Home > Salute > Influenza e virus ‘cugini’ in Italia, i numeri e l’alert degli esperti

Influenza e virus respiratori sotto i riflettori, grazie all’atteso ritorno del bollettino RespiVirNet. Se però “in questi giorni abbiamo letto titoli su quasi due milioni di italiani a letto con l’influenza nell’ultimo mese, il dato è vero ma non riguarda l’influenza”. La puntualizzazione arriva da Silvestro Scotti, presidente nazionale della Fimmg. “È importante chiarire che gli oltre 1,7 milioni di casi stimati nell’ultimo mese riguardano le infezioni respiratorie acute nel loro insieme: non sono tutti casi di influenza. In questa fase circolano infatti soprattutto i cosiddetti ‘virus cugini’”, conferma a LaSalute di LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano.

Quali sono i virus più diffusi in questo periodo?

Ma di che parliamo? “Dalla scorsa stagione RespiVirNet non conta più le sindromi simil-influenzali, ma tutte le infezioni respiratorie acute. Per rientrarci, basta un semplice raffreddore”, scandisce Scotti. Ecco anche perché ormai sappiamo che, a farla da padrone finora, sono i cosiddetti ‘virus cugini’ dell’influenza, “in particolare Rhinovirus, virus parainfluenzali e Adenovirus, patogeni che possono provocare sintomi simili. Nel monitoraggio sentinella, la positività per la vera influenza è per ora del 5,7%”, precisa Pregliasco. Anche Covid-19 circola in Italia, con valori vicini a quelli dell’influenza.

Tosse, febbre, naso che cola? “La vera influenza sta già circolando, ma non è ancora predominante. Questo dunque è il momento per vaccinarsi, soprattutto per le persone anziane e fragili, senza aspettare che la stagione entri nel vivo”, raccomanda il virologo di Milano.

Incubo raffreddore

Il Rhinovirus, responsabile del comune raffreddore, è dunque al momento il patogeno più diffuso. Ma cosa c’è di diverso dal solito? “Lo stesso periodo dell’anno scorso avevamo numeri praticamente identici. Un quadro compatibile con quanto avevamo indicato a settembre: un autunno mite e instabile, con forti escursioni termiche, favorisce i virus del raffreddore e, per ora, tiene indietro l’influenza. L’influenza però arriverà, come accade ogni anno”, avverte Scotti stigmatizzando allarmi e allarmismi in attesa del picco.

La sfida dei virus e la risposta della scienza

A preoccupare gli esperti sono anche fli ultimi dati sulla vaccinazione anti-influenzale, ferma in Italia al 18,87% nella scorsa stagione. “I fragili devono essere protetti. Ma non si convincono con titoli che di scientifico non hanno niente. Il cittadino comune – ragiona il medico di medicina generale – vede intorno a sé raffreddori e non influenza, e può smentirli da solo. Ogni allarme smentito dall’esperienza quotidiana alimenta un sistema di sfiducia. Il problema è che quella sfiducia poi ricade sulle valutazioni scientifiche serie e, alla fine, sulla vaccinazione stessa”. Ecco perché Scotti sottolinea l’importanza di accompagnare alla vaccinazione “con un rapporto di fiducia fondato sulla scienza”.

Quanto al ripristino di RespiVirNet dopo otto mesi di silenzio, è “una buona notizia. Ma il numero dei medici sentinella oggi non è sufficiente a garantire la validazione statistica del dato numerico. Lo dice lo stesso bollettino: per Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano i dati non sono comparabili, perché la copertura è assente o molto limitata. Senza una rete adeguata non abbiamo lo strumento che ci serve per sapere quali virus circolano, fare diagnosi differenziale, curare i nostri pazienti e orientare la campagna vaccinale”, dice Silvestro Scotti.

Ecco perché la Fimmg invita le società scientifiche a stimolare i medici a partecipare al progetto. Allo Stato, invece, chiede “di riconoscere il potenziale di questa rete e di finanziare il personale di studio della medicina generale. Così i medici di famiglia possono liberarsi dei carichi amministrativi e dedicarsi anche alla ricerca clinica ed epidemiologica sul territorio”. Anche per poter contrastare in modo tempestivo i virus della stagione fredda.