Uganda, Milano-Bicocca: tutti i numeri del programma Prisma in 11 distretti del Nord

Il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), ha finanziato con 12,75 milioni di euro PRISMA, Prevention, Research, and Integrated Services for Maternal, child, and cancer health, l’iniziativa dell’Università di Milano-Bicocca. Nell’arco di 36 mesi, il programma punta a rendere più accessibili e continuativi i servizi sanitari nel nord dell’Uganda, con particolare attenzione alla salute materno-infantile e alla diagnosi precoce delle patologie oncologiche femminili e pediatriche. Tra i risultati attesi, la possibilità di effettuare visite prenatali in strutture sanitarie vicine a casa, l’individuazione tempestiva delle gravidanze a rischio e percorsi più rapidi dalla diagnosi alla cura per donne e bambini con sospette patologie oncologiche. Coordinato dal centro di ricerca BReCHS dell’Università di Milano-Bicocca, PRISMA sarà realizzato in collaborazione con istituzioni sanitarie e accademiche ugandesi e organizzazioni della società civile italiana presenti da molti anni sul territorio.

I numeri del progetto

Le attività interesseranno direttamente più di 528mila persone, per il 53 per cento donne, mentre i beneficiari indiretti sono stimati in circa cinque milioni. Il progetto riguarda 11 distretti nelle sottoregioni di West Nile, Acholi, Lango e Karamoja. La rete coinvolge 35 strutture: tre ospedali regionali di riferimento, sei ospedali locali, 24 centri sanitari territoriali e due scuole per ostetriche.La sfida principale, si legge in una nota, sarà ridurre il divario tra il bisogno di cure e la possibilità concreta di riceverle, soprattutto per le donne e i bambini che vivono lontano dai principali centri sanitari. Il piano operativo è stato presentato sabato 7 novembre a Kampala, nella sede di AVSI. L’incontro ha riunito istituzioni italiane e ugandesi, università, organizzazioni della società civile e rappresentanti del settore sanitario per condividere i pilastri e i risultati attesi del progetto, le responsabilità dei partner, il modello di governance e le modalità di attuazione delle attività nei territori coinvolti.

Chris Baryomunsi, ministro della Salute dell’Uganda

Sono intervenuti all’incontro Crispus Walter Kiyonga, vice primo ministro dell’Uganda; Chris Baryomunsi, ministro della Salute dell’Uganda; Riccardo Guariglia, segretario generale del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; Mauro Massoni, ambasciatore d’Italia in Uganda; Marco Riccardo Rusconi, direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; Giuseppe Gorini, prorettore allo Sviluppo internazionale e alla collaborazione accademica di Milano-Bicocca; Paolo Bonfanti, professore di Malattie infettive presso l’Università di Milano-Bicocca e coordinatore tecnico-scientifico del progetto PRISMA; Giorgio Vittadini, direttore del centro di ricerca sui servizi sanitari (BReCHS) dell’Università di Milano-Bicocca; Giovanna Ambrosoli, presidente della Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital; John Makoha, rappresentante di AVSI in Uganda; Dominique Corti, presidente della Fondazione Piero e Lucille Corti; Peter Lochoro, rappresentante Paese di CUAMM – Medici con l’Africa; Amos Deogratius Mwaka, preside della facoltà di Medicina dell’Università di Gulu e Nixon Niyonzima, responsabile della ricerca e della formazione presso l’Uganda Cancer Institute.

