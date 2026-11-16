Cuore responsabile del 29% dei decessi in Lombardia, la campagna del Niguarda

Dopo un infarto o un ictus il percorso di cura non si esaurisce con la fase acuta. Controlli periodici, aderenza alle terapie e monitoraggio dei fattori di rischio sono fondamentali per ridurre la possibilità di un nuovo evento cardiovascolare. È questo il messaggio al centro di ‘Da Quore a Cuore’, la campagna di sensibilizzazione promossa da Novartis che arriva all’Ospedale Niguarda di Milano.

Malattie cardiovascolari in Lombardia, i numeri

In Lombardia, nel 2023, le malattie del sistema circolatorio hanno causato 29.931 decessi, pari a circa il 29% delle 103.562 morti registrate complessivamente nella regione. Le malattie ischemiche del cuore hanno inciso per circa l’8% del totale, quelle cerebrovascolari, tra cui l’ictus, per circa il 7%. Numeri che richiamano l’attenzione anche sulla prevenzione secondaria, rivolta a chi ha già avuto un evento cardiovascolare e deve continuare a gestire il proprio rischio nel tempo.

Fino all’8 dicembre, negli spazi dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda sarà esposta una delle quattro opere della mostra diffusa ‘Da Quore a Cuore’, realizzata dall’artista Chiara Morra in collaborazione con Muba, il Museo dei bambini di Milano.

Dopo l’evento acuto, attenzione al rischio

Superare un infarto o un ictus non significa aver superato anche il rischio di una nuova manifestazione cardiovascolare.“Superare un evento cardiovascolare come un infarto o un ictus è un risultato importante, ma il percorso di protezione cardiovascolare continua nel tempo. Per ridurre il rischio di nuovi eventi è fondamentale aderire alle terapie, eseguire i controlli periodici e mantenere sotto controllo fattori di rischio come il colesterolo Ldl”, spiega Fabrizio Oliva, direttore della Struttura complessa Cardiologia 1 – Emodinamica dell’Ospedale Niguarda di Milano.

“Un confronto regolare con il proprio specialista – prosegue – aiuta a verificare che ogni misura necessaria sia stata adottata. Per questo iniziative di sensibilizzazione e di informazione sono importanti per contribuire a mantenere alta la soglia di attenzione sulla riduzione del rischio di un nuovo evento cardiovascolare dopo un evento acuto”.

Il cuore raccontato dai bambini

La campagna, realizzata con il patrocinio dell’Associazione italiana scompensati cardiaci e della Fondazione italiana per il cuore Ets, nasce dai laboratori organizzati con bambini e famiglie al Muba. Attraverso disegni, parole e immagini, i più piccoli hanno risposto alla domanda “Perché il cuore è importante?”, associandolo ad affetto, energia e vita.

Da qui il gioco di parole che dà il nome al progetto: il ‘Quore con la Q’, che chiede di essere ascoltato, diventa il ‘Cuore con la C’, da proteggere attraverso scelte consapevoli e il rispetto del percorso di cura indicato dallo specialista.

“Con la campagna di sensibilizzazione Da Quore a Cuore vogliamo ricordare, attraverso la voce spontanea e autentica dei bambini, quanto sia prezioso il cuore e quanto sia importante proteggerlo ogni giorno”, dichiara Chiara Gnocchi, communication & advocacy Head di Novartis Italia. “Per Novartis rappresenta un progetto di grande valore: da oltre 40 anni siamo impegnati nell’ambito cardiovascolare per contribuire a prevenire eventi che possono avere un impatto profondo sulla vita delle persone e delle loro famiglie”, aggiunge.

“Vedere l’opera esposta negli spazi della Cardiologia è motivo di grande soddisfazione”, commenta Morra. “Nei laboratori, le bambine e i bambini hanno raccontato il cuore attraverso l’affettività, l’immaginazione e l’esperienza del corpo. Da loro – conclude – arriva agli adulti un messaggio semplice: il cuore è prezioso e richiede attenzione. Spero che l’opera possa aiutare chi vive con un rischio cardiovascolare elevato a riportare la cura del cuore al centro della propria quotidianità”.