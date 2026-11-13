Giornata della gentilezza, aiutare gli altri fa bene alla salute? Cosa dice la scienza

Essere gentili non è soltanto una questione di educazione o sensibilità. Compiere piccoli gesti di altruismo, aiutare chi ci sta vicino e dedicare tempo agli altri può avere effetti positivi anche sul nostro benessere psicologico e fisico. Ma quanto sono solide le prove scientifiche? In occasione della Giornata mondiale della gentilezza del 13 novembre, i medici del portale anti-bufale della Fnomceo dottoremaeveroche.it fanno il punto sulle evidenze disponibili.

In psicologia gli atti di gentilezza vengono annoverati tra i comportamenti prosociali: azioni volontarie che mirano a favorire il benessere degli altri. Si va dai piccoli gesti quotidiani, come confortare qualcuno o condividere qualcosa, fino alle donazioni e al volontariato. Anche durante la pandemia da Covid-19 si è visto quanto la prosocialità possa contribuire alla tutela della salute collettiva: vaccinarsi, indossare la mascherina e isolarsi in caso di positività sono comportamenti che mostrano l’importanza delle scelte individuali per proteggere gli altri.

Gentilezza e benessere psicologico

Le ricerche più recenti hanno rilevato associazioni tra gli atti prosociali e alcuni risultati positivi per la salute, sia in chi compie questi gesti sia in chi li riceve. Tra gli effetti osservati figurano una minore solitudine, più emozioni positive e una maggiore autostima.

Ma che cosa succede quando si chiede a persone comuni di compiere piccoli gesti di gentilezza verso chi vive vicino? Lo ha verificato il Kind Challenge, una ricerca basata su tre studi randomizzati controllati, per un totale di 4.284 partecipanti tra i 18 e i 90 anni negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia. Per quattro settimane, al gruppo sperimentale è stato chiesto di compiere almeno un atto di gentilezza verso i vicini ogni settimana.

I risultati non sono stati uguali nei tre Paesi: la solitudine è diminuita, seppure modestamente, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma non in Australia. Negli Stati Uniti si è ridotto anche l’isolamento sociale, mentre in Australia è stato osservato un calo dello stress. Non sono emerse invece variazioni significative per depressione, qualità della vita ed emozioni positive. Resta da capire se i benefici possano mantenersi nel lungo periodo.

AP Photo/Andreea Alexandru)

L’impatto sulla salute del corpo

Alcuni studi hanno individuato associazioni tra gli interventi prosociali e una risposta immunitaria più favorevole, una minore attività di alcuni processi infiammatori e indicatori di rischio cardiovascolare più bassi. Sono stati descritti possibili effetti anche sul metabolismo e sulla salute del fegato. Altre ricerche hanno osservato che gli incentivi collegati a campagne benefiche possono contribuire ad aumentare l’attività fisica, soprattutto nelle persone anziane.

Attenzione, però: si tratta di associazioni, non di prove che la gentilezza, da sola, produca direttamente questi risultati. Alcune evidenze suggeriscono inoltre che i benefici possano essere maggiori per chi compie gesti altruistici rispetto a chi li riceve.

Il costo psicologico di aiutare gli altri

Prendersi cura degli altri non significa necessariamente stare sempre meglio. L’impegno verso chi soffre può avere un costo psicologico, soprattutto quando comporta un’esposizione ripetuta alla sofferenza o responsabilità difficili da sostenere. È il caso della cosiddetta compassion fatigue, o fatica da compassione, una condizione di esaurimento emotivo e psicologico che può manifestarsi con disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e isolamento.

Il rischio riguarda in particolare medici, infermieri, psicologi, insegnanti e assistenti sociali, ma anche chi assiste familiari con disabilità o malattie. È quindi importante riconoscere la fatica emotiva e prevenire le condizioni che possono favorirla, come un carico eccessivo di responsabilità e la mancanza di supporto.

Il messaggio della ricerca è che la gentilezza può contribuire al benessere, soprattutto favorendo i legami sociali e contrastando la solitudine. Non è però una ricetta miracolosa: aiutare gli altri deve restare una scelta libera, senza trasformarsi in un obbligo o in un’ulteriore fonte di stress.