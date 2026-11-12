Tumori e cambiamenti climatici? Dalla pelle ai polmoni, i consigli per proteggersi

“Il cambiamento climatico e il riscaldamento globale influenzano direttamente e indirettamente il rischio di sviluppare tumori”. Parola dell’epidemiologo Massimo Ciccozzi, che affronterà questo tema al Museo Archeologico di Reggio Calabria, in occasione del Premio Anassilao. Un tema ‘caldo’, quello dell’impatto del clima sulla salute, nei giorni della Cop31.

“I principali legami tra crisi climatica e tumori riguardano la pelle – dice a LaPresse l’epidemiologo del Campus Bio-Medico – l’innalzamento delle temperature, il surriscaldamento globale e il parziale assottigliamento dello strato di ozono aumentano l’esposizione ai raggi ultravioletti (Uvb), che rappresentano una causa accertata di melanoma e altri tumori cutanei (come il carcinoma basocellulare e spinocellulare). Non solo: l’inquinamento atmosferico è legato anche al cancro al polmone: altera infatti la dispersione degli inquinanti atmosferici e amplifica gli effetti del particolato fine e di sostanze tossiche (come il benzene liberato anche da incendi boschivi o disastri ambientali), aumentando il rischio di tumori polmonari e leucemie acute”.

L’impatto dei cambiamenti climatici sugli alimenti e sul rischio tumori

Le temperature elevate e le variazioni climatiche “favoriscono la diffusione di muffe e microrganismi sulle colture (ad esempio le aflatossine sul mais), ovvero sostanze cancerogene legate ai tumori al fegato”, aggiunge Massimo Ciccozzi.

“La diffusione di parassiti e malattie infettive è un altra importante conseguenza del riscaldamento globale. A cambiare è l’habitat di insetti vettori e parassiti, alcuni dei quali sono associati a specifiche neoplasie, come i tumori del fegato o della vescica. Infine c’è un accertato impatto sulle cure e sulla prevenzione: gli eventi climatici estremi (alluvioni, ondate di calore, incendi) danneggiano le infrastrutture sanitarie, interrompono i programmi di screening e ritardano l’accesso alle terapie”, evidenzia l’esperto.

Le strategie per difendersi

“Per proteggersi dai fattori di rischio ambientali e climatici – come l’aumento dei raggi Uv, l’inquinamento atmosferico e le tossine alimentari indotte dal calore – alcune misure quotidiane si sono dimostrate più efficaci e immediate nel ridurre l’impatto diretto sul nostro organismo. Il surriscaldamento globale aumenta l’esposizione alle radiazioni solari dannose? La prevenzione più efficace non è limitarsi ad applicare creme solari ma la combinazione con barriere fisiche, come ad esempio evitare il sole nelle ore di picco, usare un abbigliamento adeguato e cappelli a tesa larga e applicare la crema solare (SPF 30 o 50+) su tutte le zone esposte (inclusi viso e mani) ogni giorno, anche quando è nuvoloso, poiché le nuvole sottili non bloccano i raggi UV”, raccomanda lo specialista.

“Non sempre possiamo scegliere l’aria che respiriamo all’aperto”, nota Ciccozzi, suggerendo di ridurre al minimo l’esposizione nei momenti critici. Come? “Evitando di correre o fare sforzi intensi vicino a strade trafficate o durante le ore più calde della giornata, quando i livelli di ozono al suolo sono massimi”.

Per i fan dell’attività fisica all’aperto l’ideale è “allenarsi la mattina presto o in parchi isolati dal traffico. Attenzione anche agli ambienti chiusi: noi vi trascorriamo circa il 90% del tempo”. Secondo l’epidemiologo è utile usare purificatori d’aria con filtri Hepa in casa e cambiare l’aria la mattina presto (quando lo smog urbano è più basso): questo riduce significativamente il carico di particolato fine nei polmoni.

Fumo, muffe e rischio tumori

Le sostanze tossiche disperse dal fumo di tabacco “agiscono in sinergia con l’inquinamento atmosferico, moltiplicando il rischio di tumori al polmone. Eliminare il fumo rimuove il fattore di amplificazione più pericoloso”, prosegue Ciccozzi.

Infine il rialzo delle temperature medie “facilita la proliferazione di funghi e muffe tossiche (come le aflatossine) sulle colture e richiede un uso spesso maggiore di fitofarmaci. Evitiamo di consumare alimenti (come noci, legumi, cereali o caffè) se presentano tracce di umidità o alterazioni del sapore. Conserviamo i prodotti alimentari in luoghi freschi e asciutti o in frigorifero per bloccare la produzione di micotossine cancerogene. Laviamo poi la frutta e la verdura sotto acqua corrente (sfregando bene) o sbucciamola: così si riducono drasticamente i residui di pesticidi superficiali accumulati sulla buccia a causa dei trattamenti agricoli intensificati dal clima”, conclude Massimo Ciccozzi.