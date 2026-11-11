Sindrome di von Hippel-Lindau: dai sintomi alle cure, un libro dà voce ai pazienti

“Nei legami risiede la nostra forza più grande, nella condivisione l’amore si moltiplica e diventa luce nelle avversità. Perché è grazie all’affetto e al supporto di chi circonda che riusciamo ad affrontare il percorso della vita”. Non a caso è dedicato alla condivisione uno dei capitoli del volume ‘Oltre le pieghe della rarità – Storie vere di persone con la sindrome di von Hippel-Lindau (VHL)’. Un libro che raccoglie le testimonianze dei pazienti con questa malattia rara ancora poco nota, trasformandole in brevi componimenti ispirati alla tradizione poetica nipponica dell’haiku. Il libro è stato presentato a Roma insieme alla nuova campagna promossa da Msd per ‘accendere i riflettori’ sui bisogni dei pazienti e su una patologia oggettivamente sfidante e poco nota.

Il simbolo scelto è quello dell’origami: un foglio di carta che piega dopo piega, grazie alle abili mani di Luisa Canovi, assume sempre forme nuove. Perché la rarità può diventare parte di un’identità fatta di fragilità, forza e anche possibilità, grazie a ricerca e innovazione.

“Le malattie rare pongono grandi sfide, che possono essere colte appieno solo se si fa squadra, mettendo insieme proprio come è stato fatto oggi pazienti, clinici e aziende che investono in ricerca. Occorre però garantire omogeneità alla risposta sui territori”, ha detto Andrea Costa, special advisor del ministro della Salute, assicurando l’attenzione delle istituzioni.

Andrea Costa e Nicoletta Luppi

Ma che cos’è la sindrome di von Hippel-Lindau?

“Si tratta di una malattia genetica rara e multisistemica che predispone allo sviluppo di tumori, sia benigni che maligni, in diversi organi del corpo. Nel corso della vita, circa il 70% dei pazienti sviluppa carcinomi renali a cellule chiare, il 60-80% emangioblastomi e circa il 5-10% tumori neuroendocrini pancreatici”, ha chiarito Alberto Feletti, professore associato di Neurochirurgia all’Università degli Studi di Verona.

Una malattia sfidante anche da diagnosticare, che colpisce uomini e donne allo stesso modo ed esordisce tra la seconda e la quarta decade di vita (l’età media alla diagnosi è 26 anni), sebbene i primi segni possano talvolta apparire già nell’infanzia. “La sindrome di von Hippel-Lindau richiede un percorso assistenziale altamente specializzato e continuativo. La diagnosi precoce, il monitoraggio regolare e la disponibilità di nuove opzioni terapeutiche stanno modificando l’approccio alla malattia, ma è altrettanto importante aumentare la conoscenza della sindrome anche al di fuori degli ambiti specialistici, perché sono così è possibile favorire una diagnosi tempestiva: la malattia non ha un sintomo specifico e non è semplice da riconoscere”, ha evidenziato Feletti.

Le novità della ricerca sulla sindrome di von Hippel-Lindau

Negli ultimi anni la ricerca ha portato allo sviluppo di nuove terapie, che affiancano gli approcci tradizionali basati sulla sorveglianza clinica e sugli interventi chirurgici, offrendo la possibilità di migliorare la qualità di vita dei pazienti. “Non dobbiamo mai dimenticare che, come diceva il nostro fondatore, la medicina è per le persone. Solo così potremo fare davvero la differenza, portando l’innovazione e la speranza a chi affronta ogni giorno una malattia. Oggi i progressi della ricerca aprono prospettive importanti per persone che, per lungo tempo, hanno potuto contare solo sulla sorveglianza clinica e su interventi locali o chirurgici spesso ripetuti”, ha sottolineato Nicoletta Luppi, presidente e Amministratrice delegata di Msd Italia, assicurando continuità all’impegno dell’azienda nel nostro Paese.

“Abbiamo 185 protocolli di ricerca attivi in Italia, che coinvolgono 754 centri e più di 4mila pazienti randomizzati in studi clinici. Perché la nostra priorità è dare risposte concrete alle persone”, ha aggiunto Luppi elencando le sue 5 priorità da inserire in Manovra, partendo dall’incremento del tetto per gli acquisti diretti dello 0,2% dal 2027. “Non chiediamo la luna, ma dobbiamo restare attrattivi per gli studi clinici”.

L’impegno dell’Associazione

“La nostra malattia porta a convivere con domande, paure e controlli continui, spesso condividendo questo percorso con altri membri della famiglia. Le storie raccolte in questa campagna raccontano la fatica e la fragilità, ma anche il coraggio di continuare a coltivare affetti, progetti e desideri. Sentirsi ascoltati, compresi e accompagnati può fare davvero la differenza”, ha evidenziato l’avvocato Francesco Lombardi, presidente dell’Associazione Italiana Famiglie VHL Onlus. Il libro mette insieme il racconto personale e gli approfondimenti scientifici dedicati alla sindrome, offrendo uno strumento divulgativo che coniuga emozione e informazione.

Cinque parole – scoperta, cambiamento, coraggio, condivisione e speranza – e molte immagini fatte con delicati origami, delineano un percorso che aiuta a comprendere sfide e complessità di questa malattia attraverso emozioni ed esperienze autentiche. A completare il progetto ci sono delle audiostorie, accessibili tramite QR code presenti nel volume e online. La campagna si sviluppa attraverso un’area dedicata sul portale Informati per la Vita (informatiperlavita.msdsalute.it), dove sarà possibile consultare materiali scientifici, ascoltare le audiostori e scaricare il volume.