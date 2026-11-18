Era nell’aria da mesi e adesso il divieto di social per i minorenni si appresta a diventare realtà. Con un emendamento al decreto Sicurezza la maggioranza punta a introdurre un divieto assoluto di utilizzo dei social per gli under 13. Dai 13 ai 16 anni, invece, l’accesso alle piattaforme sarà consentito solo per mezzo di account collegati a quelli dei genitori. Italo Farnetani, ordinario di Pediatria alla Libera Università degli Studi di Scienze umane e tecnologiche United Campus of Malta, si dice favorevole alla misura, “ma la soglia dei 13 anni è completamente arbitraria dal punto di vista biologico”, dice a LaPresse.

Social, “tutelare i minori fino ai 18 anni”

“Se la legge stabilisce che i minori vanno tutelati fino a 18 anni, che prima di quell’età non possono votare, guidare né essere fotografati in pubblico e godono di una serie di attenuanti dal punto di vista penale, non capisco come poi li si possa abbandonare nella giungla della società digitale”, sottolinea il pediatra. Una giungla in cui si annidano molteplici pericoli per i ragazzi: “Si può essere adescati e subire truffe o violenze sessuali. E poi con un profilo sui social la sfera personale e familiare diventa pubblica”, fa notare l’esperto.

I danni causati dai social

L’uso incontrollato di Instagram e TikTok “porta all’isolamento sociale dei ragazzi. L’esempio della pandemia è stato eclatante”, ricorda Farnetani. “Costretti al distanziamento sociale e impegnati nella didattica a distanza, comunicavano con i coetanei solo per mezzo dello smartphone. Con danni enormi: disturbi del sonno, problemi psicologici, disturbi alimentari, aumento dell’aggressività”.

Non demonizzare lo smartphone

Smartphone e tecnologia non sono però da demonizzare tout court. “Sono da sempre favorevole all’uso del telefono da parte dei bambini. In un mondo in cui chiunque dispone di questi strumenti, è impensabile vietarne l’utilizzo ai più piccoli. Bisogna però fare attenzione a modi e tempi. Un ragazzino non dovrebbe stare davanti a uno schermo per più di due ore al giorno”, avverte Farnetani.

Tecnologia a scuola

Innegabile poi il valore che la tecnologia può apportare nella didattica. “Oggi è inutile che ci si porti dietro un vocabolario che pesa tre chili, quando nello smartphone c’è la Treccani. È importante però che la scuola insegni ai ragazzi a usarlo in modo fruttuoso. Ma è fondamentale anche il ruolo della famiglia – conclude – I genitori devono insegnare ai figli a fare buon uso degli strumenti digitali e impedire che navighino senza controllo”.