Dieta mediterranea, i mercati contadini entrano negli ospedali: le iniziative

Portare i mercati contadini negli ospedali, trasformando la promozione della sana alimentazione in uno strumento di prevenzione. È l’obiettivo del progetto ‘Campagna Amica per la Salute’, promosso da Coldiretti con Fondazione Aletheia e Fondazione Campagna Amica, che in vista della Giornata della dieta mediterranea del 16 novembre annuncia nuovi appuntamenti da Nord a Sud per rafforzare il legame tra alimentazione e salute e sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraformulati.

Il calendario si apre venerdì 13 novembre al Policlinico di Bari, dove il mercato di Campagna Amica diventerà un appuntamento fisso ogni secondo venerdì del mese. Sabato 14 novembre sarà invece la volta dell’ospedale Mater Olbia, in Sardegna, con il ‘Villaggio della Prevenzione’, laboratori e degustazioni. Lunedì 16 novembre, dalle 8 alle 14, il mercato arriverà all’ospedale Filippo del Ponte di Varese, con successive aperture previste il terzo lunedì di dicembre e gennaio. Tra gli altri appuntamenti, il 20 novembre all’Ospedale Maggiore di Cremona, il 24 novembre all’Azienda ospedaliero-universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno e il 4 dicembre all’ospedale Gaslini di Genova.

Le nuove iniziative si aggiungono a quelle già avviate in altre regioni. Al Policlinico San Matteo di Pavia è stato inaugurato un mercato settimanale, aperto ogni mercoledì dalle 7.30 alle 14 fino al 23 dicembre, accompagnato da un protocollo d’intesa tra Coldiretti Pavia e la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo per promuovere corretti stili di vita ed educazione alimentare.

In Veneto, all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, il mercato è stato accompagnato da un accordo tra Coldiretti e Regione per sostenere prevenzione e sani stili di vita. Un’intesa sulla sicurezza e l’educazione alimentare è stata siglata anche all’Irccs Neuromed di Pozzilli, in Molise, mentre all’ospedale San Luigi di Orbassano, in Piemonte, i produttori di Campagna Amica hanno incontrato cittadini e operatori sanitari, portando i prodotti locali anche nella mensa ospedaliera.

La mobilitazione coinvolgerà inoltre, nel fine settimana del 14 e 15 novembre, i mercati contadini di Campagna Amica in tutta Italia, con degustazioni, laboratori e iniziative dedicate alla dieta mediterranea. Il progetto punta a dare continuità a un percorso avviato lo scorso luglio, quando oltre mille aziende agricole portarono i propri mercati in 71 ospedali italiani, coinvolgendo più di 100mila persone. L’obiettivo è trasformare queste presenze da iniziative occasionali in appuntamenti stabili, promuovendo il consumo di prodotti freschi e di stagione e sensibilizzando sui possibili rischi associati a un consumo eccessivo di alimenti ultraformulati, collegati da numerosi studi a patologie croniche come obesità, diabete e malattie cardiovascolari.

Accanto alle iniziative negli ospedali Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia puntano anche sull’educazione alimentare nelle scuole con ‘Farmacraft – Coltiva il tuo mondo’, progetto rivolto soprattutto ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni che utilizza Minecraft, il videogioco più venduto al mondo, per insegnare a riconoscere gli alimenti sani e distinguere i prodotti freschi da quelli ultraformulati. Attraverso orti, allevamenti e mercati contadini virtuali, il percorso intende avvicinare i più giovani ai principi della dieta mediterranea e promuovere abitudini alimentari consapevoli.