. E, alle volte, anche leggere i risultati delle analisi può creare qualche problema. Il paziente guarda solo l’asterisco per capire se c’è qualcosa che non va. Per cui se il laboratorio sceglie target che non sono aggiornati rispetto alle linee guida o agli studi più recenti, si crea una eterogeneità di informazioni nemica della salute”. Parola di Massimo Volpe, professore ordinario di Cardiologia alla Sapienza di Roma, intervenuto a un incontro promosso nella Capitale da Gruppo Menarini e dedicato alle sfide nel controllo del colesterolo e alle novità della ricerca.

Nei giorni scorsi è stato infatti lanciato in Germania – in quella che è una prima mondiale – un farmaco innovativo: si tratta di una terapia orale (obicetrapib) destinata ai pazienti con ipercolesterolemia familiare e non. Una soluzione in più, quando le statine non bastano o non sono indicate, che nei trial ha dimostrato una riduzione del 40% dei livelli di colesterolo Ldl in monoterapia (e del 50% in combinazione con ezetimibe) rispetto al placebo. Ma che cos’è il colesterolo?

Che cos’è il colesterolo e quali sono i livelli ‘corretti’

La ‘bomba a orologeria’ per la salute cardiovascolare è una sostanza simile al grasso, di cui l’organismo ha bisogno per costruire le cellule e produrre ormoni. Il fatto è che le particelle di Ldl – il cosiddetto colesterolo cattivo – possono restare intrappolate nelle arterie, contribuendo così alla formazione delle placche.

“Nasciamo con 45 mg/dL di colesterolo Ldl, poi invecchiando il livello lievita. Molte persone puntano il dito sulla dieta, ma questa impatta solo per il 10% sul colesterolo, che per il resto è prodotto internamente dal nostro fegato. L’associazione con fumo, trigliceridi e altri fattori fa salire il rischio”, avverte Richard Hobbs, ordinario di Medicina Generale, Università di Oxford (UK) e presidente Epccs (European Primary Care Cardiovascular Society).

Gli esperti sottolineano l’importanza della personalizzazione: il valore di riferimento deve infatti essere collegato al proprio livello di rischio. Le ultime linee guida indicano per i soggetti a rischio elevato un colesterolo Ldl al di sotto di 70 mg/dL, mentre per chi è a rischio basso si sale a un massimo di 116 mg/dL. “La media in Italia è di 125 mg/dL, dunque siamo davvero molto lontani dal target”, chiarisce Arrigo Cicero, specialista in farmacologia clinica dell’Università di Bologna ed esperto in lipidologia. “Le linee guida ormai sono chiare sugli obiettivi da raggiungere. La nostra sfida consiste nel tradurre queste raccomandazioni nella pratica clinica quotidiana, affinché un semplice miglioramento dei livelli di colesterolo non venga mai confuso con il raggiungimento dell’obiettivo”.

Un momento dell’incontro moderato da Maria Rita Montebelli

Colesterolo Ldl, i 3 fattori che sfuggono

“Il rischio associato al colesterolo è molto noto, ma forse è stato un po’ banalizzato: a volte dimentichiamo che è un fattore di malattia importante – scandisce Volpe, parlando con LaPresse – Si tratta della principale causa dell’infarto del miocardio. Il fatto che non molti pazienti raggiungano il target, nemmeno dopo un infarto, dipende da tre fattori. Il primo forse è legato alla post-degenza: non si ricevono informazioni abbastanza chiare, così molti pazienti non pensano affatto di dover assumere una terapia a vita”.

“Il secondo fattore sta nella resistenza a prendere un medicinale per tutta la vita. E il terzo è legato alla resistenza rispetto ai farmaci che abbassano il colesterolo, perché si ritiene che causino degli effetti collaterali. Ma dobbiamo essere chiari: tra un dolore muscolare e un infarto, io credo che non ci sia partita”, afferma Volpe.