‘Con PRISMA vogliamo unire competenze sanitarie, ricerca, formazione e innovazione, valorizzando la lunga esperienza della presenza italiana in Uganda e rafforzando la collaborazione con le istituzioni del Paese. Per la Cooperazione Italiana, sostenibilità significa investire non solo in infrastrutture e attrezzature, ma soprattutto nelle persone, nelle istituzioni e nella conoscenza. Attraverso ricerca congiunta, alta formazione e scambi accademici, PRISMA punta così a rafforzare competenze e soluzioni locali capaci di generare risultati duraturi anche oltre la conclusione del progetto’, sono state le parole di Marco Riccardo Rusconi, direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. ‘PRISMA esprime la vocazione di Milano-Bicocca: mettere in dialogo formazione, ricerca, cura e innovazione al servizio delle persone. È un impegno che unisce università, ospedali, istituzioni e società civile e interpreta la cooperazione scientifica come uno spazio di apertura e responsabilità reciproca. Vogliamo trasformare la conoscenza in cure migliori e opportunità durature per le comunità coinvolte’, ha dichiarato Giuseppe Gorini, prorettore allo Sviluppo internazionale e alla collaborazione accademica dell’Università di Milano-Bicocca. Nella mattina del 6 novembre la delegazione della missione è stata accolta presso la Conference Room nell’Ufficio della Prima Ministra. Il progetto è stato presentato dal Direttore BReCHS, Giorgio Vittadini, direttamente alla Premier, Robinah Nabbanja, alla presenza del Consiglio dei Ministri dell’Uganda.

Obiettivo migliorare l’accesso ai servizi sanitari per oltre 45mila donne

Nell’ambito della salute materna, neonatale e infantile, PRISMA punta a migliorare l’accesso ai servizi sanitari per oltre 45mila donne in gravidanza, garantendo ad almeno 22mila donne la possibilità di effettuare un’ecografia ostetrica in ospedale. Grazie alla fornitura di 12 ecografi portatili, sarà inoltre possibile effettuare oltre 13mila ecografie nei centri sanitari territoriali, facilitando l’individuazione precoce delle gravidanze a rischio anche nelle aree più distanti dagli ospedali. Il progetto prevede inoltre di dotare ospedali e centri sanitari di strumenti per migliorare l’assistenza prenatale e di raggiungere oltre 162mila bambini sotto i cinque anni attraverso servizi integrati di prevenzione e assistenza sanitaria sul territorio. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla salute sessuale e riproduttiva, alle gravidanze precoci e alla presa in carico delle persone vittime di violenza di genere.

Sul versante oncologico, PRISMA prevede 3mila screening per il tumore della cervice uterina, sei campagne per favorire l’individuazione precoce del linfoma di Burkitt e la formazione di 80 operatori sanitari nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura dei tumori. L’iniziativa punta inoltre a garantire il trattamento chemioterapico a 150 bambini e adolescenti fino a 18 anni affetti da linfoma di Burkitt e interventi chirurgici su 200 donne affette da tumore della cervice uterina presso il St. Mary’s Hospital Lacor. Sono previste anche attività di monitoraggio e accompagnamento nel percorso di cura per 600 pazienti oncologici. Gli interventi saranno affiancati dal potenziamento dei servizi diagnostici e dalla collaborazione con centri specialistici italiani e ugandesi.Una parte delle risorse sarà destinata alla formazione del personale sanitario e alla collaborazione scientifica tra Italia e Uganda. Tra le attività sono previste la formazione di 245 operatori sanitari nell’ambito della salute materno-infantile, lo sviluppo di almeno cinque moduli di formazione online e la realizzazione di almeno sei progetti di ricerca applicata, finalizzati a migliorare la qualità e l’organizzazione dei servizi sanitari. Sono inoltre previsti scambi accademici, mobilità di studenti e docenti e attività di simulazione clinica.L’Università di Milano-Bicocca è responsabile dell’attuazione dell’iniziativa, promossa attraverso il Bicocca Research Centre in Health Services (BReCHS), il dipartimento di Medicina e chirurgia e il dipartimento di Statistica e di metodi quantitavi. I partner scientifici comprendono Gulu University e l’IRCCS San Gerardo dei Tintori. Le attività territoriali vedono il coinvolgimento di Medici con l’Africa CUAMM, Fondazione AVSI, Fondazione Piero e Lucille Corti e Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital, insieme alle istituzioni sanitarie ugandesi, tra cui l’Uganda Cancer Institute. Al progetto partecipa anche il settore sanitario privato non profit ugandese.