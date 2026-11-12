Infortuni Napoli, troppi anche con Allegri: le possibili cause

Dal menisco di Buongiorno all’aritmia di McTominay, passando per gli infortuni muscolari, tra gli altri, di Meret, Anguissa, Santos, Neres e Favasuli: il Napoli continua ad essere tormentato dagli infortuni. Esattamente come l’anno scorso, quando la sequela infinita di lesioni fu da più parti attribuita ai metodi da sergente di ferro di Antonio Conte. La situazione però non è migliorata sotto la guida di Massimiliano Allegri. “Conte è celebre per un’impostazione metodologica basata su volumi elevati, ripetute massimali e regimi di intensità logoranti”, spiega a LaSalute di LaPresse Andrea Bernetti, segretario generale Simfer e ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento.

Da Conte ad Allegri, ancora troppi infortuni

Ma i tanti infortuni muscolari occorsi dall’estate ad oggi “hanno smentito l’ipotesi che la metodologia di Conte rappresentasse l’unico eventuale fattore causale primario”, chiarisce il fisiatra. Proprio il cambio in panchina, peraltro, “sembrerebbe costituire di per sé un potente catalizzatore di infortuni: indagini longitudinali condotte nell’ambito dell’Uefa Elite Club Injury Study dimostrano infatti come l’avvicendamento del primo allenatore e dei responsabili della preparazione atletica induca una marcata destabilizzazione”, fa sapere Bernetti.

Nelle due settimane immediatamente successive all’attivo di una nuova guida tecnica, infatti, “si registra un incremento medio del 25-30% dell’incidenza complessiva degli infortuni, percentuale che sale ulteriormente nell’arco delle prime quattro settimane”. Un fenomeno che sembra trovare spiegazione nell’improvvisa alterazione dei carichi di lavoro.

“Quando una rosa già interessata da numerosi infortuni, viene esposta a nuove metodiche di allenamento, si determina un disallineamento tra la capacità di carico biologica del tessuto e la nuova domanda meccanica, sfociando spesso in ulteriori infortuni muscolari”, chiarisce l’esperto.

Infortuni Napoli, il peso dell’età media

Nel caso di specie, poi, non si può non tenerne conto dell’età media del Napoli, la più elevata della Serie A con quasi 28 anni. “Con il progredire dell’età biologica si riscontra un’alterazione qualitativa della muscolatura – prosegue – che esita spesso in fibrosi cicatriziale anziché in rigenerazione. Parallelamente si assiste a un irrigidimento passivo dei tessuti, che priva il muscolo della sua elasticità intrinseca”.

Di certo non aiuta un calendario sempre più bulimico, con tanti impegni ravvicinati. “Diversi studi condotti nell’ambito dei monitoraggi Uefa in più di un decennio hanno dimostrato una correlazione diretta e statisticamente significativa tra la densità delle partite giocate con meno di quattro giorni di recupero e l’aumento del tasso di infortuni muscolari”.

Fatica mentale e carico cognitivo

Ma ci son anche elementi che raramente trovano posto nelle analisi sportive. “Un attore emergente, ad esempio, è rappresentato dalla fatica mentale e dal carico cognitivo”, informa Bernetti. “In stato di affaticamento mentale si assiste ad alterazioni dei normali schemi motori, il che può trasformare gesti atletici routinari in eventi lesivi traumatici”.

Incidono pure le trasferte ravvicinate e i frequenti viaggi notturni, che provocano “la perturbazione dei ritmi circadiani, deprimendo la qualità dell’architettura del sonno” e in questo modo “sbilanciano il rapporto cortisone-testosterone, allungando i tempi di recupero e riducendo la resilienza delle fibre contrattili”.