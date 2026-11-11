Sindrome di von Hippel-Lindau: dai sintomi alle cure, un libro dà voce ai pazienti

“Nei legami risiede la nostra forza più grande, nella condivisione l’amore si moltiplica e diventa luce nelle avversità. Perché è grazie all’affetto e al supporto di chi circonda che riusciamo ad affrontare il percorso della vita”. Non a caso è dedicato alla condivisione uno dei capitoli del volume ‘Oltre le pieghe della rarità – Storie vere di persone con la sindrome di von Hippel-Lindau (VHL)’. Un libro che raccoglie le testimonianze dei pazienti con questa malattia rara ancora poco nota, trasformandole in brevi componimenti ispirati alla tradizione poetica nipponica dell’haiku. Il libro è stato presentato a Roma insieme alla nuova campagna promossa da Msd per ‘accendere i riflettori’ sui bisogni dei pazienti e su una patologia oggettivamente sfidante e poco nota.
Il simbolo scelto è quello dell’origami: un foglio di carta che piega dopo piega, grazie alle abili mani di Luisa Canovi, assume sempre forme nuove. Perché la rarità può diventare parte di un’identità fatta di fragilità, forza e anche possibilità, grazie a ricerca e innovazione.
“Le malattie rare pongono grandi sfide, che possono essere colte appieno solo se si fa squadra, mettendo insieme proprio come è stato fatto oggi pazienti, clinici e aziende che investono in ricerca. Occorre però garantire omogeneità alla risposta sui territori”, ha detto Andrea Costa, special advisor del ministro della Salute, assicurando l’attenzione delle istituzioni.
Ma che cos’è la sindrome di von Hippel-Lindau?
“Si tratta di una malattia genetica rara e multisistemica che predispone allo sviluppo di tumori, sia benigni che maligni, in diversi organi del corpo. Nel corso della vita, circa il 70% dei pazienti sviluppa carcinomi renali a cellule chiare, il 60-80% emangioblastomi e circa il 5-10% tumori neuroendocrini pancreatici”, ha chiarito Alberto Feletti, professore associato di Neurochirurgia all’Università degli Studi di Verona.
Una malattia sfidante anche da diagnosticare, che colpisce uomini e donne allo stesso modo ed esordisce tra la seconda e la quarta decade di vita (l’età media alla diagnosi è 26 anni), sebbene i primi segni possano talvolta apparire già nell’infanzia. “La sindrome di von Hippel-Lindau richiede un percorso assistenziale altamente specializzato e continuativo. La diagnosi precoce, il monitoraggio regolare e la disponibilità di nuove opzioni terapeutiche stanno modificando l’approccio alla malattia, ma è altrettanto importante aumentare la conoscenza della sindrome anche al di fuori degli ambiti specialistici, perché sono così è possibile favorire una diagnosi tempestiva: la malattia non ha un sintomo specifico e non è semplice da riconoscere”, ha evidenziato Feletti.
Le novità della ricerca sulla sindrome di von Hippel-Lindau
Negli ultimi anni la ricerca ha portato allo sviluppo di nuove terapie, che affiancano gli approcci tradizionali basati sulla sorveglianza clinica e sugli interventi chirurgici, offrendo la possibilità di migliorare la qualità di vita dei pazienti. “Non dobbiamo mai dimenticare che, come diceva il nostro fondatore, la medicina è per le persone. Solo così potremo fare davvero la differenza, portando l’innovazione e la speranza a chi affronta ogni giorno una malattia. Oggi i progressi della ricerca aprono prospettive importanti per persone che, per lungo tempo, hanno potuto contare solo sulla sorveglianza clinica e su interventi locali o chirurgici spesso ripetuti”, ha sottolineato Nicoletta Luppi, presidente e Amministratrice delegata di Msd Italia, assicurando continuità all’impegno dell’azienda nel nostro Paese.
“Abbiamo 185 protocolli di ricerca attivi in Italia, che coinvolgono 754 centri e più di 4mila pazienti randomizzati in studi clinici. Perché la nostra priorità è dare risposte concrete alle persone”, ha aggiunto Luppi elencando le sue 5 priorità da inserire in Manovra, partendo dall’incremento del tetto per gli acquisti diretti dello 0,2% dal 2027. “Non chiediamo la luna, ma dobbiamo restare attrattivi per gli studi clinici”.
L’impegno dell’Associazione
“La nostra malattia porta a convivere con domande, paure e controlli continui, spesso condividendo questo percorso con altri membri della famiglia. Le storie raccolte in questa campagna raccontano la fatica e la fragilità, ma anche il coraggio di continuare a coltivare affetti, progetti e desideri. Sentirsi ascoltati, compresi e accompagnati può fare davvero la differenza”, ha evidenziato l’avvocato Francesco Lombardi, presidente dell’Associazione Italiana Famiglie VHL Onlus. Il libro mette insieme il racconto personale e gli approfondimenti scientifici dedicati alla sindrome, offrendo uno strumento divulgativo che coniuga emozione e informazione.
Cinque parole – scoperta, cambiamento, coraggio, condivisione e speranza – e molte immagini fatte con delicati origami, delineano un percorso che aiuta a comprendere sfide e complessità di questa malattia attraverso emozioni ed esperienze autentiche. A completare il progetto ci sono delle audiostorie, accessibili tramite QR code presenti nel volume e online. La campagna si sviluppa attraverso un’area dedicata sul portale Informati per la Vita (informatiperlavita.msdsalute.it), dove sarà possibile consultare materiali scientifici, ascoltare le audiostori e scaricare il volume.