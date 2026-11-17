La lotta ai superbug resistenti agli antibiotici punta sulle nuove leve. “L’antibiotico-resistenza è una minaccia per la salute di tutti. Dobbiamo partire dai giovani per costruire una nuova cultura della prevenzione e dell’uso responsabile dei farmaci”, spiega Andrea Montagnani, presidente nazionale Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti). Per la Settimana mondiale dedicata alla consapevolezza sulla resistenza antimicrobica (18-24 novembre), Fadoi annuncia una nuova iniziativa per portare la lotta all’antibiotico-resistenza direttamente tra i banchi di scuola.

Il progetto One Health di Fadoi in 24 scuole italiane

Il progetto “One Health: una rete nazionale Fadoi per il contrasto all’antibiotico-resistenza”, in collaborazione con l’Università di Camerino e con il patrocinio di ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Simit e Croce Rossa Italiana, è il programma il 18 novembre e coinvolge 24 scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio nazionale. I medici internisti incontreranno studenti e docenti per una giornata di informazione, sensibilizzazione ed educazione sanitaria sul corretto uso degli antibiotici.

L’impiego eccessivo o inappropriato di questi farmaci favorisce infatti la selezione e la diffusione di batteri resistenti, rendendo sempre più difficile il trattamento di infezioni che fino a pochi anni fa potevano essere curate efficacemente. Le conseguenze? Aumento delle complicanze, maggiore mortalità, prolungamento delle degenze ospedaliere e crescita dei costi sanitari.

Giovani ambasciatori di salute

“L’antibiotico-resistenza è una delle grandi emergenze sanitarie del nostro tempo, ma troppo spesso viene percepita come un problema lontano dalla vita quotidiana. Non è così: riguarda ciascuno di noi”, avverte Montagnani.

“Con questa iniziativa vogliamo portare la prevenzione fuori dagli ospedali. Abbiamo scelto di partire dai ragazzi perché sono i cittadini di domani, ma anche perché possono diventare già oggi straordinari ambasciatori di salute all’interno delle loro famiglie. Spiegare a uno studente perché gli antibiotici non servono contro l’influenza o il raffreddore significa contribuire a modificare comportamenti profondamente radicati nella popolazione”.

È proprio questo il senso dell’approccio One Health: “Comprendere che la salute delle persone, quella degli animali e quella dell’ambiente sono strettamente connesse. Come medici internisti sentiamo la responsabilità di contribuire non soltanto alla cura delle malattie, ma anche alla loro prevenzione. Investire nell’educazione dei giovani significa investire nella sostenibilità futura del nostro Servizio sanitario nazionale”, dice il presidente Fadoi.

Uno degli elementi più innovativi del progetto è la metodologia educativa adottata, attraverso il gioco. “Non si tratta infatti di semplici lezioni frontali. Gli incontri prevedono anche l’utilizzo di un gioco didattico con carte tematiche, sviluppato dall’Unità di Microbiologia della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell’Università di Camerino.

Cinque messaggi per imparare a utilizzare correttamente gli antibiotici

Al centro degli incontri con gli studenti ci sono alcune regole fondamentali: