Home > Salute > Allarmi bomba e guerra ibrida, oggi la vera arma è la paura: ecco chi rischia di più

Claudio Mencacci e Matteo Balestrieri e gli effetti degli ultimi allarmi bomba su aerei e scuole: l’impatto sul cervello

Anche la paura è un’arma. E può fare danni. Lo vediamo con gli ultimi allarmi bomba su aerei e scuole: minacce, sabotaggi, attacchi informatici e messaggi spesso difficili da verificare possono diventare fonte di preoccupazione. L’insicurezza può spingere le persone a modificare le proprie abitudini e la paura può diventare uno strumento utilizzato per destabilizzare la società e indebolire la fiducia dei cittadini. Insomma, gli attacchi hacker stanno avendo un impatto su più fronti.

“Considerata l’escalation iniziata a ottobre, è facile immaginare quali conseguenze possano esserci attualmente in atto”. Il monito arriva dai presidenti della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (Sinpf), Claudio Mencacci e Matteo Balestrieri.

“Il nostro cervello è naturalmente predisposto a prestare attenzione ai segnali di pericolo. È un meccanismo di protezione che diventa però più difficile da gestire quando gli stimoli minacciosi si ripetono continuamente”, avverte Balestrieri. Ma che cosa sta succedendo?

L’indagine sugli europei e l’impatto degli allarmi e delle brutte notizie

Il veleno corre già da mesi sottotraccia, complice la situazione geopolitico. L’Eurobarometro del Parlamento europeo, pubblicato nel febbraio 2026, segnala come ben il 72% dei cittadini dell’Unione europea fosse fortemente preoccupato per i conflitti armati nelle vicinanze dell’Europa, il 69% per la disinformazione e il 66% per gli attacchi informatici provenienti da Paesi esterni all’Unione.

Nel frattempo la situazione non è migliorata. Una metanalisi di 44 studi, pubblicata a settembre su ‘Frontiers in Psychology’ sul doomscrolling – comportamento caratterizzato dalla consultazione ripetitiva di notizie prevalentemente negative, minacciose o angoscianti – ha rilevato un’associazione significativa con maggiori livelli di disagio psicologico, ansia e sintomi depressivi. E questo pur senza dimostrare un rapporto diretto di causa ed effetto.

“La guerra ibrida sta introducendo nella vita quotidiana un elemento particolarmente insidioso: l’incertezza. Non sapere se una minaccia sia reale, quanto sia grave e quali conseguenze possa avere può generare una sensazione di insicurezza che va oltre il singolo episodio”, dicono gli specialisti.

“Avere paura di fronte a una minaccia è una risposta umana normale. Ma ormai l’allarme è continuo, quotidiano, riguarda molti ambiti della nostra ‘normalità’ come la scuola, gli aerei, la sicurezza alimentare. Una paura che finisce per condizionare le scelte, le relazioni e le più semplici necessità. Normalmente non dobbiamo trasformare una preoccupazione in una diagnosi psichiatrica, ma oggi la situazione è davvero allarmante ed esaspera soprattutto le persone più fragili. L’ultima ‘minaccia’ collettiva, anche se non fu una guerra, è stata la pandemia da Covid, dove la paura aveva mobilitato le risorse migliori: cura dei vulnerabili, responsabilità collettiva e cooperazione”, sottolineano.

L’effetto degli allarmi sul cervello e la risposta delle persone

E il cervello? “L’incertezza prolungata può influire sulla qualità del sonno, sulla concentrazione e sulla capacità di regolare le emozioni. Nelle persone che presentano già condizioni di vulnerabilità psicologica o psichiatrica può rappresentare un ulteriore fattore di stress”, chiarisce Matteo Balestrieri.

Per Mencacci, poi, “uno degli aspetti più delicati riguarda la perdita dei punti di riferimento. Quando tutto può apparire minaccioso, il rischio è che le persone modifichino progressivamente i propri comportamenti, rinunciando ad attività abituali o sviluppando una crescente diffidenza verso ciò che le circonda”.

Come difendersi

Come difendersi? “La risposta non può essere quella di minimizzare i pericoli, ma deve consistere nel fornire informazioni chiare, credibili e proporzionate”, raccomanda lo psichiatra Claudio Mencacci.