Cosa fare? Per Pietro Scicchitano, responsabile dell’Unità di Elettrofisiologia dell’Ospedale di Altamura (Bari), “le settimane e i mesi immediatamente successivi a un ictus o un infarto rappresentano una finestra temporale cruciale per intervenire. Una rivalutazione tempestiva e un adeguato follow-up aiutano i pazienti a intraprendere il percorso giusto per raggiungere il proprio obiettivo il più rapidamente possibile”.

La novità della ricerca

“Menarini è presente in tutte le aree terapeutiche e quella cardiovascolare rappresenta probabilmente la più importante del gruppo”, spiega Lorenzo Melani, Direttore Medico Global Gruppo Menarini. “L’ultima novità nel trattamento dell’ipercolesterolemia è una nuova molecola first in class, approvata dalla Commissione Europea a settembre e lanciata il 16 novembre in Germania, come primo Paese al mondo. Si tratta di un farmaco che ha un meccanismo d’azione fortemente innovativo: inibisce la proteina CETP, che regola il trasferimento degli esteri del colesterolo Hdl, il cosiddetto colesterolo buono, a quello Ldl, il colesterolo cattivo”.

Risultato? “Con l’inibizione di questa proteina, scende in maniera sostanziale il colesterolo Ldl, un risultato ottimale per la prevenzione cardiovascolare”, chiarisce Melani.

Lorenzo Melani Direttore Medico Global Gruppo Menarini

Il cuore delle donne

La lotta al colesterolo alto deve tener conto delle peculiarità di genere. “Fino alla menopausa le donne godono di una sorta di protezione relativa contro molti fattori di rischio vascolare. Dopodiché, però, il loro rischio raggiunge rapidamente quello degli uomini. In un certo senso, quindi, partono avvantaggiate. Tuttavia, non devono abbassare la guardia: dopo la menopausa, infatti, il rischio aumenta piuttosto rapidamente. Un altro aspetto interessante è che, a volte, nelle donne le patologie vascolari si manifestano in modo diverso rispetto agli uomini, una particolarità che non sempre viene riconosciuta adeguatamente dai sistemi sanitari”, sottolinea Hobbs a LaPresse. “È dunque fondamentale che le donne conoscano tempestivamente i propri fattori di rischio, così da poter adottare misure preventive per ridurli, senza commettere l’errore di sottovalutare la situazione”.

“Abbiamo normalizzato infarto e ipercolesterolemia. Ma questo è sbagliato e pericoloso. Dobbiamo spiegare bene i rischi e raccontare meglio il pericolo legato, ad esempio, all’ipercolesterolemia familiare. Una malattia genetica che causa livelli elevati di colesterolo fin dalla nascita, portando allo sviluppo precoce di malattia coronarica, lesioni aterosclerotiche e a rischi mortali”, scandisce Magdalena Daccord, Ceo della rete di pazienti FH Europe Foundation.

La sindrome dell’asterisco

Servono messaggi semplici e chiari, insiste Massimo Volpe sottolineando come la lettura delle analisi “comporti una serie complessa di numeri, con cui il paziente deve familiarizzare. Se i laboratori scelgono target non aggiornati, il paziente si ritrova a guardare solo l’asterisco”, dice l’esperto, convinto che occorrerebbe uniformare l’approccio anche al livello di laboratori.

Ma qual è il consiglio che possiamo dare agli italiani per conoscere meglio e controllare il colesterolo? “Di recente è stato lanciata Cardiotarget, un’iniziativa che mette allo stesso tavolo politica, informazione, società scientifiche per cercare di dare un messaggio unitario che arrivi alla popolazione”, risponde Volpe, convinto che agire insieme possa favorire il raggiungimento dei livelli di colesterolo Ldl raccomandati dalle linee guida europee in base al rischio individuale, favorendo diagnosi tempestive, appropriatezza terapeutica, controlli regolari e una maggiore aderenza ai trattamenti. Perché se solo il 23,8% degli italiani con il colesterolo alto è in cura, davvero bisogna fare di più.