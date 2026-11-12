Fumo, no alle sigarette elettroniche al chiuso? Parla l’ex ministro Sirchia

Estendere anche alle sigarette elettroniche e ai prodotti a tabacco riscaldato il divieto di fumo nei locali pubblici al chiuso. La proposta arriva da Aiom, Fondazione Aiom, Fondazione Airc e Fondazione Umberto Veronesi. “Un’iniziativa che va lodata e sostenuta”, dice a LaSalute di LaPresse Girolamo Sirchia, medico e ministro della Salute nel secondo governo Berlusconi. Fu proprio Sirchia a far approvare una legge storica, la n. 3 del 2003, che istituì il divieto di fumo nei locali pubblici a tutela dei non fumatori.

La legge che vietò il fumo al chiuso

“Quando fui nominato ministro nel 2001, mi resi conto che il fumo era la principale causa di patologie indotta dall’uomo. Era chiaro che si dovesse partire da lì”, racconta. “Il governo chiese così al Parlamento la delega a redigere un provvedimento che potesse tutelare i diritti dei non fumatori, non quindi una legge proibizionista, ma una norma che proteggesse anche i diritti di coloro che non vogliono respirare aria contaminata dal fumo passivo”, spiega l’ex ministro della Salute.

La strategia

Una sfida non semplice che richiese una strategia elaborata per vincere le resistenze delle multinazionali del tabacco. “Tramite abilissimi lobbisti e avvocati, le imprese interferiscono pesantemente con le azioni di governo, bloccandole sul nascere quando possono danneggiare il loro business”, evidenzia il medico.

“Compresi che era fondamentale il consenso della popolazione: dovevamo preparare i cittadini a comprendere e accettare una legge volta a liberare l’ambiente dal fumo”, ricorda. “Ci avvalemmo di un abile addetto stampa che organizzò interviste del ministro a programmi tv e dibattiti, invece di ricorrere a campagne costose e poco efficaci”.

Ma fu cruciale anche il controllo sull’applicazione della legge. “Grazie alla grande dedizione del Comandante dei carabinieri per la salute, il generale Gennaro Miglio, avemmo le risorse umane necessarie a garantire il rispetto delle norme”, prosegue Sirchia. “Dopo numerosi contrasti e compromessi, la legge sul divieto di fumo nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro divenne esecutiva il 10 gennaio 2025”.

I risultati

Nei sei mesi successivi i ricoveri per infarto miocardico acuto e ictus calarono vistosamente e il numero dei fumatori si ridusse di circa il 5%. “Vietando il fumo nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro, lo Stato ha dimostrato alla popolazione che il fumo è disdicevole e pericoloso, tanto da dover isolare chi fuma per non contaminare l’aria che i non fumatori respirano”, riflette.

La risposta delle multinazionali

Fu anche a partire da quel provvedimento che le multinazionali del tabacco iniziarono a differenziare il loro business. La strategia secondo Sirchia era chiara: “Somministrare nicotina in modi diversi, affiancando al tabacco combusto prodotti come sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato”. Prodotti che vennero descritti come “poco dannosi” e che attecchirono soprattutto tra i giovani e le donne.

“Oggi in Italia manca un’azione di contrasto efficace – conclude l’ex ministro – Sarebbe sufficiente una legge che stabilisse che il vapore delle sigarette elettroniche può nuocere ai non fumatori e va quindi regolato allo stesso modo del fumo di tabacco tradizionale”.