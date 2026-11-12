Allarmi bomba nelle scuole e l’impatto sulla psiche dei ragazzi, l’analisi

Saranno stati anche fasulli, ma non bisogna sottovalutare l’impatto psicologico degli allarmi bomba di questi due giorni su ragazzi e ragazze. “È fondamentale aiutare le comunità scolastiche a elaborare quanto accaduto insieme agli studenti e aiutarli a non perdere fiducia e sicurezza”. A sottolinearlo, nella seconda giornata di falsi allarmi negli istituti scolastici del Paese, è Isabel Fernandez, presidente dell’Associazione Emdr Italia.

“L’Associazione che riunisce circa 11mila psicoterapeuti formati in questa terapia, realizza ogni anno oltre 100 interventi nelle scuole colpite da eventi critici ed emergenze psicologiche. Abbiamo quindi un’esperienza consolidata nel supportare studenti, insegnanti e famiglie nell’affrontare situazioni potenzialmente traumatiche e sappiamo quanto sia importante intervenire tempestivamente. Gli allarmi bomba che hanno interessato scuole in tutta Italia, rappresentano una situazione particolarmente delicata e inedita per la diffusione delle minacce e per il numero di comunità scolastiche coinvolte”, nota la specialista, mettendo l’Associazione a disposizione di scuole e istituzioni per aiutare a contenere le conseguenze psicologiche degli allarmi.

La percezione del pericolo può lasciare il segno

“L’incertezza, la percezione di essere in pericolo possono lasciare un segno, soprattutto nei bambini e negli adolescenti. La scuola è uno dei primi luoghi in cui si impara a sentirsi sicuri anche lontano dalla propria famiglia, affidandosi agli insegnanti e costruendo relazioni e abitudini che rappresentano punti di riferimento fondamentali. Un evento improvviso come gli allarmi bomba, magari accompagnati da un’evacuazione, può incrinare temporaneamente questa percezione di sicurezza”.

Cosa fare? Fernandez sottolinea come studenti, docenti, dirigenti scolastici e genitori possono aver vissuto, seppure in modi differenti, momenti di forte stress. “Occorre offrire loro la possibilità di condividere l’esperienza, esprimere le emozioni e ritrovare un senso di sicurezza. È fondamentale, in particolare, sostenere anche gli insegnanti, il personale scolastico e le famiglie, che si sono trovati a gestire momenti di grande incertezza e hanno a loro volta bisogno di elaborare quanto vissuto. Aiutare gli adulti a ritrovare serenità significa anche metterli nelle condizioni di trasmettere sicurezza e fiducia ai più giovani”.

Dopo gli allarmi bomba: come ‘spegnere’ la pausa

Ma che cosa fare, in concreto? “Le scuole – spiega Fernandez – possono favorire momenti di confronto, adeguati alle diverse fasce d’età, nei quali bambini e ragazzi si sentano liberi di raccontare ciò che hanno provato, fare domande e ricevere rassicurazioni. Non servono spiegazioni complesse o risposte a ogni interrogativo: è soprattutto la presenza di adulti capaci di ascoltare, accogliere le preoccupazioni e trasmettere calma a fare la differenza”, dice la presidente.

“Non bisogna minimizzare la paura né alimentarla – conclude la specialista – ma dare agli studenti gli strumenti per comprenderla e gestirla. È importante che il mondo della scuola e le istituzioni siano consapevoli di queste necessità”, conclude Fernandez, convinta che “aiutare bambini e adolescenti a condividere quanto vissuto e a recuperare la fiducia negli adulti e nell’ambiente scolastico è fondamentale per evitare che la paura continui ad accompagnarli anche dopo il ritorno alla normalità“.