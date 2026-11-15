Da Padova ‘Buoni Insieme’, la box dei 7 maestri del gusto per i bimbi fragili

Una buona, anzi buonissima notizia arriva da Padova. E a firmarla, in vista del Natale, sono sette maestri del gusto del calibro di Massimiliano Alajmo, Corrado Assenza, Luigi Biasetto, Lucca Cantarin, Leonardo Di Carlo, Ezio Marinato e Luca Rasi. Obiettivo: ideare e preparare delle box golose per sostenere i bambini più fragili e una nuova struttura specializzata, a Padova, pensata per dar loro cure e sollievo. Questi sette nomi dell’alta pasticceria e della panificazione si sono infatti uniti per la Fondazione La Miglior Vita Possibile, dando vita alla campagna “Buoni Insieme – Il gusto di fare del bene”.

I proventi contribuiranno a sostenere le attività dell’Hospice Pediatrico di Padova e la realizzazione del nuovo Centro Regionale Veneto per le Cure Palliative Pediatriche in Via Falloppio a Padova.

Il nuovo Hospice e il Centro per i bambini di Padova

Progettata su oltre 3.000 metri quadrati immersi nel verde, la nuova struttura amplierà la ricettività da 4 a 12 posti letto (di cui 4 dedicati al respite care, i ricoveri di sollievo pensati per offrire un momento di riposo alle famiglie). Un ambiente a misura di bambini. concepito per superare la rigidità dell’ospedale: stanze singole accoglienti con angolo cottura per i genitori, aree per attività diurne e terapie ricreative, dove l’alta specializzazione medica si sposa con il calore di una casa. Perché prendersi cura è sempre possibile, anche quando la guarigione ancora non lo è.

“Sostenere l’Hospice Pediatrico del Veneto e costruire la nuova struttura significa offrire dignità, sollievo e assistenza specialistica a intere famiglie che affrontano ogni giorno percorsi complessi”, ha spiegato Giuseppe Zaccaria, presidente della Fondazione La Miglior Vita Possibile. Con “Buoni Insieme”, “i maestri del gusto dimostrano che l’eccellenza si esprime al meglio quando si prende cura degli altri. Grazie di cuore a loro e ai ragazzi di Talents Lab per la partecipazione in questa iniziativa solidale. Grazie a tutte le persone che sceglieranno i Buoni Insieme per i regali di Natale, sostenendo le attività della Fondazione. Per garantire a ogni bambino il diritto alla miglior qualità di vita possibile”, ha sottolineato poi Zaccaria.

La box golosa che in più fa del bene

Protagonista dell’iniziativa solidale è un’esclusiva selezione d’autore composta da sei confezioni di biscotti artigianali e due creme spalmabili (“Crema del Cuore” al cioccolato e “Crema del Sorriso” al caramello salato). Se i prodotti sono frutto di sette talenti, il confezionamento delle scatole è affidato ai ragazzi diversamente abili di Talents Lab a Saccolongo (Padova).

I 7 maestri del gusto

Ma conosciamo meglio la squadra dei talenti che si sono alleati per sostenere l’iniziativa. A firmare le ricette della box sono Massimiliano Alajmo: tre stelle Michelin con Le Calandre di Rubano, celebre per la sua cucina e pasticceria essenziale, poetica e incentrata sulla purezza della materia prima (presente con i frollini al cacao e vaniglia). Corrado Assenza: maestro vulcanico del Caffè Sicilia di Noto, icona internazionale della pasticceria di territorio che coniuga sapientemente dolce e salato valorizzando le eccellenze agricole. Luigi Biasetto: campione del mondo di pasticceria e punto di riferimento dell’alta arte dolciaria padovana e internazionale, maestro di rigore tecnico e armonia dei sapori (autore dei sablé al cioccolato). Lucca Cantarin: titolare della rinomata Pasticceria Arisbar a Campodarsego, talento pluripremiato e innovatore della pasticceria contemporanea d’autore (firma dei fiorellini alla vaniglia).

E ancora Leonardo Di Carlo: “pasticcere scientifico” e punto di riferimento per la formazione professionale del settore, noto per la sua ricerca teorica e tecnica applicata ai grandi lievitati e alla pasticceria moderna. Ezio Marinato: tra i più autorevoli maestri panificatori d’Europa, Campione Europeo ed Europeo di Panificazione, punto di riferimento per la lavorazione dei cereali e delle farine antiche (creatore delle fettine al cacao con arachidi e dei frollini al farro). Luca Rasi: esperto pasticcere e consulente di laboratorio, maestro nella ricerca sugli ingredienti e nelle strutture di creme e impasti artigianali. Insieme, questa volta, hanno fatto meraviglie.