“Il tuo secondo gesto d’amore” è la nuova campagna social sul sangue del cordone ombelicale: a cosa serve e come donarlo

Il sangue del cordone ombelicale, quello che rimane nel cordone o nella placenta dopo la nascita di un bambino, è ricco di cellule staminali e prezioso per la medicina. Sono state 1.854 le unità rilasciate negli anni a scopo di trapianto, mentre complessivamente sono oltre 48mila le unità conservate in Italia nelle 18 banche cordonali. Eppure nel 2025 solo il 2,8% delle coppie ha scelto di donare il sangue del cordone ombelicale, in calo rispetto all’anno precedente.

Ad accendere i riflettori su questo dato è il nuovo rapporto Banche del Sangue del Cordone Ombelicale, realizzato dal Centro Nazionale Sangue in occasione del World Cord Blood Day, che si celebra quest’anno il 17 novembre. Per la precisione, in Italia le donazioni nel 2025 sono state 7.220 su un totale di oltre 256mila parti avvenuti in centri adibiti alla raccolta. Nell’anno precedente erano state 8.189, una flessione che supera in termini percentuali anche il calo delle nascite, costante nel nostro Paese.

Sangue del cordone ombelicale, a che serve

Ma cosa tiene lontane le coppie da questo gesto? “La donazione del sangue del cordone ombelicale è una procedura sicura per i neonati e per le mamme”, sottolinea la direttrice del Centro Nazionale Sangue, Luciana Teofili. Si tratta di un gesto “che salva ogni anno delle vite e probabilmente molte di più ne potrà salvare in futuro, quando la ricerca medica confermerà alcuni nuovi utilizzi di questa risorsa, che già dalle prime evidenze sembrano molto promettenti. Stiamo lavorando per portare già nel 2027 la possibilità di una trasfusione di globuli rossi da sangue cordonale nelle terapie intensive neonatali per trattare l’anemia dei neonati estremamente pretermine, circa mille nati ogni anno in Italia, con un sangue biologicamente più simile”.

Recenti evidenze scientifiche stanno suggerendo infatti la possibilità di nuovi utilizzi di questo sangue speciale, che sottolineano l’importanza di una donazione caratterizzata da anni dai più alti standard di qualità e sicurezza sia per il bambino che per la mamma.

La campagna social

“Il tuo secondo gesto d’amore” è la nuova campagna social per la promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale realizzata dal Centro nazionale sangue. Obiettivo, far crescere la consapevolezza delle coppie sull’importanza della donazione al momento del parto e sulle nuove prospettive aperte dalla ricerca.

Lo scorso luglio il Centro Nazionale Sangue ha istituito un gruppo di lavoro sulle trasfusioni dei neonati pretermine coinvolgendo esperti della Federazione nazionale degli Ordini della Professione di Ostetricia (FNOPO), della Società Italiana di Medicina trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI) della Società Italiana di Neonatologi (SIN) nonché i rappresentanti della rete delle banche cordonali in Italia, del Centro Nazionale Trapianti e dell’ADISCO, associazione di donatori di sangue cordonale.

Come funziona la donazione del sangue cardinale

La donazione del sangue cordonale “richiede solo pochi minuti. È indolore, sicura e non invasiva. La raccolta viene effettuata da personale ostetrico qualificato dopo la nascita e dopo il taglio del cordone, senza interferire con l’assistenza alla mamma o al neonato”, assicurano dal Cns. Sul sito la mappa dei centri e i dettagli della campagna,