Home > Salute > Febbre e sport: cosa fare? Il virologo e la polemica tra Pellegrini e Bassetti

“Con la febbre si sospendono allenamenti e gare, a qualsiasi età. Vale anche per chi è molto allenato, o per chi magari si sente un po’ meglio dopo aver preso un antipiretico”. A intervenire sulla questione al centro di una querelle tra la ‘Divina’ Federica Pellegrini e l’infettivologo Matteo Bassetti è il virologo Fabrizio Pregliasco dell’Università di Milano, che senza entrare nel merito della polemica, analizza con LaPresse gli effetti della febbre su chi fa sport.

Che cosa è successo fra Pellegrini e Bassetti

In estrema sintesi, Pellegrini aveva raccontato sui social di essere entrata in vasca per una gara anche con 40 di febbre. Una testimonianza giudicata da Bassetti rischiosa per la salute dei giovani atleti. Il botta e risposta tra i due è sfociato in uno scontro legale a suon di diffide.

Se però ci fermiamo alle questioni di salute, Pregliasco non ha dubbi: “Con la febbre ci si ferma, senza distinzioni”. Ma perché occorre uno stop e quali sono i rischi a non rinunciare a gare o allenamenti? “La febbre aumenta il fabbisogno energetico e la perdita di liquidi. Lo sforzo aggiunge calore e sudorazione, affatica il cuore e può favorire disidratazione, capogiri e infortuni”, scandisce lo specialista.

Le insidie dello sport ‘a tutti i costi’, anche con la febbre

“Più raramente, alcune infezioni possono provocare una miocardite, cioè un’infiammazione del muscolo cardiaco. Se è presente, l’esercizio può aumentare il rischio di aritmie. Inoltre, se l’infezione è respiratoria, andare in palestra o in spogliatoio espone anche gli altri al contagio”, continua il virologo.

Quando riprendere dopo un malanno

Ma allora quando riprendere a fare sport dopo un malanno? “Dopo una comune infezione respiratoria, bisogna aspettare almeno 24 ore senza febbre e senza antipiretici, con i sintomi in miglioramento. Si ricomincia con una passeggiata o un allenamento breve e leggero, aumentando gradualmente prima di tornare a una gara o a uno sforzo intenso. Se compaiono dolore al petto, fiato corto insolito o palpitazioni fermarsi e farsi valutare. Dolore toracico persistente, difficoltà respiratoria importante o svenimento richiedono assistenza urgente”, raccomanda Pregliasco.

Il messaggio di Pregliasco

Secondo il virologo il messaggio per ragazzi, famiglie e allenatori deve essere netto: “Anche se c’è una finale, con la febbre si salta la partita. L’antipiretico può abbassare la temperatura, ma per tornare in campo bisogna recuperare”. Quanto agli sportivi adulti e senior, l’esperto è ancora più categorico: “Fermatevi durante la febbre e poi ripartite al vostro ritmo, senza cercare di recuperare subito gli allenamenti saltati”. In caso di patologie pregresse, infine, “ascoltate il medico”, conclude.