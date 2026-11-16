Home > Salute > Candeggina e detersivi incubo per i bambini, i rischi e i 4 errori da evitare

Il pericolo, spesso, si nasconde in casa, proprio dove meno te lo aspetti. Quando parliamo di detersivi e bambini, ad esempio, in un caso su quattro il piccolo ha bevuto un prodotto travasato in una bottiglia o in un bicchiere dagli adulti. A dircelo una ricerca italiana pubblicata sul ‘Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition’. Lo studio è stato promosso dalla Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (sigenp), presieduta dalla professoressa Antonella Diamanti, ed è stato coordinato da Paolo Quitadamo dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon.

All’indagine hanno partecipato, oltre alla struttura partenopea, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, l’Azienda Ospedaliera G. Martino di Messina, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze, l’Ospedale Sant’Anna di Como, l’Ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova, l’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria, l’Ospedale Niguarda di Milano, la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l’Ospedale Pediatrico San Gerardo di Monza. In questo modo abbiamo l’identikit dei bambini più a rischio, oltre ai 4 errori da evitare.

Pensiamo che un sorso di soda caustica o di candeggina concentrata può ustionare l’esofago e provocare un restringimento tale da rendere difficoltoso il passaggio del cibo, oltre a un rischio di tumore più alto nel corso della vita.

L’identikit dei bambini vittima di incidenti con detersivi

Nella metà dei casi hanno tra uno e tre anni, quasi sempre hanno bevuto un prodotto per la pulizia della casa, soprattutto candeggina, e in quasi un caso su quattro i bambini lo hanno scambiato per acqua o per una bibita, perché era stato travasato in una bottiglia o in un bicchiere di plastica. Questo l’identikit dei piccoli che arrivano in ospedale dopo aver ingerito una sostanza caustica, secondo uno studio prospettico condotto in 11 centri italiani su 283 bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, visitati tra gennaio 2020 e dicembre 2024.

Le ingestioni di prodotti travasati sono risultate associate alle lesioni più gravi dell’esofago. La ricerca offre anche un’indicazione utile ai medici: nei bambini che non sviluppano sintomi nelle prime 6-12 ore non sono state trovate lesioni gravi. Dunque l’endoscopia si può quindi evitare, con l’eccezione dei più piccoli e dei bimbi che non sono in grado di riferire i sintomi.

I numeri in Italia e quelli della ricerca

Non solo: il fenomeno è tutt’altro che raro e le sue conseguenze possono durare anni. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, realizzato con sette Centri antiveleni, solo nel 2021 sono state registrate 29.127 esposizioni pericolose a prodotti chimici, il 44% delle quali in bambini sotto i 6 anni, quasi sempre in casa e per incidente, con i prodotti per la pulizia al primo posto (un caso su tre).

E lo studio? Il 56% dei bambini aveva ingerito sostanze alcaline, il 30% sostanze acide e il resto prodotti come acqua ossigenata o sali di ammonio quaternario. Il 72% aveva sintomi all’ingresso in ospedale e il 60% è stato ricoverato, con una degenza media di circa due giorni e mezzo. L’endoscopia, eseguita in 143 bambini, ha mostrato lesioni esofagee profonde in 14 casi. Cinque bambini hanno poi sviluppato un restringimento dell’esofago (stenosi), che ha necessitato di cicli di dilatazione endoscopica.

Il travaso? un rischio doppio per i bambini

Le lesioni più gravi sono state causate da soda caustica, idrossido di potassio, acido solforico, candeggine e ammoniaca concentrate, acetone e sali di ammonio quaternario, cioè da prodotti usati come disgorganti, detergenti per lavastoviglie, pavimenti e piscine o per la pedicure.

“In circa un quarto dei casi, la sostanza ingerita era stata precedentemente travasata in bottigliette o bicchieri di plastica. Questa cattiva abitudine aumenta non solo il rischio di ingestione, ma è risultata anche associata allo sviluppo di lesioni esofagee più severe”, spiega Quitadamo. “Le quantità ingerite sono infatti mediamente maggiori, purtroppo, quando il bambino assume la sostanza caustica nella erronea convinzione che si tratti di acqua”.

Gli errori da evitare

Lo studio ha rilevato che è ancora frequente il tentativo dei genitori di neutralizzare la sostanza, facendo vomitare il bambino o facendogli assumere latte o cibo. “Sono manovre fortemente sconsigliate, perché possono peggiorare le lesioni dell’esofago facendo risalire la sostanza caustica, che lo attraversa così una seconda volta”, spiega Piergiorgio Gragnaniello, tra gli autori dello studio.

“Con questo lavoro abbiamo segnato un passo avanti importante nella gestione di questi incidenti da un punto di vista diagnostico, ma il messaggio più importante che vogliamo diffondere è rivolto ai genitori: l’ingestione di sostanze caustiche è un problema sociale rilevante che necessita di strategie di prevenzione su larga scala”, raccomanda la presidente Antonella Diamanti. Ecco allora i consigli per i genitori:

conservare i prodotti per la casa nel loro contenitore originale, con l’etichetta, che in caso di incidente fornisce ai sanitari informazioni utili; non travasare mai detersivi o sostanze tossiche in bottiglie o bicchieri che possano sembrare innocui; tenere i prodotti fuori dalla portata dei bambini, soprattutto tra uno e tre anni, quando l’istinto di portare tutto alla bocca è più forte; in caso di ingestione, non provocare il vomito e non somministrare latte o cibo, ma rivolgersi subito al più vicino Pronto Soccorso, portando con sé la confezione.