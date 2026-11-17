Home > Salute > Paola Barale, il Papilloma virus e il tumore alla gola, i numeri e come difendersi

Ogni anno sono circa 5.000 i nuovi casi di tumore in Italia causati dalle infezioni da Papilloma virus. L’oncologo e il racconto di Paola Barale

Il legame tra virus e tumori è più articolato di quanto non si pensi. A riportare sotto i riflettori il Papilloma virus (Hpv) è stata Paola Barale, conduttrice e show girl che ha raccontato di aver avuto un tumore alla gola causata da questo virus. Quella da Papilloma virus è un’infezione estremamente comune che, nella maggior parte dei casi, si risolve spontaneamente. Ma in una percentuale di pazienti può dare il via a tumori ginecologici e, come è accaduto alla Barale, del distretto testa-collo.

Il racconto della Barale e la scoperta del tumore

La conduttrice ha raccontato a ‘Le Iene’ di aver affrontato un carcinoma alla gola al terzo stadio, legato proprio al Papilloma virus, scoperto dopo aver a lungo rimandato i controlli, nonostante la sensazione di un’escrescenza in gola. Con la biopsia è arrivata la diagnosi: il tumore era vicino a una delle corde vocali. Paola Barale ha anche raccontato di essersi sottoposta a 35 sedute di protonterapia, aggiungendo che gli ultimi controlli hanno indicato una remissione totale del tumore. Una notizia che l’ha spinta a condividere la sua storia, per sensibilizzare le persone su questa minaccia per la salute.

Quanti sono in Italia i tumori da Papilloma virus

Quello di Paola Barale non è un caso unico. “Ogni anno sono circa 5.000 i nuovi casi di tumore in Italia causati dalle infezioni da Papilloma virus. Casi che potrebbero essere evitati”, afferma a LaSalute di LaPresse Saverio Cinieri, direttore dell’Unità operativa complessa Oncologia medica e Breast Unit dell’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi, già presidente di Aiom e Fondazione Aiom.

A sottolinearlo sono anche cinque associazioni impegnate nella lotta al cancro: Lilt (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori); Fondazione IncontraDonna; ACTO Italia (Alleanza contro il Tumore Ovarico; Loto-Insieme contro il Tumore Ovarico e Cittadinanzattiva, in occasione della Giornata Mondiale per l’Eliminazione del Tumore della Cervice Uterina.

Come prevenire i tumori da Hpv

“Il Papilloma virus rappresenta un grave problema di sanità pubblica che minaccia milioni di uomini e donne in tutto il Pianeta”, sottolineano le 5 associazioni. Solo in Italia i nuovi casi di carcinoma della cervice uterina sono oltre 2.300 e in gran parte sono provocati proprio dall’Hpv.

“Il virus non rappresenta un rischio solo per le donne, ma è responsabile anche di quote rilevanti di tumori della testa-collo, dell’ano e del pene. Di tutti gli Hpv virus, che sono più di 100, una decina circa sono quelli oncogeni, cioè favoriscono il cancro. L’infezione può attecchire e, se trascurata, può portare al tumore. È stato calcolato che fino all’80% della popolazione sessualmente attiva contrae almeno una volta nella vita il virus. Ecco perché è fondamentale superare l’idea che la prevenzione del Papilloma virus riguardi soltanto le donne. La buona notizia è che questi tumori rispondono alla terapia e sono anche radio sensibili. Inoltre se tutti ci vaccinassimo contro l’Hpv, questi tumori sparirebbero”, riprende Cinieri.

“In Paesi come Australia e Nuova Zelanda questo è già accaduto, perché la maggior parte della popolazione si è vaccinata contro l’Hpv”. L’oncologo sottolinea con forza l’importanza di potenziare la vaccinazione non solo nei maschi, ma anche nelle femmine.

Le tre strategie chiave

Anche le associazioni chiedono di rafforzare in Italia le campagne di informazione e sensibilizzazione, che devono essere rivolte a genitori, giovani e alla popolazione maschile: “Prioritario è anche un aggiornamento del Calendario Nazionale Vaccinale e d’Immunizzazione prevedendo l’estensione dell’offerta vaccinale anti-Hpv a tutti gli uomini e le donne almeno fino ai 30 anni. Infine è necessaria una strategia nazionale che integri in maniera coordinata immunizzazione e screening, in coerenza con gli obiettivi internazionali e nazionali di prevenzione”.

Il vaccino e i test che rivelano la presenza del Papilloma virus

Se il vaccino permette di difendersi, come scoprire la presenza del Papilloma virus? L’infezione è spesso asintomatica e i tumori si sviluppano a volte molto tempo dopo il contagio. Per questo spesso il paziente può non accorgersi a lungo di averla contratta, avverte Cinieri. È quindi fondamentale la prevenzione secondaria, rappresentata dai controlli ginecologici annuali, con Pap Test e Hpv Test.