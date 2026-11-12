Fumo, l’appello di Aiom: “Divieto al chiuso anche per le sigarette elettroniche”

Estendere il divieto di fumo a tutti i dispositivi che producono emissioni inalabili, rafforzare le restrizioni negli spazi pubblici e vietare ogni forma di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti da fumo e nicotina. Sono le richieste contenute nel ‘Manifesto per la tutela dei diritti dei non fumatori’, promosso da Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. Il documento è stato presentato oggi a Roma in occasione della giornata pre-congressuale del XXVIII Congresso nazionale Aiom. Il documento sarà inviato alla Commissione Sanità del Senato, con l’obiettivo di sollecitare un intervento legislativo nazionale.

La proposta

La proposta è di uniformare i divieti già previsti per le sigarette tradizionali, estendendoli anche alle sigarette elettroniche, con o senza nicotina, e ai prodotti a tabacco riscaldato, nei luoghi chiusi aperti al pubblico o a uso collettivo. Le restrizioni dovrebbero inoltre riguardare gli spazi aperti e semiaperti più frequentati, dalle aree scolastiche e sanitarie ai parchi, dalle aree gioco agli impianti sportivi, fino a spiagge e dehors. Sul fronte della comunicazione, le organizzazioni chiedono di aggiornare i divieti di pubblicità e marketing, includendo social media, influencer, eventi e punti vendita, con controlli più stringenti e sanzioni efficaci.

Il fumo tra i giovanissimi

A preoccupare è soprattutto la diffusione del tabagismo tra i più giovani: secondo i dati riportati dai promotori il 37% degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni fuma più o meno regolarmente. Tra questi, il 22% utilizza prodotti a tabacco riscaldato e il 30% sigarette elettroniche. “Sollecitiamo il Parlamento perché discuta la nostra proposta di legge d’iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Abbiamo raccolto e consegnato oltre 52mila firme e rimaniamo in attesa del dibattito al Senato. Nel frattempo, chiediamo alle istituzioni un intervento legislativo nazionale urgente perché la salute delle persone non deve essere messa a rischio dall’esposizione a prodotti utilizzati da terzi”, affermano Aiom e le Fondazioni promotrici.

I pericoli per la salute

“Il tabagismo, in tutte le sue forme, è estremamente pericoloso. Solo in Italia si stimano oltre 93mila morti l’anno provocate dal fumo, di cui 35mila per tumore al polmone, una malattia che in 9 casi su dieci è legata al consumo di tabacco. Vi è poi l’esposizione al fumo passivo che costituisce un gravissimo rischio sanitario in tutto il mondo dove ogni anno causa 1,6 milioni di morti. Le categorie maggiormente colpite dagli effetti nocivi sono i neonati, i bambini e le donne in gravidanza. Sono necessarie maggiori restrizioni come è già stato fatto in diversi stati europei come Francia, Regno Unito e Repubblica d’Irlanda”, proseguono.

Le strategie commerciali

Un altro punto riguarda le strategie commerciali rivolte ai più giovani e la vendita dei prodotti ai minorenni. “Nel Manifesto chiediamo maggiore attenzione per le forme più o meno esplicite di pubblicità verso le sigarette di nuova generazione. L’industria ha messo a punto strategie sempre più sofisticate per reclutare nuove generazioni di consumatori attraverso l’uso di nicotina naturale o sintetica, aromi e design accattivanti”, aggiungo le organizzazioni.

“Infine va prestata grande attenzione anche alle vendite ai minori i cui divieti non sempre sono rispettati. Quasi il 40% dei baby fumatori, d’età compresa tra i 14 e i 17 anni, accede personalmente all’acquisto di sigarette tradizionali, e-cig e prodotti di tabacco riscaldato. Bisogna quindi rafforzare le misure di controllo sulle reti di vendita sia fisiche che on line”, concludono.