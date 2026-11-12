Febbre, Covid o influenza? Come riconoscere i sintomi e quando fare il tampone

Febbre alta, tosse, mal di gola, dolori muscolari e spossatezza in questo periodo possono essere sintomi di Covid e influenza. I consigli del virologo

Sembra un po’ il gioco delle figurine “celo, manca”. Febbre alta, tosse, mal di gola, dolori muscolari e spossatezza in questo periodo possono essere sintomi di Covid e influenza. Ma come distinguere tra i diversi malanni di stagione? “Non basta misurare la temperatura per capire quale virus abbia provocato l’infezione”, dice a LaSalute di LaPresse Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano.

Come distinguere fra Covid e influenza?

“L’influenza classica si presenta generalmente con un esordio brusco, caratterizzato dalla contemporanea presenza della cosiddetta triade: febbre elevata, generalmente superiore a 38 °C, almeno un sintomo generale (come dolori muscolari, mal di testa, brividi o forte stanchezza) e almeno un sintomo respiratorio, come tosse, mal di gola o congestione nasale”, scandisce Pregliasco.

E Covid-19? “Può manifestarsi con gli stessi sintomi, ma anche con febbre modesta o assente, raffreddore, mal di gola, cefalea, stanchezza e talvolta disturbi gastrointestinali. La perdita di gusto e olfatto, pur meno frequente rispetto alle prime fasi della pandemia, rimane un possibile segnale. Il punto fondamentale è che i sintomi si sovrappongono e non consentono una diagnosi certa. Anche altri virus respiratori, come rhinovirus, virus respiratorio sinciziale e adenovirus, possono provocare quadri analoghi”, rincara la dose il virologo.

Quando è opportuno fare il tampone Covid?

“Il tampone non è indispensabile per ogni episodio febbrile, ma diventa particolarmente importante quando il risultato può modificare le decisioni cliniche o le precauzioni da adottare”, aggiunge l’esperto. Il test è raccomandabile per “anziani e persone fragili, immunodepresse o con patologie croniche. In presenza di sintomi compatibili con Covid, soprattutto se si convive con persone vulnerabili. Ma anche quando il medico deve valutare l’eventuale prescrizione di una terapia antivirale specifica e nei pazienti con sintomi significativi per i quali è importante distinguere Covid e influenza”.

Il test antigenico può essere effettuato già alla comparsa dei sintomi. “Se risulta negativo ma il sospetto persiste, è opportuno ripeterlo dopo 48 ore oppure valutare con il medico un test molecolare”.

Febbre e bambini, che cosa cambia

Nei bambini: cosa cambia? “La distinzione fra questi virus è ancora più difficile. Influenza e Covid possono provocare febbre elevata, tosse, raffreddore, mal di gola, stanchezza e perdita dell’appetito. Possono comparire anche vomito, diarrea e dolori addominali.

La febbre alta, da sola, non indica necessariamente un’infezione più grave e non permette di identificare il virus responsabile”, continua Fabrizio Preglisco.

“Più del numero indicato dal termometro, conta lo stato generale del bambino: se è vigile, reagisce agli stimoli, beve, urina regolarmente e respira senza difficoltà, il quadro è generalmente più rassicurante”.

Quando fare il tampone ai bambini? “Non è necessario sottoporre sistematicamente a tampone tutti i bambini con febbre e raffreddore. Il test – spiega ancora l’esperto – è utile nei bambini con patologie croniche importanti, immunodepressione o altre condizioni di fragilità, in presenza di conviventi particolarmente vulnerabili, o quando il pediatra ritiene necessario distinguere tra le diverse infezioni respiratorie”.

Il virologo suggerisce poi di rivolgersi tempestivamente al medico in presenza di febbre persistente, peggioramento delle condizioni generali o difficoltà a mangiare e idratarsi.