Dipendenza dal gioco d’azzardo, a Milano il festival che promuove la prevenzione 

Parte dal quartiere milanese di Lambrate l’edizione 2026 di ‘Tutti in Gioco!’, il Festival diffuso promosso da Ats Città Metropolitana di Milano insieme agli enti del terzo tettore partner del Piano Locale Gap per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al gioco d’azzardo e promuovere la prevenzione. Per un mese sono in programma eventi, incontri, laboratori, iniziative culturali, attività nelle scuole e momenti di confronto aperti alla cittadinanza.

Il lancio dell’evento

L’inaugurazione si è svolta all’AEdicola, spazio di rigenerazione urbana diventato punto di riferimento culturale e sociale del quartiere, e al Circolo Acli Lambrate ‘Giovanni Bianchi’, dove si è tenuta la conferenza stampa di lancio. “Dobbiamo continuare una lotta decisa sul fronte della prevenzione contro una vera e propria patologia: la dipendenza dal gioco d’azzardo, che sta assumendo dimensioni impressionanti”, dichiara Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia.

Un fenomeno che “ogni anno muove una spesa di gran lunga superiore all’intero Fondo sanitario nazionale e che provoca dipendenze e miete vittime più di molte altre patologie. L’azzardo rappresenta una delle sfide più difficili da affrontare: contrastarlo non sarà semplice, ma sono fondamentali iniziative come questa”, aggiunge Bertolaso.

Promuovere la prevenzione

“È responsabilità del servizio sanitario diffondere conoscenze e strumenti per riconoscere il fenomeno e promuovere una cultura della consapevolezza, fondamentale per prevenire i comportamenti a rischio. Per questo è importante portare la prevenzione negli spazi di aggregazione e nella quotidianità delle persone”, spiega Silvano Casazza, direttore generale di Ats Milano.

“Il gioco patologico “ha conseguenze negative non solo sulle persone direttamente coinvolte, ma anche sulle famiglie e sull’intera comunità”, sottolinea Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano. “È fondamentale investire nella prevenzione e portare questi temi nei quartieri, incontrando i cittadini nei luoghi della loro quotidianità”.

Per Sara Santagostino, presidente del Collegio dei sindaci di Ats Milano, “non si può parlare di ‘gioco consapevole’: occorre riconoscere la natura di questa malattia e assumersi, come istituzioni, la responsabilità di contrastarla, tutelando le persone e le comunità”.

Il Bugiardino contro il gioco d’azzardo

Durante l’iniziativa è stato distribuito gratuitamente ‘Il Bugiardino – Leggere attentamente, poi sbugiardare l’azzardo’, pubblicazione realizzata in collaborazione con Avvenire e ispirata ai foglietti illustrativi dei medicinali. Il volume raccoglie dati scientifici, strumenti di autovalutazione e informazioni sui servizi di cura e supporto, con l’obiettivo di aiutare a riconoscere i segnali di rischio e individuare le possibilità di aiuto. L’invito rivolto ai cittadini è a leggere e condividere il materiale: “Leggilo, poi passalo a qualcuno: anche questa è prevenzione”.

Secondo i dati riportati nella pubblicazione, in Italia circa 800mila persone soffrono di disturbo da gioco d’azzardo. Il fenomeno ha dimensioni rilevanti anche sul piano economico. Nel 2025, secondo il ‘Libro nero dell’azzardo’ promosso da Cgil, Federconsumatori e Issco, la raccolta complessiva in Italia, tra canali fisici e online, ha raggiunto i 165,3 miliardi di euro, pari a circa il 7,3% del Pil, con un aumento del 5% rispetto al 2024. Oltre 100 miliardi sono arrivati dal gioco online, mentre quello fisico si è attestato a 64,5 miliardi.

La Città metropolitana di Milano è la terza area italiana per raccolta complessiva, con 9,4 miliardi di euro, dopo Roma e Napoli. Nella provincia milanese il gioco online ha generato nel 2025 una raccolta superiore a 5,4 miliardi, con perdite per i giocatori oltre i 289 milioni di euro. In aumento anche la raccolta pro capite online tra i residenti dai 18 ai 74 anni: dai 1.728 euro del 2023 ai 2.307 euro del 2025.