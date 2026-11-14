Home > Salute > Umidità e sbalzi di temperatura impattano su cuore e articolazioni, ecco come

Non sono pochi gli italiani che, in questi giorni, si risvegliano con dolori articolari, astenia, pesantezza alla testa e problemi di pressione. “È l’effetto combinato di umidità e altalena delle temperature, che impatta in particolare su ipertesi e quanti hanno problemi a tendini e articolazioni”. Lo spiega a LaSalute di LaPresse Giorgio Sesti, ordinario di Medicina interna alla Sapienza di Roma.

L’effetto del meteo e dell’umidità

“La scorsa settimana la temperatura si era abbassata un po’ in tutta Italia, con le prime nevicate. Questo ha determinato una vasocostrizione e, quindi, un aumento della pressione nei pazienti. In questi ultimi giorni invece c’è stato un nuovo rialzo termico, con pioggia e vento caldo: la dilatazione dei vasi fa abbassare la pressione. Queste oscillazioni hanno un impatto maggiore sull’organismo di ipertesi e persone più anziane, che hanno le arterie meno elastiche. Risultato? Prima c’è un rialzo pressorio, poi invece giramenti di testa, spossatezza, fiacca e altri sintomi dell’abbassamento improvviso della pressione”.

“Stessa causa per il cerchio alla testa o la sensazione di pensatezza: se la pressione si abbassa, il sangue arriva al cervello con più difficoltà e quest’organo reagisce con piccoli disturbi”, chiarisce Sesti.

Le articolazioni e l’ambiente

Nel caso di doloretti e acciacchi muscolari, “la colpa è dell’umidità: le nostre articolazioni – chiarisce Sesti – risentono dell’ambiente umido”.

Cosa fare? “Il consiglio è quello di combattere l’umidità negli spazi al chiuso con deumidificatori elettronici ma anche di tipo diverso. Mentre chi ha problemi di pressione dovrebbe in questi giorni monitorare la terapia e l’andamento della pressione con gli apparecchi domiciliari. In caso di alterazioni o malesseri, è bene contattare il medico per adeguare la terapia. Un po’ quello che suggeriamo in estate”, conclude Francesco Sesti.